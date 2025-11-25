Iván Cepeda reveló que se reunió con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: de qué hablaron

Iván Cepeda aseguró que está buscando una alianza internacional para fortalecer las relaciones de Colombia - crédito red social X

En medio de la gira que adelanta el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que se quedó con el 65 % de los votos en la más reciente consulta interna del partido, el político anunció en la mañana del martes 25 noviembre que sostuvo un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

A través de su cuenta de X, el candidato y senador de la República aseguró que el encuentro fue el escenario para mostrar su admiración, además de mostrar la presunta conexión política que existe entre Colombia y México.

“REUNIÓN CON LA PRESIDENTA DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. En Palacio Nacional de México, tuve el honor de reunirme con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pude trasmitirle la admiración y el reconocimiento que ella suscita en Colombia como Jefa de Estado. Mi agradecimiento por este productivo encuentro”, señaló Cepeda.