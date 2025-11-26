Colombia

‘Desafío Siglo XXI’: Valentina aseguró que Lucho le terminó por WhatsApp y lo calificó de “inmaduro”

Los participantes se volvieron a encontrar tras regresar a la competencia y la modelo ha lanzado fuertes críticas en contra de su ex

Cada vez se conocen más detalles de la polémica relación - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Una de las relaciones más comentadas en la edición del Desafío Siglo XXI fue la de Valentina y Lucho, debido a que los jóvenes se acercaron de forma romántica a lo largo de la temporada de 2025 y conformaron un vinculo que se extendió fuera de las cámaras, por lo que llamó la atención de los seguidores del popular programa.

Sin embargo, las declaraciones de la modelo, originaria de Girardot, han causado revuelo en las redes sociales, teniendo en cuenta que en repetidas ocasiones se ha enfrentado a él y, entre lágrimas, ha dicho que lo quiso bastante, debido a que el vinculo era muy fuerte.

Durante el capítulo emitido el 26 de noviembre de 2025, la joven relató que su vínculo sentimental con Lucho llegó a su fin de manera inesperada y poco convencional, debido a que el barranquillero le hizo saber su decisión a través de un mensaje de WhatsApp, justo después de una videollamada en la que, según sus palabras, él se mostró cordial y atento.

Valentina ha enfrentado en repetidas oportunidades al barranquillero - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La participante compartió detalles de la ruptura durante una conversación con Deisy en la Suite de ditu, donde expuso que, tras salir de la competencia, comenzó a notar actitudes en Lucho que le resultaron incómodas.

Entre los cambios que observó, recordó el impacto que la fama tuvo en su comportamiento y el hecho de que él le comentara su deseo de conocer a más personas, lo que generó distancia entre ambos.

Del mismo modo, Valentina indicó que la falta de comunicación sincera fue un obstáculo para la relación, recordando el episodio vivido con María C. Aunque su compañera la interrumpió para señalar que, en su opinión, Lucho no estaba preparado para abordar el tema con madurez.

Ante este apoyo, la modelo continuó describiendo el momento de la ruptura con su pareja: “Fue muy chistoso porque me dijo ‘ay, Valen, ya no quiero seguir con esto’, por WhatsApp, cuando habíamos terminado una videollamada, él tratándome superbién y yo: ‘Necesito una explicación porque no entiendo’”, explicó Valentina, demostrando con su relato que no tuvo el cierre que esperaba en el final de la relación.

La joven lloró por el vinculo que tuvo con Lucho en el pasado - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Durante el mismo encuentro, Valentina reflexionó sobre sus expectativas en una pareja, señalando que, con el tiempo, ha aprendido a valorar más los proyectos de vida y la proyección personal de un hombre que su apariencia física, debido a que no encontró las dos características en Lucho.

“Ahí es cuando me di cuenta que uno por más lindo que sea y todo uno tiene que buscar una persona con el objetivo que uno está buscando, no que porque es lindo y ya”, afirmó, destacando la importancia de la afinidad en metas y valores por encima de lo superficial.

A pesar de las diferencias y de los gestos o comentarios de Lucho que, en ocasiones, le resultan molestos, la modelo manifestó su decisión de no dar mayor relevancia a estos episodios para evitar tensiones dentro del grupo, especialmente porque ambos continúan compitiendo en el mismo equipo.

Valentina lloró recordando su relación con Lucho

Esta no es la primera vez que la joven habla sobre lo ocurrido, debido a que en un episodio anterior se mostró bastante afectada por lo ocurrido con Lucho y hasta recordó entre lágrimas todas las mentiras que le dijo: “Me mintió diciendo de que María C era la que lo buscaba, que no sé qué, cuando nos dimos cuenta que fue al contrario”, refiriéndose a su cercanía y beso en el Cubo de eliminados, que fueron comentados por todo el país y se convirtieron en tendencia en todas las redes sociales.

