Colombia

Luna llena de mayo 2026: fecha para verla desde Colombia

Desde llena y nueva, hasta cuarto menguante y creciente, qué fase de la luna prevalecerá los siguientes días

Guardar
El calendario lunar de esta semana (Infobae)
El calendario lunar de esta semana (Infobae)

Todas las noches la luna nos muestra la misma cara, sin embargo, en la tierra no la vemos igual, ya que nos presenta una parte diferente que va cambiando semanalmente, las famosas fases de la luna regidas por el calendario lunar.

El calendario lunar ha sido utilizado por diversas culturas a lo largo de la historia para determinar fechas religiosas o de espiritualidad, festividades, actividades agrícolas y de pesca, así como otros eventos importantes, en algunas incluso sigue siendo relevante.

PUBLICIDAD

Con esto queda claro que para muchas personas la luna no es únicamente un astro opaco y sin luz propia que alumbra las noches reflejando los rayos del sol, sino que influye significativamente su vida.

Calendario lunar 2026

El calendario lunar de la semana, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

Será hasta este viernes 1 de mayo cuando el satélite natural que rodea la tierra alcance la luna llena. Esto significa que el astro estará opuesto al sol en su órbita alrededor de la tierra y su cara visible se verá completamente iluminada.

En muchas civilizaciones, se utiliza para marcar el paso del tiempo.

Para la siguiente semana, durante el sábado 9 de mayo, la luna estará en cuarto menguante, es decir, parece estar medio iluminada desde la perspectiva de la tierra, pero en realidad solo se está viendo la mitad de la mitad de la luna, un cuarto.

También conocido como último cuarto de luna, en esta fase el satélite natural sale alrededor de la medianoche y se pone alrededor del mediodía.

Al inicio de esta semana, la luna estará a 400096 kilómetros de la tierra, para el final de la semana la distancia será de 403920 kilómetros, esto porque su órbita no es un círculo perfecto.

La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clima en la luna

Claro que en la luna hay clima, sin embargo, la definición de “estado del tiempo” para el satélite natural que gira alrededor de la Tierra es muy diferente al que tenemos nosotros.

De acuerdo con la NASA, en la luna no cae nieve, los truenos nunca suenan, tampoco se forman nubes en el cielo.

El clima lunar está dominado por cambios de temperatura de cientos de grados, rocas espaciales entrantes de todos los tamaños y partículas, así como energía que viaja desde el sol y más allá.

El calor abrasador y el frío escalofriante son comunes en la luna, esto hace que los cambios de temperatura sean rápidos y dramáticos.

Esto se debe a que la luna no tiene una atmósfera como la de la Tierra. En su lugar tiene una capa de gas apenas visible alrededor de la Luna se llama exosfera.

La exosfera lunar es demasiado pequeña para atrapar o difundir la energía del Sol, por lo que las diferencias entre las áreas iluminadas por el sol y las áreas sombreadas de la Luna son extremas.

Las temperaturas cerca del ecuador de la Luna pueden aumentar a 121 grados centígrados durante el día y luego caer en picado después del anochecer a -133 grados centígrados.

En los cráteres profundos cerca de los polos de la luna, las sombras permanentes mantienen la superficie aún más fría, la NASA ha registrado temperaturas inferiores a los -246 grados centígrados.

Temas Relacionados

Calendario lunar ColombiaFases de la luna en ColombiaCiclo lunar ColombiaFase de la luna hoy en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

El tráfico de cocaína líquida, utilizado para evadir escáneres, y el empleo de veleros y otros medios alternativos de transporte se han incrementado como parte de las nuevas estrategias adoptadas por las redes de narcotráfico para enviar cargamentos millonarios a Norteamérica y Europa

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Centrales obreras manifestaron su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda y su programa de gobierno

Las organizaciones sindicales destacaron su apuesta política y señalaron afinidad con las propuestas sociales y laborales planteadas por el aspirante presidencial de izquierda

Centrales obreras manifestaron su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda y su programa de gobierno

Consulados en España iniciaron expedición instantánea de registros civiles para colombianos: así funciona

La nueva plataforma digital puesta en marcha permite que quienes residen en Europa puedan obtener documentos de identidad en cuestión de minutos, gracias a la integración directa con las bases de datos oficiales de Colombia

Consulados en España iniciaron expedición instantánea de registros civiles para colombianos: así funciona

La deuda de Colombia llega a niveles que no se veían desde la Guerra de los Mil Días, según Anif

El Centro de Pensamiento Económico advierte que la deuda neta del Gobierno Nacional Central equivale hoy al 58% del PIB, un registro que no tenía parangón en más de un siglo de historia fiscal del país

La deuda de Colombia llega a niveles que no se veían desde la Guerra de los Mil Días, según Anif

Resultado Dorado Mañana hoy 1 de mayo

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultado Dorado Mañana hoy 1 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

Así fue la cronología de los sangrientos atentados ordenados por Iván Mordisco, según reveló Indepaz: “Cuatro días de terror en el suroccidente colombiano”

Así fue el operativo de captura de “Patascuy”: lideró atentados terroristas en el suroccidente del país liderado por Iván Mordisco

ENTRETENIMIENTO

Viuda de Yeison Jiménez denunció difamación de un creador de contenido que la vinculó con Ciro Quiñónez: “Está acabando con mi tranquilidad”

Viuda de Yeison Jiménez denunció difamación de un creador de contenido que la vinculó con Ciro Quiñónez: “Está acabando con mi tranquilidad”

Actor de ‘Sin senos no hay paraíso’ reveló que casi pierde un pie por una pequeña fractura: “Hay riesgo de necrosis”

Andy Rivera habría reaccionado al embarazo de Lina Tejeiro con una frase que desató cuestionamientos: “Necesito desahogarme”

“Fue una mentira”: joven se retracta tras afirmar que era hijo de Kaleth Morales y pide disculpas públicas

James Rodríguez será protagonista de nueva serie documental en Netflix: esta es la fecha de estreno de la vida del ‘10′

Deportes

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio Palogrande

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio Palogrande

Él es Jorthy Mokio, la joven figura del fútbol europeo que jugará con RD Congo, rival de Colombia en el Mundial de 2026

Así se ubican Millonarios y América de Cali en la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana tras la fecha 3 de fases de grupos

Así se ubican los equipos colombianos en la tabla de posiciones de la Copa Libertadores tras la tercera fecha de la fase de grupos

Triunfo ajustado en Atanasio Girardot: DIM vence a Cusco en Medellín con gol del “Polaco” y suma cuatro puntos