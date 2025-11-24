Colombia

Lev Tahor, la secta que mantenia secuestrados a 17 menores: directora de Migración Colombia dio detalles de cómo operaba

Gloria Esperanza Arriero informó que los menores hallados estaban acompañados por adultos de Lev Tahor, y que el ICBF enfrentó obstáculos para realizar exámenes médicos completos debido a restricciones impuestas por la comunidad

Funcionarios localizaron a 17 niños
Funcionarios localizaron a 17 niños y adolescentes vinculados a un grupo judío ortodoxo en Yarumal, tras su llegada desde Norteamérica, mientras se investiga el motivo de su presencia y se evalúa su estado de salud

En la zona urbana de Yarumal, en el norte de Antioquia, las autoridades ubicaron a 17 menores que formaban parte de una comunidad judía ortodoxa, buscados internacionalmente. Se indaga el motivo de su presencia en este municipio, tras su arribo desde un país de América del Norte.

Frente a esta situación, la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, ofreció información adicional en una entrevista con Caracol Radio. Arriero explicó aspectos de la habló de este grupo y de la operación realizada en Yarumal por las autoridades, que incluyó la identificación de menores que eran buscados a nivel internacional.

En la entrevista, Arriero señaló que los 17 menores localizados estaban acompañados por adultos de la comunidad Lev Tahor en un hotel del municipio. Aunque no se detectaron señales evidentes de maltrato, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tuvo dificultades para realizar una revisión médica completa, debido a obstáculos establecidos por el grupo.

Las autoridades colombianas rescatan a
Las autoridades colombianas rescatan a diecisiete menores de la secta Lev Tahor en un hotel de Yarumal, Antioquia

“No permiten que se les ausculte, que se les toque, que se les mire. Sin embargo, aparentemente están todos en buen estado de salud”, expresó Arriero.

Uno de los puntos más llamativos del caso fue el hecho de que cinco de los menores, originarios de Estados Unidos, tenían vigente una circular amarilla de Interpol. Según explicó la directora, estos casos no correspondían a sustracción de menores, sino que estaban relacionados con un procedimiento legal que se desarrolla en territorio estadounidense.

Arriero indicó que exmiembros de Lev Tahor han reportado casos de abuso infantil, enlaces entre familiares cercanos a edades tempranas y una supervisión estricta sobre los jóvenes.

Arriero indicó que exmiembros de
Arriero indicó que exmiembros de Lev Tahor han reportado casos de abuso infantil, enlaces entre familiares cercanos a edades tempranas y una supervisión estricta sobre los jóvenes

Como consecuencia, un familiar de los cinco menores solicitó su custodia en Estados Unidos y las autoridades judiciales de ese país se la concedieron.

“Se han ido unos miembros de la secta y son los que están denunciando y los que en su momento hicieron denuncia por lo que sucede con los niños, niñas y adolescentes en esta secta. Y por esas denuncias y esas judicializaciones que ya hay, el gobierno de Estados Unidos le otorgó la custodia a un familiar de estos cinco menores, niños, niñas y adolescentes”, explicó.

Arriero señaló que la llegada del grupo a Yarumal respondía a un plan previamente definido. Las indagaciones iniciales revelaron que los adultos intentaban arrendar una propiedad rural para instalarse y crear una nueva comunidad, una estrategia que ya han implementado en otras naciones.

Las autoridades colombianas continúan revisando
Las autoridades colombianas continúan revisando si los adultos detectados junto a los menores están involucrados en esas causas judiciales internacionales o si pertenecen a los circuitos internos de traslado que opera la agrupación

“Querían alquilar una finca en la que pretendían establecerse para hacer lo que han hecho en las otras regiones del mundo donde han estado y es seguir con ese proceso que tienen para mantener su secta, y es que entre los jóvenes se procreen. Casan a los jóvenes entre sí, puede decirse que se casan entre primos, más o menos desde los doce, trece años de edad, y lo que buscan es eso, que se casen, que tengan muchos hijos”, narró la funcionaria pública del Gobierno de Gustavo Petro en la entrevista del medio antes mencionado.

En la entrevista, Arriero mencionó que existen procesos judiciales abiertos en distintos países dirigidos a los responsables de la comunidad, entre ellos un caso reciente en Guatemala por delitos como explotación sexual infantil, producción de material ilegal y redes de trata.

Las autoridades colombianas continúan revisando si los adultos detectados junto a los menores están involucrados en esas causas judiciales internacionales o si pertenecen a los circuitos internos de traslado que opera la agrupación.

Los miembros de Lev Tahor arribaron a Colombia entre el 22 y el 23 de octubre. Aunque no se ha determinado con certeza su lugar de destino, la directora indicó que las evidencias sugieren la intención de establecerse en el norte antioqueño.

Existe la posibilidad de que eligieran Colombia como lugar de tránsito para reagruparse después de las acciones legales enfrentadas en Guatemala, donde en diciembre de 2024 un operativo culminó con el rescate de 160 menores.

