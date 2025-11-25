Vuelos baratos en vacaciones de fin de año e inicios de 2026: claves y horarios para viajar sin gastar de más

, el estudio atribuye al comportamiento inteligente en la reserva y la anticipación de boletos la oportunidad de viajar con mayor tranquilidad y ahorro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La planificación de un viaje durante la temporada de fin de año exige atención a los detalles más allá de la simple elección del destino.

Ante el aumento de la demanda de vuelos en Navidad, Año Nuevo y comienzos de 2026, surgen algunas recomendaciones prácticas para quienes desean evitar gastos elevados o contratiempos en los aeropuertos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Kayak, el metabuscador de viajes, observa un crecimiento del 13% en las búsquedas de vuelos para esta época frente al año anterior.

Esta tendencia indica que las festividades se han consolidado como una oportunidad para recorrer rutas nacionales e internacionales, priorizando la eficiencia y la optimización del presupuesto.

Los viajes a fin de año aumentan, por eso es clave anticiparse al aumento de los precios (Assist Card)

El análisis de la plataforma refleja que la selección de las fechas y los horarios marca la diferencia tanto en el precio del boleto como en la experiencia de viaje.

Aunque muchas personas imaginan que diciembre queda lejos, los vuelos para estas fechas suelen elevar sus costos varias semanas antes del inicio de la temporada alta.

Los datos recolectados por el metabuscador permiten establecer puntos clave. El 20 de diciembre de 2025 figura como el día de mayor ocupación y tarifas más elevadas para vuelos internacionales, mientras que el 30 de diciembre concentra la mayor demanda en vuelos locales.

En cuanto a los regresos después de las fiestas, la plataforma asegura que el 3 y 4 de enero de 2026 serán los días con la mayor cantidad de operaciones, lo que puede representar demoras adicionales en los aeropuertos.

Respecto a la puntualidad de los vuelos, los registros del metabuscador para la Navidad de 2024 ofrecieron cifras concretas.

“El 19 de diciembre de 2024, el 39% de los vuelos sufrieron retrasos de más de 40 minutos”, reportó el estudio de Kayak.

Volar entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana minimiza riesgos, ya que en ese rango los retrasos alcanzaron apenas el 11% del total.

El Aeropuerto El Dorado se prepara para el viaje masivo en Colombia - crédito Aeropuerto El Dorado

Al comparar con los vuelos entre 4:00 p.m. y 7:00 p.m., el sondeo determinó que “casi uno de cada tres vuelos tuvo demoras superiores a 30 minutos”.

El horario de salida impacta de forma decisiva en la probabilidad de cambios de último momento, sobre todo en jornadas de alta demanda.

El informe señala, además, la conveniencia de elegir fechas menos saturadas para ahorrar en los boletos y evitar aglomeraciones. Para vuelos internacionales, el 9 de enero de 2026 aparece entre los días con tarifas más accesibles.

Quienes buscan vuelos dentro de Colombia pueden encontrar buenos precios el 16 de diciembre, antes del pico de movilidad y del incremento general en los costos.

Además, los viajeros que planean con anticipación pueden aprovechar promociones especiales a comienzos de noviembre.

Durante el Black Friday, la Cyber Week y el Travel Tuesday que se realiza la semana posterior al 27 de noviembre las aerolíneas suelen lanzar descuentos relevantes.

Dollar Flight Club, servicio especializado en rastrear tarifas, informó que “las tarifas aéreas son entre un 25% y un 30% más económicas que los vuelos que suelen salir de enero a mayo”.

Las estrategias para reducir gastos incluyen reservar fuera de los fines de semana, evitar los días de mayor concentración de pasajeros y buscar vuelos en los primeros turnos del día. Estos factores combinados reducen la probabilidad de retrasos y de incrementos en los precios por alta demanda.

Anticipar la compra de los tiquetes es esencial. Las aerolíneas acostumbran a ajustar sus tarifas en función del comportamiento de la demanda.

La consulta frecuente de los buscadores y la flexibilidad para ajustar la fecha o el horario de viaje permiten detectar oportunidades para encontrar vuelos más económicos y rutas menos congestionadas.

La programación atenta de la salida y el regreso no solo reduce costos, sino que impacta en la experiencia general del pasajero, evitando esperas prolongadas y eventualidades asociadas con la saturación del tráfico aéreo.

El informe de Kayak promueve el uso de alertas de precios y la comparación de rutas alternativas para maximizar los beneficios de la planificación.

Elegir los días previos o posteriores a los picos identificados para Navidad y Año Nuevo disminuye la presión sobre los aeropuertos y las probabilidades de alteraciones en el itinerario.

Los destinos más visitados en temporada alta

El metabuscador de viajes Kayak identificó que los destinos más solicitados para esta temporada son:

Cartagena.

San Andrés.

Santa Marta.

Bogotá.

Se aconseja a los viajeros evitar fechas muy encima porque pueden haber retrasos de última hora - VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el segmento de viajes nacionales, Cartagena muestra un precio promedio de vuelo de $392.894 y un incremento del 10 % en las búsquedas respecto al año anterior. San Andrés presenta un precio promedio de $699.883, con un aumento del 5 % en el interés de los viajeros frente al mismo periodo de 2024.

A continuación, el ranking de destinos con su precio promedio de vuelos para 2025 y el porcentaje de variación en las búsquedas de vuelos entre 2024 y 2025:

Cartagena: $392.894 – 10%

San Andrés: $699.883 – 5%

Punta Cana: $1.528.151 46%

Santa Marta: $428.001 – 0%

Bogotá: $404.895 – -14%