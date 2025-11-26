Colombia

Senador Chacón denunciará ante la Procuraduría a ministros del Gobierno Petro por incumplimientos a debates de control político

Sostuvo que quienes debían asistir al debate tenían “temor” de enfrentar las respuestas que él presentaría y aseguró que el Gobierno no posee información básica ni una definición clara sobre la economía colaborativa

Chacón afirmó que el Gobierno evita explicar su posición sobre economía colaborativa y denunció falta de claridad en la información oficial.

El senador liberal Alejandro Carlos Chacón anunció que presentará una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra varios ministros del Gobierno Petro, debido a sus constantes inasistencias a los debates de control político convocados por la Plenaria del Senado.

El incidente más reciente surgió este martes 25 de noviembre, cuando los ministros citados al debate sobre economía colaborativa cancelaron su asistencia a última hora.

Durante su intervención en la plenaria, Chacón lanzó un fuerte cuestionamiento: “Radicaré en los próximos minutos la denuncia ante la Procuraduría para que investigue lo que está sucediendo (…) los ministros no le están dando la cara al país”, afirmó.

El debate citado estaba orientado a analizar el papel de la economía colaborativa (un sector clave de la llamada “nueva economía”) y la falta de claridad por parte del Gobierno sobre su regulación. Para este espacio habían sido convocados Diana Morales, ministra de Comercio; María Fernanda Rojas, ministra de Transporte y Antonio Sanguino, ministro de Trabajo. Sin embargo, ninguno asistió.

Chacón fue más allá y sostuvo que la ausencia obedecería a “temor y miedo a venir a darle la cara al país”, afirmando que los ministros “ni siquiera tienen la definición de lo que significa la economía colaborativa en el Ministerio de Comercio”.

Un reclamo que ya se había repetido desde el Congreso

Esta no es la primera vez que el Senado manifiesta su inconformidad frente a la ausencia de ministros. A inicios de noviembre, el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, ya había llamado la atención de manera pública a los miembros del gabinete por lo que calificó como un “irrespeto institucional”.

García Turbay fue enfático: “El Senado no tolerará el irrespeto institucional hacia la plenaria”, advirtió.

El presidente del Senado también recordó que, ante reiterados incumplimientos, la Ley Quinta faculta al Congreso para aplicar una moción de censura, una herramienta de control político que podría poner en riesgo la permanencia de los ministros en sus cargos.

Dos plenarias sin ministro: un patrón preocupante

El malestar aumentó porque ya se han presentado varias plenarias en las que los ministros citados no asistieron. Un ejemplo fue cuando los ministros de Hacienda y de Educación no acudieron a responder los cuestionamientos relacionados con los créditos del Icetex.

El segundo caso ocurrió cuando los ministros de Comercio, Industria y Turismo; Ciencia, Tecnología e Innovación; y TIC tampoco se presentaron al debate sobre las facultades de la Nube Pública en Colombia.

Ante este panorama, García Turbay lanzó una advertencia todavía más fuerte: “Si no cumplen en la siguiente citación tendremos nuestra herramienta de moción de censura al ministro que no se haga presente”.

Más de 69 debates de control político y un Gobierno ausente

Durante la tercera legislatura del Congreso (del 20 de julio de 2024 al 20 de junio de 2025) se registraron 69 debates de control político en el Senado. No obstante, la presencia de los ministros ha sido intermitente no solo en plenaria, sino también en varias comisiones constitucionales.

Los congresistas insisten en que la asistencia es obligatoria, amparada por la Constitución y el reglamento del Congreso.

Las excusas frecuentes

Según las Gacetas Legislativas, los ministerios suelen justificar sus ausencias con argumentos como compromisos de agenda del Ejecutivo, razones operativas, situaciones de orden público o cruces con otras citaciones.

Sin embargo, los senadores recuerdan que cuando hay plenaria, la ley prohíbe que se desarrollen sesiones simultáneas en comisiones, por lo que estas explicaciones serían insuficientes.

Implicaciones para la democracia y el control institucional

La reiterada ausencia de los ministros afecta directamente una de las funciones esenciales del Congreso: el control político al Gobierno. Sin estos espacios, se limita la capacidad institucional de evaluar decisiones, cuestionar fallas y exigir cuentas.

Las recriminaciones de Chacón y del presidente del Congreso se suman a un creciente clima de tensión. Si los ministros continúan sin asistir, la discusión ya no será sobre llamados de atención, sino sobre la posible presentación de mociones de censura, un mecanismo contemplado por la Constitución y la ley.

