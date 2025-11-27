Colombia

Estas serían las penas que pagarían los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el escándalo de la Ungrd

La Fiscalía pidió al Tribunal Superior de Bogotá que los exfuncionarios sean privados de la libertad mientras avanza el proceso por corrupción, que podría acarrearles penas superiores a doce años

Guardar
La Fiscalía solicitó audiencias de
La Fiscalía solicitó audiencias de imputación y medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por corrupción en la Ungrd - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE/Carlos Ortega/EFE/Fiscalía General de la Nación

La solicitud de audiencias de imputación y medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco marcó un nuevo capítulo en el proceso judicial por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La Fiscalía, bajo la dirección de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá la petición formal para que ambos exfuncionarios enfrenten cargos y, de ser aceptada la solicitud, permanezcan privados de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, responsable de la macroinvestigación, atribuye a Bonilla y Velasco la presunta comisión de tres delitos: concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Según la Fiscalía, la gravedad de los hechos y la naturaleza de los delitos motivan la petición de una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad.

El Código Penal colombiano establece
El Código Penal colombiano establece que el concurso de delitos implica una dosificación especial de las penas, considerando agravantes y atenuantes, según el abogado Fabio Humar - crédito Colprensa

En cuanto a las posibles consecuencias penales, Fabio Humar, socio director de Fabio Humar Abogados, explicó que, en caso de ser hallados responsables, los exministros podrían enfrentar penas superiores a los doce o quince años de prisión.

Humar precisó a los medios que “en este caso habría un concurso de delitos”, dijo a Asuntos Legales, lo que implica que la sanción no se determina sumando aritméticamente las penas de cada delito, sino aplicando las reglas de dosificación establecidas en los artículos 60, 61 y 62 del Código Penal colombiano.

Estas normas obligan a considerar factores como la gravedad de los hechos, la modalidad de concurso y la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes.

El delito de concierto para delinquir, contemplado en el artículo 340 del Código Penal, prevé una pena máxima de ciento ocho meses (nueve años) de prisión en su modalidad básica.

Los exministros Bonilla y Velasco
Los exministros Bonilla y Velasco podrían enfrentar penas superiores a doce o quince años de prisión si son hallados responsables de los delitos imputados - crédito Ungrd/ Colprensa

Sin embargo, Juan Francisco Navarrete, socio de Navarrete Consultores, detalló que “cuando se trata de un concierto para delinquir relacionado específicamente con los delitos previstos en el inciso segundo, la pena puede alcanzar hasta doscientos dieciséis meses (dieciocho años), y aumentarse hasta en la mitad para quienes organicen, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien dicho concierto”, dijo el jurista al medio citado.

Además, Navarrete señaló que si intervienen servidores públicos o si el delito está vinculado al contrabando, la sanción puede llegar hasta ciento cuarenta y cuatro meses (doce años) de prisión. La legislación también contempla la imposición de multas de hasta treinta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Fiscalía sostiene que la complejidad del caso y la multiplicidad de delitos imputados justifican la severidad de las medidas solicitadas, mientras los exministros Bonilla y Velasco se preparan para enfrentar un proceso judicial que podría derivar en largas condenas y sanciones económicas de gran envergadura.

Defensa de Ricardo Bonilla niega contratos irregulares en caso Ungrd

La defensa de Ricardo Bonilla
La defensa de Ricardo Bonilla destaca que el exministro de Hacienda no celebró contratos en el caso Ungrd - crédito Colprensa

El abogado Mauricio Pava, defensor de Ricardo Bonilla, aseguró que el exministro de Hacienda no celebró ningún contrato en desarrollo de los proyectos gestionados por el Ministerio, según declaraciones a La FM.

Pava subrayó que la defensa se apoya en el testimonio de Alejandra Benavides, asesora del Ministerio, que, tras 50 horas de declaración ante la Corte, afirmó que “este no es un caso de maletines con dinero” ni de comisiones o contratos.

El abogado precisó que la medida de aseguramiento es un asunto independiente y que será la audiencia de imputación la que defina el alcance jurídico de los hechos atribuidos a Bonilla.

Añadió que el exministro entregó su pasaporte en diligencias de arraigo y debe permanecer en Colombia por motivos económicos y de salud. Además, la defensa solicitó que se investigue la transaccionalidad financiera de Bonilla para confirmar su situación patrimonial.

