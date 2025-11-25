Consejo Superior aceptó la renuncia del rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera

La dimisión de Leopoldo Múnera Ruiz generó intensas protestas y manifestaciones en las afueras de la Hemeroteca Nacional - crédito Colprensa

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia aceptó, con cinco votos a favor y una abstención, la renuncia presentada por el rector Leopoldo Alberto Múnera Ruiz durante una sesión extraordinaria que se desarrolla en la tarde noche del lunes 24 de noviembre en la Hemeroteca Nacional, en medio de protestas intensas en las afueras del recinto y la presencia de manifestantes que expresan su rechazo al proceso.

La deliberación se produce luego de que Múnera Ruiz formalizara su dimisión el pasado fin de semana, una decisión que desencadenó el llamado a sesión urgente del máximo órgano de gobierno universitario. Al interior del Consejo se generó un debate sobre la legalidad y los efectos de aceptar ese documento.

El profesor Diego Torres, representante de los docentes en el Consejo Superior, manifestó fuertes críticas respecto a la decisión tomada. “Esto es un fallo de única instancia y, por conducta concluyente, ya está notificado. Qué pena con ustedes, pero él no es rector de la universidad; es absolutamente claro que no lo fue. Y si se están jugando por aceptar una renuncia, hago la misma advertencia que hice hace diecisiete meses: voy a contar los días para demostrárselos. No admite recursos, ya fue notificado. Aceptarla nos mete en un problema. Si no le temen a Dios, por lo menos témanle a la justicia. No se puede aceptar, no se puede aceptar”.

Torres, único consejero en abstenerse durante la votación, también procedió a recusar a varios miembros del Consejo Superior por su participación en la sesión que había designado a Múnera Ruiz como rector; sin embargo, las recusaciones no fueron aceptadas, y el proceso continuó conforme a lo previsto.

Por su parte, María Alejandra Rojas, delegada de la Presidencia de la República ante el Consejo Superior, respaldó la decisión mayoritaria argumentando: “Acepto la renuncia del profesor Leopoldo Múnera, pues se presentó dentro de los tiempos previos a la ejecutoria de la sentencia”.

La sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional continúa mientras se analiza quién ocupará la rectoría de la institución, en igualdad de condiciones administrativas y académicas, tras la salida de Múnera Ruiz. Los asistentes y participantes permanecen expectantes ante la definición del proceso de elección del futuro rector, en un contexto marcado por divisiones internas y tensión ante las decisiones adoptadas.

En desarrollo ...