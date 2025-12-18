Colombia

Luis Fernando Velasco intentó evitar la cárcel con particular argumento: aseguró que no es un peligro para la sociedad

El exministro del Interior manifestó su condición de padre cabeza de hogar, pero la Sala Penal denegó la petición

Luis Fernando Velasco aportó su
El Tribunal Superior de Bogotá decretó medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario para el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y para el exministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla, por su papel en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que involucró el direccionamiento de millonarios contratos y la desviación de recursos públicos, que fueron a parar a los bolsillos de algunos congresistas y contratistas.

Durante la audiencia, Velasco se mostró contrario a la medida argumentando que ni el Tribunal presentó argumentos claros para dicha decisión, y que ni siquiera la Fiscalia General de la Nación, como ente acusador, lo considera peligroso para el proceso.

“No se presenta un hecho objetivo que diga cómo puedo afectar el proceso. Máxime cuando a nosotros se nos ha venido indagando por más de 18 meses, y la propia Fiscalia que no hemos hecho absolutamente nada para afectar el proceso”, manifestó.

Previo a la sentencia, y tal y como dio a conocer la Sala Penal, Velasco intentó evitar la medida de aseguramiento con el argumento de su condición de padre cabeza de hogar, además de ser el responsable de cuidar de su padre de avanzada edad. Pese a ello, el Tribunal consideró que el exministro “no sustentó ni fundamentó su condición de jefe de hogar”.

En desarrollo

