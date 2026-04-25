Así fue como comensales de un restaurante vivieron la explosión en batallón militar de Palmira, Valle del Cauca

Un video de vigilancia muestra la secuencia de un incidente en un restaurante por la noche. Inicialmente, varias personas ocupan las mesas del local. Segundos después, los comensales se levantan y corren, lo que provoca la caída de mesas y sillas. El área se llena de objetos dispersos y escombros. Múltiples individuos se desplazan fuera del establecimiento, que queda con gran parte del mobiliario volcado y desordenado.

Una explosión sacudió la noche del viernes 24 de abril el batallón de Ingenieros N.º 3 Coronel Agustín Codazzi, en el municipio de Palmira, Valle del Cauca.

Un vehículo cargado con artefactos explosivos detonó en las inmediaciones de la instalación militar, provocando daños materiales pero sin dejar personas lesionadas, según confirmaron las autoridades.

El atentado ocurrió a las 9:04 p. m. Un automóvil con explosivos explotó cerca del batallón Agustín Codazzi, haciendo que sillas y objetos de un restaurante próximo salieran disparados. Ninguna de las personas presentes resultó herida.

Las autoridades y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunciaron un consejo de seguridad y reforzaron operativos para capturar a los responsables. El hecho formó parte de una serie de explosiones que aumentan la preocupación por la violencia en la región.

El estallido generó pánico entre decenas de comensales en el restaurante adyacente. Una cámara de seguridad registró cómo la onda expansiva movió el local y desordenó el mobiliario, mientras los presentes intentaban comprender la situación.

La detonación estremeció las inmediaciones de una unidad militar y un restaurante, aunque las autoridades confirmaron que no hubo víctimas ni lesionados tras el ataque atribuido a la creciente ola violenta en la región - crédito captura de pantalla Colombia Oscura / X

El comandante del batallón, teniente coronel Pedro Leguizamón, indicó a El Tiempo que la explosión fue causada por un “vehículo adecuado con artefactos explosivos”. Aunque el estallido fue potente y se oyó en zonas cercanas, las autoridades reiteraron que nadie resultó herido; pero sí provocó daños en la infraestructura interna del batallón.

Este ataque formó parte de una noche marcada por varias explosiones en distintos puntos del Valle del Cauca.

Reacciones oficiales al atentado en Palmira

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, manifestó en sus redes sociales un rechazo tajante de los hechos. Declaró que “son actos terroristas inaceptables que confirman que el Valle está enfrentando una escalada de violencia que no da espera”.

Toro anunció la convocatoria urgente de un consejo de seguridad extraordinario, previsto para la mañana del 25 de abril, con participación de la Fuerza Pública. Detalló que el objetivo sería evaluar la situación en el lugar y tomar medidas concretas frente a la violencia terrorista.

El suceso ocurrió en la noche del 24 de abril de 2026; luego de que un bus estallara en Cali en horas de la tarde. (La FM )

“Al Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, hago un llamado urgente y contundente:el Valle no puede seguir solo en esta lucha. Necesitamos apoyo real, sostenido y efectivo... Más fuerza pública, más inteligencia y acciones claras contra las estructuras criminales que hoy operan en nuestro territorio (sic)", afirmó Toro en diálogo con el medio mencionado.

La funcionaria envió un mensaje a los responsables del atentado. “A los responsables les digo con claridad: los vamos a perseguir hasta capturarlos”, enfatizó Toro en declaraciones recogidas por El Tiempo.

Clima de violencia y respuesta del gobierno departamental

El atentado contra el batallón Agustín Codazzi se suma a una reciente cadena de hechos violentos en el Valle del Cauca. Los ataques simultáneos fueron calificados como “actos terroristas” por las autoridades y han generado alarma social.

La gobernadora Dilian Francisca Toro afirmó ante El Tiempo que su administración no permitirá que la violencia altere la estabilidad de la región.

El consejo de seguridad extraordinario buscará coordinar acciones rápidas con la Fuerza Pública para identificar y detener a los responsables.

El compromiso expresado por la administración departamental se enfoca en impedir la consolidación de actores violentos y preservar la integridad de los municipios afectados por los recientes atentados - crédito Colprensa

Toro insistió en que ninguna organización podrá avanzar en el Valle del Cauca mediante la violencia. A raíz de estos hechos, las autoridades reforzaron los controles y la vigilancia en Palmira y municipios aledaños.

El compromiso institucional es mantener la seguridad y la tranquilidad de la población, informó El Tiempo. La reacción firme de las autoridades locales busca impedir la acción de grupos violentos y fortalecer la confianza ciudadana en la capacidad de respuesta estatal.

Las autoridades del Valle del Cauca reiteraron que no cederán espacio a quienes intenten alterar el orden público o amenacen la seguridad de los habitantes.