Respecto a los mensajes entre Bonilla y funcionarios de la UNGRD, Pava sostuvo que “él nunca preguntó por contratos” y que los chats se referían únicamente a proyectos, no a acuerdos contractuales.

Insistió en que “en el caso del profesor Bonilla no hay un solo contrato” y que el Ministerio tiene la obligación legal de verificar el avance de proyectos regionales, mientras que los congresistas pueden consultar sobre ellos conforme a la ley quinta.

Pava remarcó que la defensa diferencia entre debates éticos, disciplinarios o políticos y lo que corresponde al derecho penal, que solo juzga actos materiales.

Explicó que, si bien los proyectos estaban en trámite desde antes, la competencia para celebrar contratos recaía en la Ungrd y no en el Ministerio de Hacienda.

Sobre el financiamiento de la defensa, indicó que los honorarios provienen de pólizas de seguro que amparan a los servidores públicos bajo la presunción de inocencia, mientras se mantenga la condición legal del investigado.

Temas Relacionados

Escándalo UngrdCorrupciónRicardo BonillaLuis Fernando VelascoLuz Adriana CamargoFabio HumarJuan Francisco NavarreteFiscalía General de la NaciónUnidad Nacional de Gestión del Riesgo de DesastresColombia-noticias

Más Noticias

Ministro de Defensa confirmó trámite de reembolso tras incumplimiento del mantenimiento de los helicópteros Mi-17

Pedro Sánchez afirmó que se activaron gestiones con la póliza para concretar la restitución de 14 millones de dólares, tras un anticipo fallido del servicio técnico de los helicópteros

Ministro de Defensa confirmó trámite

Miles de colombianos podrían perder sus fincas por nueva medida del Gobierno Petro que “infringe tratados internacionales”

Una acción judicial cuestiona la constitucionalidad del Decreto 1191 de 2025, que impacta la confianza de empresarios y comunidades rurales

Miles de colombianos podrían perder

Luis Fernando Velasco intentó evitar la cárcel con particular argumento: aseguró que no es un peligro para la sociedad

El exministro del Interior manifestó su condición de padre cabeza de hogar, pero la Sala Penal denegó la petición

Luis Fernando Velasco intentó evitar

Shakira habló del polémico “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” y aclaró si hoy se arrepiente

La artista profundizó en el origen del famoso verso, habló del proceso emocional que lo acompañó y reveló cómo enfrenta una etapa de cambios, giras globales y reflexiones sobre su vida personal

Shakira habló del polémico “Cambiaste

Bebé de la fallecida jueza Vivian Polanía no habría comido en al menos 12 horas: “Estaba bastante deshidratado”

La Policía Metropolitana de Cúcuta confirmó que, sin embargo, el menor se está recuperando “satisfactoriamente” y que será entregado al Icbf para reestablecerle sus derechos

Bebé de la fallecida jueza
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

Shakira habló del polémico “Cambiaste

Shakira habló del polémico “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” y aclaró si hoy se arrepiente

Hora y dónde ver FMS World series en Bogotá: Lokillo, Gazir, Aczino y Bnet estarán en el Movistar Arena

Shakira celebró ‘sold out’ para sus conciertos de 2026 en Centroamérica: “Ya estoy contando los días”

Esta es la historia de uno de los villancicos más sonados en Colombia: fue creado por un músico que nunca fue reconocido

Pablo Alborán se prepara para visitar Colombia en 2026: “Me vi con ganas de hablar sobre esta obsesión por la fama”

Deportes

León olvidó a James Rodríguez

León olvidó a James Rodríguez y oficializó la llegada de dos colombianos a La Fiera

Polémica disputa entre el concejal Andrés Gury Rodríguez e hinchas del Medellín: uno de ellos usó una bengala

Con video en blanco y negro, Dimayor rechazó actos vandálicos en la final de la Copa Colombia entre Medellín y Nacional: “No dejemos que los colores se apaguen”

El Junior tendrá cuatro refuerzos para la temporada 2026, confirmó Fuad Char: “Estamos apuntando a uno muy bueno”

Boca Juniors le ofrecería un contrato a Miguel Ángel Borja después de finalizar su vínculo con River Plate