Colombia

Secretaría de Movilidad de Bogotá habilitó acuerdos de pago virtuales para ponerse al día en el pago de multas de tránsito

El sistema digital permite a los ciudadanos regularizar deudas por infracciones viales sin intermediarios ni costos adicionales, facilitando la legalización de obligaciones

Guardar
Bogotá habilita trámite 100% virtual
Bogotá habilita trámite 100% virtual y gratuito para acuerdos de pago de multas de tránsito en 2025

Con la llegada de diciembre, personas que arrastran deudas por multas de tránsito suelen reflexionar sobre la conveniencia de iniciar el año con mayor estabilidad financiera, teniendo en cuenta que estas responsabilidades afectan la vida crediticia de los infractores.

Por ello, este periodo invita a los deudores morosos a acogerse a opciones como los acuerdos de pago, permitiendo regularizar su situación y comenzar 2026 con menos cargas económicas y mayor tranquilidad ante sus compromisos financieros.

En ese sentido, en Bogotá, desde el 25 de noviembre de 2025, los ciudadanos tienen a su disposición un trámite 100% virtual, gratuito y sin intermediarios para solicitar acuerdos de pago relacionados con multas de tránsito.

La Secretaría Distrital de Movilidad
La Secretaría Distrital de Movilidad elimina filas y costos adicionales con su nuevo sistema digital para deudores de infracciones

El proceso, implementado por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), busca facilitar la regularización de deudas mediante un sistema seguro que elimina filas, desplazamientos y costos adicionales, según anunció el organismo a través de su página web y canales oficiales.

Durante 2025, las personas pueden ponerse al día con sus multas de tránsito mediante acuerdos a partir de $1.207.762 —cifra que incluye tanto el capital original como los intereses—, permitiendo la legalización de obligaciones asociadas a infracciones cometidas en la movilidad de la capital colombiana.

De hecho, en lo que va del año, 1.934 personas han tramitado la solicitud de un acuerdo de pago para dividir en cuotas sus compromisos pendientes por infracciones, informó el sector movilidad.

El acuerdo de pago requiere
El acuerdo de pago requiere una cuota inicial del 40% de la deuda, a abonar en cinco días hábiles tras la firma

El formulario en línea, disponible en la página web www.movilidadbogota.gov.co, fue habilitado con el objetivo de agilizar el acceso al trámite y reducir los tiempos y el dinero invertidos en gestiones presenciales.

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Movilidad, el procedimiento consiste en acceder desde cualquier dispositivo electrónico seguro al portal institucional, seleccionar la opción “Atención y Servicios a la ciudadanía”, navegar a “Trámites y servicios”, y luego ingresar a “Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias”.

En la columna derecha, los usuarios pueden hacer clic en “Solicítalo”, ingresar el tipo y número de documento, completar el formulario y adjuntar los documentos requeridos. El servicio está disponible de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.

La respuesta sobre la aprobación o no del acuerdo de pago será enviada al correo electrónico registrado en un plazo estimado de tres días hábiles, conforme lo establece la Secretaría Distrital de Movilidad.

Requisitos para solicitar acuerdo de pago por infracciones de tránsito

Entre los requisitos figuran tener una deuda igual o superior a $1.207.762 (vigencia 2025), presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía, certificación bancaria y laboral (con una antigüedad máxima de 30 días), y en el caso de personas independientes, declaración de renta o certificación de ingresos.

Adicionalmente, se exige copia de un recibo de servicio público del lugar de residencia y una declaración juramentada ante notario sobre la existencia de bienes a nombre del solicitante.

La respuesta sobre la aprobación
La respuesta sobre la aprobación del acuerdo de pago llega al correo electrónico en un plazo de tres días hábiles

Para formalizar el acuerdo, los solicitantes no deben estar reportados en el Boletín de Deudores Morosos del Estado ni haber incumplido convenios anteriores. El acuerdo estipula una cuota inicial equivalente al 40% del monto total de la deuda, que debe ser abonada dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del acuerdo.

La SDM reiteró que todos los trámites relacionados con movilidad se deben realizar directamente a través del sitio web institucional, sin necesidad de intermediarios.

Cabe señalar que durante 2024, se impusieron más de un millón de comparendos en Bogotá. Las cifras mostraron un aumento en el número de infracciones respecto al año inmediatamente anterior, con un promedio de 2.900 multas por día, o dos por minuto.

