Influenciador es tendencia por cambiarle la vida a una madre cabeza de hogar y sus hijos: “Cuando la ayuda nace del corazón”

En Colombia se ha generado una tendencia ligada a los creadores de contenido que ayudan a los menos favorecidos, siendo Camilo Cifuentes y Bocados Anónimos los que más popularidad han ganado a pesar de que no muestran sus rostros en las publicaciones.

Precisamente, la última publicación de Bocados Anónimos, un bogotano que en sus videos le compra todos los productos a vendedores ambulantes, hizo que se ganara cientos de elogios por haber entregado un apartamento amoblado (en arriendo) a una familia de escasos recursos.

La entrega no se realizó al azar, sino que el creador de contenido escogió a la familia porque hace unos meses pudo hablar con dos niños que trabajaban en las calles de la capital y decidieron mostrarle al influenciador en dónde vivían.

Los niños, que viven con su madre y su hermana menor, llevaron al creador de contenido hasta un barrio de invasión en Bogotá, en el que dormían en un rancho de latas en el que se entraba el agua cada vez que llovía.

“Es difícil vivir allá, uno no puede decir que no. Uno a todo se acostumbra”, fueron las palabras de uno de los menores de edad en esa ocasión.

Varias semanas después de que publicó el primer video junto con la familia, el creador de Bocados Anónimos volvió al sitio para contactar a los menores y su madre, a quienes les ofreció dos millones de pesos o “una sorpresa especial”.

Después de que escogieron la segunda opción, los llevó hasta un conjunto residencial, cuya ubicación no reveló, para mostrarles que había alquilado y pagado el arriendo de seis meses en un apartamento que amobló por completo el creador de contenido.

“Ustedes merecen vivir en un lugar tranquilo y feliz. Bienvenidos a su nuevo hogar”, le indicó el influenciador a la familia antes de dejarlos entrar a la vivienda que tenía camas, televisores y todo tipo de electrodomésticos nuevos.

El creador de contenido se mostró emocionado de cumplirle sueños que él considera pequeños a los menores, como instalar una ducha eléctrica en el baño de su nuevo hogar.

Debido a que los menores trabajan después del colegio para ayudar a su mamá con los gastos del hogar, además del pago de seis meses de arriendo y los muebles, Bocados Anónimos les obsequió todo lo necesario para poner un negocio de comidas rápidas en el sector del Ricaurte. Sumado a ello, prometió exponer el proceso de la familia, incluyendo la estabilidad de los menores en sus procesos educativos.

Debido a que el creador de contenido ha reconocido que además de la monetización de sus videos, recibe dinero por parte de terceros que le permiten seguir ayudando a más personas, en la descripción de la publicación le agradeció a esas personas.

“Gracias a cada persona que creyó en Bocados Anónimos y decidió sumar su luz, hoy queremos decirles que lo que hicieron va mucho más allá de una ayuda: transformaron una vida”.

También describió las carencias con las que vivían los menores junto con su madre y lo que representa para él poder ayudarlos a salir adelante.

“Unos niños que cargaban más carencias que sueños hoy pueden abrir la puerta de un hogar de verdad. Un lugar con cama, con mesa, con cobijas… pero sobre todo, con esperanza. Cada mueble, cada detalle y cada gesto fue una semilla de dignidad que ustedes sembraron en su camino”.

Por último, agradeció a su comunidad, que actualmente es de más de dos millones de seguidores, por cada proyecto que pueden sacar adelante.

“Lo que juntos logramos no se mide en objetos, sino en la tranquilidad de saber que ahora estos pequeños tienen un espacio donde sentirse seguros, donde descansar, jugar, crecer y volver a creer. Gracias por confiar, por dar, por estar. Porque cuando la ayuda nace del corazón, se convierte en hogar”.