Vicky Dávila y Claudia López convirtieron las redes sociales en un ‘ring’ por supuestas alianzas políticas: “Expeles rabia y veneno”

Las precandidatas presidenciales no se guardan nada en su enfrentamiento; la exalcaldesa de Bogotá calificó a la periodista de “cotorra” mientras respondía a sus críticas

Claudia López mostró su encuentro con Luis Gilberto Murillo, en el que ambos intercambiaron firmas para apoyar sus candidaturas presidenciales - crédito @ClaudiaLopez/X

Las redes sociales se convirtieron en un ‘ring’ entre las precandidatas presidenciales Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, y Vicky Dávila, periodista, que culminó con ataques verbales que dejaron claro el nivel de confrontación entre ellas en el camino hacia las elecciones de 2026, debido al proceso de recolección de firmas que hay para quienes quieren llegar de esta manera a ser aspirantes al cargo de primer mandatario de la Nación.

La disputa se desató después de que Claudia López compartiera un video en su cuenta de X, en el que mostraba un encuentro inesperado con Luis Gilberto Murillo, exembajador de Colombia en Estados Unidos y actual precandidato a la Presidencia.

En el video, López y Murillo intercambiaban firmas como símbolo de apoyo mutuo para sus candidaturas presidenciales. “Me encontré con @LuisGMurillo, ex embajador en 🇺🇸 que nos apoyó en la gestión de la segunda línea del @MetroBogota, subterránea a Suba y Engativa 💚💜 Intercambiamos firmas para inscribirnos. Ambos queremos llegar a la Presidencia para que las regiones y Colombia salgan adelante! (sic)”, escribió López en su publicación, al destacar el gesto como una muestra de “democracia en acción” y colaboración.

Las redes sociales se convirtieron en el escenario de un enfrentamiento entre las precandidatas presidenciales Claudia López y Vicky Dávila - crédito Vicky Dávila/Facebook - Catalina Olaya/Colprensa

Vicky Dávila acusa a Claudia López de manipular el proceso electoral para 2026

El mensaje rápidamente captó la atención, pero lo que no esperaba López era la tajante respuesta de Vicky Dávila. Conocida por su postura crítica hacia el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la periodista no tardó en lanzar un duro ataque contra la exalcaldesa y Murillo.

En su propio perfil de X, Dávila escribió: “El Petrismo tratando de disfrazarse. La camaleona Claudia López con el ex canciller sumiso que solo hizo caso cuando el narcodictador Nicolás Maduro se robó las elecciones. Maduro caerá, y la región volverá a ser próspera. Colombia tiene que estar alerta ante estos personajes que se disfrazan para buscar votos”.

Con estas palabras, Dávila no solo cuestionó la autenticidad de López, sino que hizo una alusión directa a sus vínculos con el Gobierno actual de Petro, un tema que es polémico en el ámbito político. Para la periodista, el encuentro era simplemente una táctica política más del “petrismo” en busca de apoyo electoral.

Vicky Dávila no dudó en atacar a Claudia López, llamándola "camaleona" y acusándola de "disfrazarse" como parte del "petrismo" - crédito @VickyDavilaH/X

Claudia López estalló contra su rival político al llamarla “cotorra”

La respuesta de Claudia López no se hizo esperar, por lo que aparentemente molesta, la exalcaldesa utilizó la misma red social para devolver el ‘golpe’, al replicar el mensaje de Vicky Dávila.

López arremetió contra la periodista, acusándola de ser una persona llena de “rabia y veneno”. Además, hizo referencia a otro encuentro similar que había tenido previamente con Juan Daniel Oviedo, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y otro precandidato presidencial, que también había firmado en apoyo de su campaña.

“Cotorra @VickyDavila, solo expeles rabia y veneno. Con otros candidatos como @JDOviedoAr también nos encontramos y cruzamos firmas. Con buena energía, competimos sin montajes ni amargura, pero obvio, vos de eso no tienes idea. Sigue ahogándote en tus propias mentiras y veneno”, escribió López, usando el término “cotorra” para descalificarla, al señalar que hablaba de más.

Claudia López respondió a los ataques de Vicky Dávila, calificándola de “cotorra” y acusándola de “expeler rabia y veneno” - crédito @ClaudiaLopez/X

Este fuerte intercambio de palabras no solo puso de manifiesto las diferencias entre ambas precandidatas, sino que revela un choque de visiones sobre la política colombiana de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Angélica Lozano se une al conflicto

La discusión entre Claudia López y Vicky Dávila no terminó allí, ya que la esposa de la exalcaldesa, senadora Angélica Lozano, también se pronunció contra la periodista, acusándola de realizar “montajes” con fines políticos.

En un video publicado en su cuenta de X, Lozano apuntó directamente a Dávila: “¿Va a hacer otro montaje @VickyDavilaH? No le bastó el montaje sobre el metro, la edición maliciosa de un texto para fabricar una difamación y ahora arma otro FALSO POSITIVO? Ruindad y falta de ética la suya (sic)”.

En este escenario de fuertes críticas, Angélica Lozano también intervino, defendiendo su honor y denunciando la “ruindad” de las acusaciones - crédito @AngelicaLozanoC/X

Lozano aprovechó la ocasión para defenderse de las acusaciones sobre el robo de dinero del metro, al señalar que la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación que se abrió contra ella por este supuesto delito: “Se cayó la mentira del metro. La Corte Suprema archivó la investigación preliminar por el supuesto robo de dinero del metro”, afirmó, explicando que el origen de la acusación provenía de un chisme difundido supuestamente por la revista Semana y la periodista Vicky Dávila, que, según ella, buscaron dañarlas políticamente.

La senadora también destacó que la investigación fue archivada tanto por la Fiscalía como por la Procuraduría General de la Nación, y que recientemente la Corte Suprema de Justicia también archivó el caso por falta de pruebas: “La señora Vicky Dávila encontró un aliado impensable”, dijo Lozano, refiriéndose a la difusión de la acusación a través de medios como Rtvc Noticias y redes sociales.

