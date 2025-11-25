Diana Patricia Giraldo, prima de Karol G, revela cómo la artista la ha ayudado a sobrellevar su condena y a soñar con una segunda oportunidad

Prima de Karol G se pronunció sobre la relación con la artista, cómo fue su encuentro mientras purga una condena en El Buen Pastor y otros detalles - crédito @karolg/IG y YouTube

La historia de Diana Patricia Giraldo, prima de Karol G, revela una dimensión poco conocida de la vida de la cantante y de su entorno familiar.

Desde la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, donde cumple una condena de veintiséis años por secuestro extorsivo, Giraldo compartió en el pódcast Conducta delictiva detalles sobre su proceso judicial, su vida tras las rejas y el respaldo que ha recibido de la artista.

En esa conversación, Giraldo, que lleva más de doce años privada de la libertad, relató cómo su vida cambió de manera abrupta tras involucrarse en una relación marcada por la violencia y la manipulación.

“Bajo amenazas y presión, tomé decisiones que me llevaron a esta condena”, afirmó la familiar de la Bichota al pódcast.

La ingeniera ambiental describió el impacto de su detención en 2013 y el proceso de adaptación a la vida carcelaria, marcado por el arrepentimiento y la búsqueda de una segunda oportunidad.

La esperanza de Giraldo se mantiene intacta pese a la dureza de su situación.

“Soy soñadora, que yo creo que me pueden dar una domiciliaria, no es fácil, pero tampoco imposible“, expresó, haciendo énfasis en su deseo de cumplir el resto de la condena fuera del penal y de reconstruir su vida.

Uno de los momentos más significativos de la entrevista fue la descripción del apoyo recibido por parte de Karol G. Diana Patricia recordó la visita de la intérprete de temas como Verano rosa, Papasito y Coleccionando heridas durante un concierto para las internas de El Buen Pastor, un encuentro que definió como profundamente emotivo.

“Fue muy bonita, fue muy humana, muy cálida, muy sencilla. Ella conmigo no ha cambiado”, relató la prima de Karol G, aludiendo a la cercanía y la empatía demostradas por la artista en ese reencuentro.

Asimismo, reconoció que el respaldo de Karol G no se ha limitado al plano emocional.

La mujer reconoció que la cantante también le ha brindado ayuda económica, un apoyo que ha resultado esencial para sobrellevar las dificultades de la vida en prisión. Este acompañamiento ha sido constante y ha reforzado el vínculo familiar en medio de la adversidad.

De cara al futuro, Giraldo manifestó su determinación de transformar su experiencia en una oportunidad para ayudar a otros.

“Voy a hacer lo mejor que pueda, voy a dar lo mejor de mí, voy a ayudar a todo al que pueda. Me veo como una mujer sacando muchos proyectos adelante porque sé que tengo muchos talentos y muchas habilidades. Me gustaría trabajar con personas en condición de vulnerabilidad”, afirmó Diana Patricia Giraldo a Conducta delictiva.

“Yo la veía de espaldas, con su cabello azul, yo empiezo a llamarla y ella no me miraba. Eso me dio tristeza. Detrás venía Karol y ella ve que Jess se detiene en un patio y no entiende nada, entonces Caro se detiene, me ve y dice: ¡ay mi prima, qué chimba, mi prima! Nos abrazamos a través de la reja y se fueron porque ella venía a dar un concierto”, concluyó en su relato Diana Patricia sobre el encuentro con la Bichota.

Fundación ‘Con Cora’ de Karol G y su labor social con las reclusas

Desde hace algunos años, la cantante colombiana por medio de su fundación ‘Con Cora’ realiza diferentes actividades en las cárceles de mujeres del país, con el objetivo de proveer estos espacios en los que miles de mujeres purgar condenas por diferentes delitos tengan las condiciones necesarias para tener una estancia digna.

En Ibagué, por ejemplo, entregó tanques de almacenamiento de agua potable, ventiladores, así como elementos sanitarios para el cuidado de las reclusas.