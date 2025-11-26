Volcán Puracé emite ceniza y continúa alerta amarilla, según el SGC

El volcán Puracé emite una columna de ceniza de 1,7 kilómetros sobre el cráter, según el Servicio Geológico Colombiano - crédito SGC

La reciente actividad del volcán Puracé, integrante de la cadena volcánica Los Coconucos, ha generado atención tras una emisión de ceniza que se elevó hasta 1,7 kilómetros sobre el cráter, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con el reporte de la entidad, la dispersión de este material se desplazó en dirección occidental respecto al edificio volcánico.

A las 5:35 p. m. del martes 25 de noviembre, los especialistas del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales captaron el fenómeno desde la vía de acceso al costado norte, situados a unos tres kilómetros del cráter.

Imágenes posteriores fueron aportadas por la cámara de monitoreo Mina, establecida a dos mil quinientos metros al noroccidente, confirmando la caída de ceniza en la vereda Cristales, Puracé, ubicada en ese mismo sector.

Imágenes de la cámara Mina confirman la caída de ceniza volcánica en la vereda Cristales, Puracé, al occidente del volcán - crédito SGC

En el boletín oficial, el SGC precisó que “el volcán ha mantenido registro de señales sísmicas relacionadas con movimiento de fluidos, tipo Tremor (TR) y tipo Largo Periodo (LP), algunas de las cuales estuvieron directamente relacionadas con emisiones menores de ceniza a la atmósfera”.

La entidad advirtió sobre la posibilidad de nuevos episodios intermitentes, indicando: “Pueden continuar registrándose emisiones esporádicas de ceniza (erupciones menores), por lo que se recomienda a las comunidades ubicadas en su zona de influencia, no acercarse a la parte alta del volcán”.

Así como explicó Cristian Santacoloma, vulcanólogo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, “el Servicio Geológico Colombiano se permite informar a la ciudadanía en general que continúan presentándose los fenómenos de desgasificación, así como también se vienen presentando señales asociadas a tremor volcánico y tipo LP, las cuales han presentado en algunos momentos del día 25 de noviembre, emisiones de ceniza de tamaño muy fino y en cantidades muy pequeñas”.

El experto continuó diciendo: “De esta actividad recurrente se resalta la ocurrida a las 5:35 de la tarde, la cual tuvo una dispersión en dirección noroccidente del volcán Puracé y se depositó en cercanía de la vereda Cristales, de donde se reportó caída de este material”.

El Servicio Geológico Colombiano reporta señales sísmicas tipo Tremor y Largo Periodo asociadas a emisiones menores de ceniza - crédito SGC

De esta manera, Cristian Santacolma afirmó que “también es importante resaltar que dada esta actividad incrementada que se ha presentado en el volcán Puracé, se recomienda no acercarse a la parte alta del volcán y la cadena volcánica de los Coconucos. Recomendamos seguir las fuentes oficiales y estar pendientes de cualquier cambio adicional que se pueda presentar”.

La vigilancia técnica sobre el Puracé, parte de la cadena volcánica Los Coconucos, se ha reforzado tras estos eventos, y el llamado de las autoridades es a evitar la presencia cercana al área más elevada del volcán hasta que las condiciones se estabilicen.

Reporte en la mañana del martes 25 de noviembre

Columnas de gas que alcanzaron 1,6 kilómetros de altura emergieron recientemente del volcán Puracé en la mañana del martes 25 de noviembre, mientras el SGC informó sobre un “incremento en las señales sísmicas bajo el cráter”.

El SGC señaló que este fenómeno ocurre a menos de un kilómetro de profundidad, coincidiendo con el aumento en la emisión de gases desde el interior del volcán, ubicado en el departamento del Cauca, cerca de la ciudad de Popayán.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene la alerta Amarilla en el volcán Puracé por la posibilidad de episodios esporádicos de ceniza - crédito SGC

Fuentes técnicas de la institución precisaron que las columnas de gases “se desplazan principalmente hacia el suroccidente y, en ocasiones, van acompañadas de pequeñas cantidades de ceniza”.

Según el comunicado oficial, estas manifestaciones están relacionadas con procesos de desgasificación propios de la actividad volcánica. La autoridad técnica además aclaró que “estos procesos de desgasificación pueden ir acompañados de pequeñas emisiones de ceniza, fenómeno que, aunque de alcance restringido, constituye técnicamente una erupción menor”.