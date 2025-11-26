Colombia

Volcán Puracé emite ceniza y continúa alerta amarilla, según el SGC

El Servicio Geológico Colombiano reportó una columna de ceniza de 1,7 kilómetros sobre el cráter, y recomendó evitar acercarse a la zona alta del volcán

Guardar
El volcán Puracé emite una
El volcán Puracé emite una columna de ceniza de 1,7 kilómetros sobre el cráter, según el Servicio Geológico Colombiano - crédito SGC

La reciente actividad del volcán Puracé, integrante de la cadena volcánica Los Coconucos, ha generado atención tras una emisión de ceniza que se elevó hasta 1,7 kilómetros sobre el cráter, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con el reporte de la entidad, la dispersión de este material se desplazó en dirección occidental respecto al edificio volcánico.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A las 5:35 p. m. del martes 25 de noviembre, los especialistas del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales captaron el fenómeno desde la vía de acceso al costado norte, situados a unos tres kilómetros del cráter.

Imágenes posteriores fueron aportadas por la cámara de monitoreo Mina, establecida a dos mil quinientos metros al noroccidente, confirmando la caída de ceniza en la vereda Cristales, Puracé, ubicada en ese mismo sector.

Imágenes de la cámara Mina confirman la caída de ceniza volcánica en la vereda Cristales, Puracé, al occidente del volcán - crédito SGC

En el boletín oficial, el SGC precisó que “el volcán ha mantenido registro de señales sísmicas relacionadas con movimiento de fluidos, tipo Tremor (TR) y tipo Largo Periodo (LP), algunas de las cuales estuvieron directamente relacionadas con emisiones menores de ceniza a la atmósfera”.

La entidad advirtió sobre la posibilidad de nuevos episodios intermitentes, indicando: “Pueden continuar registrándose emisiones esporádicas de ceniza (erupciones menores), por lo que se recomienda a las comunidades ubicadas en su zona de influencia, no acercarse a la parte alta del volcán”.

Así como explicó Cristian Santacoloma, vulcanólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, “el Servicio Geológico Colombiano se permite informar a la ciudadanía en general que continúan presentándose los fenómenos de desgasificación, así como también se vienen presentando señales asociadas a tremor volcánico y tipo LP, las cuales han presentado en algunos momentos del día 25 de noviembre, emisiones de ceniza de tamaño muy fino y en cantidades muy pequeñas”.

El experto continuó diciendo: “De esta actividad recurrente se resalta la ocurrida a las 5:35 de la tarde, la cual tuvo una dispersión en dirección noroccidente del volcán Puracé y se depositó en cercanía de la vereda Cristales, de donde se reportó caída de este material”.

El Servicio Geológico Colombiano reporta señales sísmicas tipo Tremor y Largo Periodo asociadas a emisiones menores de ceniza - crédito SGC

De esta manera, Cristian Santacolma afirmó que “también es importante resaltar que dada esta actividad incrementada que se ha presentado en el volcán Puracé, se recomienda no acercarse a la parte alta del volcán y la cadena volcánica de los Coconucos. Recomendamos seguir las fuentes oficiales y estar pendientes de cualquier cambio adicional que se pueda presentar”.

La vigilancia técnica sobre el Puracé, parte de la cadena volcánica Los Coconucos, se ha reforzado tras estos eventos, y el llamado de las autoridades es a evitar la presencia cercana al área más elevada del volcán hasta que las condiciones se estabilicen.

Reporte en la mañana del martes 25 de noviembre

Columnas de gas que alcanzaron 1,6 kilómetros de altura emergieron recientemente del volcán Puracé en la mañana del martes 25 de noviembre, mientras el SGC informó sobre un “incremento en las señales sísmicas bajo el cráter”.

