$1.600 millones en estafas: Fiscalía esclarece modalidad usada por un falso funcionario para captar incautos en subastas fraudulentas

El individuo prometía entregar información privilegiada sobre procesos de remates y subastas - crédito iStock/Fiscalía

En Colombia no es un secreto que el Estado realiza subastas con vehículos, propiedades y otro tipo de elementos de valor, principalmente por objetos incautados en operativos de entidades como la Dian.

Sin embargo, aprovechándose de la falta de conocimiento que tenían personas del común, un sujeto que fue identificado como Carlos Mario Montoya Forero logró estafar a 79 ciudadanos con promesas sobre este tipo de actividades de remate.

En un informe expuesto por la Fiscalía General de la Nación, se confirmó que Montoya Forero será recluido en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra, en el que se le acusa de robarse más de 1.600 millones de pesos bajo la modalidad de estafa.

“Atendiendo los elementos materiales probatorios presentados por la fiscalía, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Carlos Mario Montoya Forero”, es parte del informe.

El sujeto afirmaba ser trabajador de la Dian - crédito Colprensa

En los detalles del caso, se menciona que Montoya Forero logró engañar a personas en Risaralda, Valle del Cauca y Quindío con la promesa de que, a cambio de dinero, iban a recibir información privilegiada sobre remates del Estado.

Para que los ciudadanos confiaran en su palabra, este sujeto se presentaba ante ellos como funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

De acuerdo con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Carlos Mario Montoya Forero realizó estafas de esta índole entre 2025 y 2019, incluyendo ocasiones en las que afirmó ser funcionario de la Alcaldía de Pereira, mencionando tener privilegios para adquirir viviendas de interés social.

“Esta falsa investidura, al parecer, le posibilitó contactar personas interesadas en adquirir vivienda de interés social construida en los barrios Parque Industrial y Cuba de Pereira. Con tal de acceder a los beneficios, los ciudadanos le entregaron dinero al procesado”.

Se estima que el capturado logró estafar a más de 70 personas - crédito Fiscalía

Tras ser descubierto por algunas personas, cambió su libreto y desde 2020 afirmó ser colaborador de la Dian y la Fiscalía General de la Nación que tenía acceso a información sobre remates de vehículos, electrodomésticos y celulares, asegurando tener la posibilidad de vendérselos a las víctimas por un precio mínimo.

“Mediante esta modalidad, el procesado se habría apropiado de 1.600 millones de pesos, de las víctimas. Montoya Forero fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en trabajo coordinado con la Policía Nacional, el pasado 21 de noviembre en la avenida las Américas de Pereira, en Risaralda”.

Tras la detención, un fiscal seccional imputó al capturado por los delitos de estafa y falsedad en documento público, ambos agravados, cargos que fueron aceptados.

El sujeto logró estafar por más de 1.600 millones de pesos a sus víctimas - crédito Fiscalía General de la Nación

Sobre los crímenes mencionados, la condena por el delito de estafa puede oscilar entre dos y 12 años de prisión, además de una multa superior a los 66 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El castigo podría ser superior en casos específicos.

En cuanto a la falsedad en documento público, la condena es de entre cuatro y nueve años de prisión, en caso de que el responsable sea un servidor público, el castigo puede ser de hasta 15 años de cárcel.

Debido a las denuncias sobre casos similares, es pertinente aclarar que la información sobre remates o subastas realizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o la Fiscalía General de la Nación es publicada en las páginas oficiales de cada entidad.

Las entidades resaltan que, en ningún caso la Dian o la fiscalía pedirán dinero de manera anticipada por la compra de una propiedad, mucho menos con la promesa de favorecer a una persona en el proceso de adquisición del inmueble.