Colombia

Carolina Sanín dijo que “el presidente va a ser Roy” y Roy Barreras le contestó: “Debates insulsos y tediosos entre 100 candidatos”

En respuesta a la escritora, el aspirante presidencial aseguró que falta profundidad en los debates actuales y comparó la discusión política con históricos intercambios literarios

Un comentario de la escritora sobre el posible resultado electoral desató intercambio de opiniones en X, donde Barreras aprovechó para criticar la calidad de los debates entre candidatos - crédito Colprensa

A medida que se acercan las elecciones de 2026 en Colombia, diversas figuras públicas expresan sus opiniones sobre los distintos precandidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño.

Algunos de estos personajes no solo comparten sus valoraciones acerca de las propuestas y trayectorias de quienes están en campaña, sino que también manifiestan abiertamente su respaldo.

Una de esas personalidades es la escritora bogotana Carolina Sanín, que señaló en la red social X que en su opinión “el presidente va a ser Roy”, refiriéndose a Roy Barreras como uno de los posibles vencedores en la contienda.

Ante este comentario, fue el propio Roy Barreras quien respondió a través de la misma plataforma.

En su cuenta de X, Carolina Sanín compartió su perspectiva sobre la carrera presidencial, afirmando: “Sin embargo, todos sabemos que el presidente va a ser Roy, ¿no?”

Al recibir el pronóstico de Carolina Sanín sobre su eventual triunfo presidencial, Roy Barreras respondió en X con un mensaje en el que admite no tener un vínculo personal con la escritora, aunque reconoce su aguda mirada sobre la calidad de los actuales debates políticos.

Barreras aprovechó para comparar desfavorablemente los intercambios recientes entre aspirantes presidenciales con históricos debates literarios, sugiriendo que la discusión pública contemporánea carece de profundidad e interés.

“No conozco a @SaninPazC pero ella sí que conoce que fueron mejores los debates entre Édgar Allan Poe y Longfellow que los debates insulsos y tediosos entre 100 candidatos que nos hacen repetir como el cuervo ‘Nunca más’”, contestó el precandidato presidencial en un mensaje en su cuenta de la red social X.

