Colombia

Katherine Miranda dijo sentirse orgullosa del hundimiento de la reforma tributaria y lanzó sablazo a Gustavo Petro

La representante a la Cámara por el partido Alianza Verde se refirió al fracaso del Ejecutivo con el trámite de la iniciativa que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos y que financiaría parte del presupuesto general del 206

Katherine Miranda arremetió contra Gustavo
Katherine Miranda arremetió contra Gustavo Petro y su reforma tributaria - crédito Joel González/Presidencia - Katherine Miranda/Facebook

El inminente hundimiento de la reforma tributaria, que no tendría los votos para ser tramitada en el Congreso, y con la que el Gobierno nacional buscaba financiar parte del Presupuesto Nacional de la Nación (PGN), en 16,3 billones de pesos, ya empezó a causar reacciones en la escena política. Como la de la representante a la Cámara Katherine Miranda, que hace parte del partido Alianza Verde, y que en sus redes sociales se expresó orgullosa de este suceso político.

En su perfil de X, y pese a que la decisión final se tomará el martes 2 de diciembre de 2025, la congresista de oposición indicó los motivos por los cuales festejará que el proyecto no prospere en su trámite legislativo; tal y como lo ha advertido el senador y expresidente de la corporación Efraín Cepeda Sarabia. Una determinación que ha sido cuestionada por el presidente de la República, Gustavo Petro, pues considera que la decisión tendría fines políticos.

Me atacan por liderar el hundimiento de la reforma tributaria. ¿Y saben qué? Sí, estoy orgullosa. Colombia no necesita otra tributaria: necesita un presidente que cuide el bolsillo de la gente, no uno que lo exprima para sostener su propio derroche. El martes esperamos hundirla definitivamente", indicó Miranda en su perfil de X, frente a este trámite en el que el Ejecutivo volverá a sufrir una nueva derrota; a 253 días del final del mandato constitucional elegido.

Con este mensaje, la representante
Con este mensaje, la representante Katherine Miranda lanzó sus pullas al presidente Gustavo Petro - crédito @KatheMirandaP/X

En desarrollo...

