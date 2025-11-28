Desempleo en Colombia cayó al 8,2%, la tercera tasa más baja de la historia, según el Dane

La tasa de desocupación nacional en Colombia cayó a 8,2% en octubre de 2025, la tercera más baja de la serie histórica, según el Dane - crédito Dane

El mercado laboral colombiano mostró en octubre de 2025 señales de dinamismo, con un aumento de la población ocupada y una reducción significativa en la tasa de desocupación a nivel nacional, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La proporción de personas con empleo creció en 977 mil, lo que representa un incremento del 4,2% respecto al año anterior, mientras que la tasa de desocupación nacional se ubicó en 8,2%, la tercera más baja de toda la serie histórica, sólo superada por el 8,1% registrado en 2014.

Así mismo, según la entidad, este es el nivel más bajo para un mes de octubre desde 2017, cuando se registró una tasa de 8,7%, lo que refleja una recuperación sostenida en comparación con años anteriores.

En el mismo informe, el Dane reveló que el número de personas ocupadas en Colombia alcanzó los 24,37 millones, lo que representa un incremento de 977 mil trabajadores respecto a octubre de 2024.

Colombia sumó 977 mil nuevos empleos en un año, elevando la cifra de ocupados a 24,37 millones, según el Dane - crédito Dane

Este crecimiento anual del 4,2% estuvo acompañado por una disminución de 174 mil personas en la población desocupada, con las principales reducciones concentradas en las trece ciudades más grandes y en áreas rurales dispersas.

Entre tanto, la Tasa Global de Participación subió a 65%, frente al 63,9% del año anterior, mientras que la Tasa de Ocupación se situó en 59,7%, superando el 58,1% registrado en octubre de 2024. Estos indicadores reflejan que más colombianos en edad de trabajar se incorporaron al mercado laboral y que una mayor proporción de ellos logró encontrar empleo.

El análisis sectorial mostró que la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca lideró la generación de empleo, con 347 mil nuevos ocupados.

Los sectores de alojamiento y servicios de comida, que sumaron 279 mil empleos - crédito Freepik

Le siguieron los sectores de alojamiento y servicios de comida, que sumaron 279 mil empleos, y transporte y almacenamiento, con 231 mil nuevos puestos de trabajo. En contraste, el sector de comercio y reparación de vehículos experimentó la mayor pérdida, con 221 mil empleos menos en comparación con el año anterior.

A pesar de la mejora en los indicadores de empleo, la informalidad laboral se mantuvo elevada y mostró un repunte. El Dane informó que el 56,1% de los ocupados en el país trabajaban en condiciones informales, lo que implica que más de la mitad de quienes tienen empleo carecen de seguridad social y prestaciones asociadas a un contrato formal, como cotizaciones a pensión, salud o riesgos laborales.

La informalidad laboral subió al 56,1 % en octubre de 2025, afectando a más de la mitad de los trabajadores colombianos - crédito Carlos Ortega/EFE

Este porcentaje representa un aumento de 0,8 puntos porcentuales respecto a octubre de 2024 y un retroceso frente a septiembre de 2025, cuando la informalidad había alcanzado su nivel más bajo del año con 55,1%.

La brecha de género en el acceso al empleo persistió durante octubre. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo entre los hombres fue de 6,2%, mientras que en las mujeres alcanzó el 10,9%, lo que supone una diferencia de 4,6 puntos porcentuales. Esta disparidad evidencia que las mujeres continúan enfrentando mayores obstáculos para insertarse en el mercado laboral, a pesar de la tendencia general de mejora en 2025.

Otro de los factores que mide la entidad para emitir estos resultados es el desempleo juvenil que también se mantuvo elevado.

Para el trimestre móvil comprendido entre agosto y octubre, la Tasa de Desocupación entre los jóvenes llegó al 14,7%. El desglose por ciudades mostró que Quibdó registró la mayor tasa de desempleo mensual, con 23,9% en la población general y 33,8% entre los jóvenes. Le siguieron Sincelejo (12,3% general, 23,8% en jóvenes) y Riohacha (12,2%).

En el extremo opuesto, Villavicencio (6,8%), Medellín Área Metropolitana (6,9%) y Bucaramanga Área Metropolitana (7,3%) presentaron las tasas de desocupación más bajas del periodo, mientras que Florencia, Cali y Barranquilla se mantuvieron cerca de los promedios urbanos.

Las cifras desestacionalizadas preliminares para octubre de 2025 se ubicaron en 8,9 % para el total nacional y 8,8 % para las trece principales ciudades, sin variaciones respecto a septiembre, según el DANE.