‘La casa de los famosos Colombia 3’: abiertas las votaciones para elegir a la nueva integrante del ‘reality’

El proceso de selección para el sexto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia comenzó, con las votaciones abiertas para que el público elija a su favorita entre seis candidatas que buscan ingresar a la tercera temporada del popular reality producido por Canal RCN.

El resultado de esta votación, que se extenderá hasta el domingo 30 de noviembre a las 4:00 p. m., se dará a conocer esa misma noche a las 7:00 p. m. durante la emisión de Noticias RCN, cuando una de las seis candidatas sea anunciada como la elegida por el público para ingresar.

Entre las postulantes se destaca Juliana Casali, nacida en Buenos Aires, Argentina, y que ha construido una sólida carrera en el ámbito radial colombiano. Reconocida por su labor en Radioacktiva, emisora emblemática del rock en el país, Casali se ha caracterizado por su autenticidad y pasión por la música.

Su trayectoria incluye pasos por La Mega, Caracol Radio y Los 40 Colombia, consolidando su presencia en el medio durante más de una década desde su llegada a Colombia. En enero de 2025 anunció su salida de Radioacktiva por motivos contractuales.

A sus 38 años, soltera, Casali afirma que, de ingresar a la casa, su fortaleza radicaría en su capacidad de ser selectiva y convincente al interactuar con los demás participantes.

Otra de las aspirantes es Catherine Mira, actriz y presentadora de 44 años, reconocida por su participación en producciones como Los Reyes, del Canal RCN, donde alcanzó gran notoriedad. Mira también formó parte de realities como Survivor, la isla de los famosos, donde sobresalió por su disciplina y honestidad.

Su carácter directo y sincero ha sorprendido a muchos de sus seguidores, quienes la ven como una de las figuras más destacadas de este grupo.

Lorena Altamirano, de 35 años, es actriz y creadora de contenido digital. Su carrera artística se ha visto acompañada de una relación mediática con Fernando Solórzano, conocido como “el Flaco” Solórzano’, quien participó en la segunda temporada del reality.

Altamirano ha demostrado un carácter fuerte, cualidad que considera esencial para convivir en la casa, y manifiesta una marcada aversión hacia las personas “desleales”.

En el grupo también figura Margarita Amado, actriz reconocida por su participación en producciones de Canal RCN como Enfermeras y La Ley del corazón. Amado, quien se describe como la “villana” favorita y se atribuye un toque “malévolo”, espera conquistar al público con su carisma, talento y creatividad. Soltera y abierta a nuevas oportunidades sentimentales, busca aprovechar la experiencia para mostrarse auténtica ante la audiencia.

La lista se completa con Naty Ortiz, cuyo nombre completo es Nataly Ortiz Lugo. Con una amplia experiencia en la actuación, Ortiz ha confesado que su mayor temor es la “soledad”, aunque ha demostrado una notable seguridad para afrontar desafíos. Actualmente soltera, mantiene el foco en sus proyectos personales y profesionales, sin descartar la posibilidad de enamorarse nuevamente.

Por su parte, Kalua Duarte, originaria de los llanos orientales y con 43 años, ha ganado popularidad gracias a su participación en obras de teatro y producciones colombianas. Su personalidad carismática y arrolladora, junto con una marcada seguridad, la han convertido en una figura reconocida entre los internautas.

El proceso de votación para elegir a la próxima habitante de La casa de los famosos Colombia 3 es sencillo: los interesados deben ingresar al sitio oficial lacasadelosfamososcolombia.com desde cualquier dispositivo, localizar la sección de votaciones, seleccionar a su aspirante favorita entre las seis candidatas y confirmar su elección.

La decisión final recae en el público, que tiene la oportunidad de definir quién será la próxima figura en sumarse a la competencia, entre candidatas como Lorena Altamirano, Margarita Amado, Naty Ortiz, Kalua Duarte, Juliana Casali y Catherine Mira, todas con carreras en el mundo de la televisión, el teatro y la creación de contenido digital.