El SGC señaló que este fenómeno ocurre a menos de un kilómetro de profundidad, coincidiendo con el aumento en la emisión de gases desde el interior del volcán, ubicado en el departamento del Cauca, cerca de la ciudad de Popayán.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene
El Servicio Geológico Colombiano mantiene la alerta Amarilla en el volcán Puracé por la posibilidad de episodios esporádicos de ceniza - crédito SGC

Fuentes técnicas de la institución precisaron que las columnas de gases “se desplazan principalmente hacia el suroccidente y, en ocasiones, van acompañadas de pequeñas cantidades de ceniza”.

Según el comunicado oficial, estas manifestaciones están relacionadas con procesos de desgasificación propios de la actividad volcánica. La autoridad técnica además aclaró que “estos procesos de desgasificación pueden ir acompañados de pequeñas emisiones de ceniza, fenómeno que, aunque de alcance restringido, constituye técnicamente una erupción menor”.

Temas Relacionados

Volcán PuracéAlerta amarillaEmisión cenizasServicio Geológico ColombianoColumna de ceniza1,7 kilómetros sobre el cráterVereda CristalesCaucaColombia-Noticias

Más Noticias

Dian visitará más de 14.000 establecimientos durante el Black Days y Black Friday por temporada de fin de año

La entidad indicó que, a través del Centro de Monitoreo, continuará con el seguimiento en tiempo real a la expedición de facturas electrónicas

Dian visitará más de 14.000

Senador y presidente del Partido Mira alertó desde el Congreso iniciativa que permitiría retorno y ascensos libres en la Policía Nacional: “Preocupa”

Manuel Virgüez denunció que la falta de restricciones en el texto facilita el regreso de oficiales destituidos o con historial disciplinario, sin ningún requisito

Senador y presidente del Partido

Transmilenio se pronunció sobre video viral de mujer revendiendo pasajes en el sistema: “Es una práctica ilegal”

La empresa de transporte público de Bogotá inició una campaña pedagógica que busca crear conciencia sobre los efectos negativos de esta práctica

Transmilenio se pronunció sobre video

Gobierno Petro no logró que revisaran la suspensión del decreto que implementaría parte de la reforma a la Salud: Consejo de Estado dijo no

El alto tribunal había suspendido provisionalmente el decreto 0858 de 2025 con el que se pretendía avanzar con cambios estructurales en el sistema que pretende el Gobierno Petro

Gobierno Petro no logró que

Álvaro Uribe propuso que el Gobierno que llegue a Colombia en 2026 pueda bajar los impuestos: “Están impagables”

El exmandatario colombiano instó a reducir la carga tributaria, advirtiendo que los altos gravámenes frenan la inversión y afectan a la población: “Se acabó la inversión”

Álvaro Uribe propuso que el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

Esta es la millonada que

Esta es la millonada que valdría el set de ollas que ganó Violeta Bergonzi por su triunfo en ‘MasterChef Celebrity’: más de 15 millones de pesos

Tras una semana del secuestro de Miguel Ayala, Giovanny Ayala envió mensaje a los captores: “Que Dios obre en ellos”

La ‘Barbie colombiana’ reveló cómo el ‘bullying’ la transformó por completo: cambió radical de ‘look’, así lucía antes de las cirugías

La victoria de Violeta Bergonzi en ‘MasterChef Celebrity 2025’ generó una avalancha de memes y críticas: “Miss Tamales”

Esta es la historia de Violeta Bergonzi: de modelo y presentadora a ganadora de ‘MasterChef Celebrity’

Deportes

Néiser Villarreal ya está en

Néiser Villarreal ya está en Brasil para presentarse en el Cruzeiro y firmar su contrato

Dayro Moreno y su curiosa confesión con respecto al trago: “He tomado unas 3.000″

Colombia ya conquistó su primer título en los Juegos Bolivarianos 2025: así va la cosecha de medallas en Lima

Condenan a dos meses de prisión a Fernando Gaviria en Mónaco por conducir ebrio: “Es un peligro público”

Preparándose para el Mundial de 2026, Dayro Moreno visitó la embajada de Estados Unidos y contó cuál es la ciudad que más le gusta de ese país