Colombia

Carolina Cruz respondió fuertes críticas en redes por envejecer en televisión: “Esperan que me vea como una niña de 25”

La exreina y presentadora les respondió a todos aquellos que esperan que se siga viendo joven con el paso de los años en televisión, a pesar de que lleva varias décadas frente a las cámaras

Guardar
La presentadora es blanco de críticas por su apariencia física con el paso de los años - crédito @letengoelchisme/IG

La presión sobre la imagen de las figuras televisivas y la expectativa de juventud eterna han sido temas frecuentes en la farándula y en la carrera de Carolina Cruz, que a sus 46 años no ha estado exenta de recibir críticas constantes sobre su apariencia.

En una reciente interacción con sus seguidores en redes sociales, la presentadora de Día a día, de Caracol Televisión, respondió de manera frontal a los comentarios negativos que circulan en sus publicaciones, especialmente aquellos que cuestionan su derecho a envejecer frente a las cámaras.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La presentadora habló sobre el
La presentadora habló sobre el modo en que aborda los comentarios en redes sociales, y sobre todo en lo referente a su figura - crédito @carocruzosorio/Instagram

Relató cómo, tras la publicación de un video suyo en el que evidentemente se nota el paso de los años, comenzaron a llegar mensajes relacionados con su aspecto.

“Me empezaron a llegar muchos mensajes diciéndome: ‘Caro, por ahí han dado un video tuyo, horrible, te ves fatal, donde te cogen supermal parqueada’”, comentó Carolina Cruz.

Esta reacción la motivó a reflexionar sobre el significado de “estar mal parqueada” y las expectativas del público hacia las mujeres en televisión.

Al profundizar en su experiencia, Cruz explicó que la presión por mantener una imagen juvenil es una constante en su entorno profesional.

“Dije: ¿qué es estar mal parqueada y qué es estar bien parqueada? O sea, bien parqueada, entiendo que es que a mis 46 años me vea como una niña de 25, con una piel perfecta, sin arrugas, que no se me haya descolgado o que sea un caso como de investigación en la NASA”, expresó la presentadora.

Su cercanía con Carolina permite
Su cercanía con Carolina permite que participe activamente en el cuidado de sus nietos y que se convierta en una figura importante tanto en la vida cotidiana de la familia como en su entorno público - crédito @lumaosofe / X

Con esta declaración, expuso la presión que es evidente de una industria donde la naturalidad parece incompatible con la aceptación pública, especialmente de aquellos que pretenden verla siempre joven y radiante.

Cruz remarcó la realidad física propia de su edad, desmitificando la perfección que se exige a quienes trabajan en televisión: “Yo, a mis 46 años, para algunos, de pronto me veo mucho más grande, pero tengo lo que corresponde a una persona de 46 años. Aquí no hay filtros ni maquillaje. Esta es mi piel normal y tengo mis manchas, tengo mi rosácea; por eso los ojos se me ponen rojos, porque sufro de rosácea en esta parte de acá”, detalló la vallecaucana.

Carolina Cruz y Jamil Farah
Carolina Cruz y Jamil Farah contra todo pronóstico superaron los dos años de noviazgo - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Con estas palabras, fue enfática al decir la importancia de mostrar una imagen auténtica, alejada de filtros y retoques digitales. El desgaste físico y emocional propio de su trabajo también fue parte de su reflexión.

Ya se me está descolgando la piel. Hoy me hice una limpieza porque tenía muchos granos, ya que este ha sido mi mejor año laboral, pero he trabajado mucho, y no he dejado descansar la piel del maquillaje. Por eso también me veo cansada, me veo agotada, pero esto es lo que hay. Esto es lo que veo todos los días de mi vida en un espejo”, señaló la presentadora.

Esta afirmación pone sobre la mesa la exigencia de jornadas extensas y la exposición constante, factores que inciden directamente en su aspecto.

Este proyecto, que ha ganado
Este proyecto, que ha ganado popularidad, se consolida como una alternativa accesible para quienes prefieren entrenar desde su casa - crédito carocruz.online

Finalmente, la presentadora cerró con una postura firme frente a las críticas: “¿O sea, las personas que trabajamos en televisión no tenemos derecho a envejecer? ¿Tenemos que vernos perfectos todo el tiempo?”, cuestionó la presentadora y modelo, dejando en evidencia la presión social sobre quienes han construido una carrera pública en los medios.

La reacción de sus seguidores fue inmediata. Muchos recalcaron que el paso del tiempo es una condición universal y defendieron el derecho de Carolina Cruz a mostrarse tal como es: “Pues bien frentera si es, a todos el paso del tiempo nos cobra factura y a ella más por el maquillaje”; “definitivamente la gente no tiene oficio, se ponen con unas vainas, déjenla envejecer tranquila”, entre otros.

Temas Relacionados

Carolina CruzApariencia física de Carolina CruzCríticas edad Carolina CruzColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Dorado Mañana resultados ganadores hoy 24 de noviembre

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este lunes de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados ganadores hoy

La Superintendencia financiera de Colombia autoriza la fusión entre Davivienda y Scotiabank

Con esta autorización el Davivienda Group, ya puede integrar las operaciones en Costa Rica, Panamá, Honduras y El Salvador, en donde asume todas las operaciones de los dos bancos

La Superintendencia financiera de Colombia

Gustavo Petro habló de las filas que se formaron para comprar un Tesla en Colombia: “Si yo supiera manejar compraría un eléctrico”

El presidente colombiano ha publicado varios mensajes en su cuenta de X, luego de la apertura en el país de la marca de carros Tesla, del multimillonario Elon Musk

Gustavo Petro habló de las

Presidente del Senado anunció investigación por presuntas filtraciones de alias Calarcá a las Fuerzas Militares: “Llegaremos hasta el fondo”

Lidio Garcia Turbay aseguró que ejercerán control político sobre el Ejército Nacional, luego de la publicación de archivos de la guerrilla, que comprometería a dos altos mandos de la institución

Presidente del Senado anunció investigación

María Fernanda Cabal presentará una nueva denuncia en contra del presidente Petro: “Se debe procesar a Petro y a los miembros de su Gobierno”

La denuncia de la senadora del Centro Democrático surge por una investigación periodística que, al parecer, destapa las relaciones entre representantes oficiales y la guerrilla

María Fernanda Cabal presentará una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta por supuesto panfleto de

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

ENTRETENIMIENTO

Sara Corrales reveló el drástico

Sara Corrales reveló el drástico cambio que hizo en su vida por el bienestar del bebé que está esperando: “Cuido muchísimo lo que toca mi cuerpo”

‘La casa de los famosos Colombia 3’: abiertas las votaciones para elegir a la nueva integrante del ‘reality’

Así fue la emotiva despedida de Michelle Rouillard tras su eliminación de ‘Masterchef Celebrity’: “Un capítulo que no vi venir”

Se confirman las cuatro finalistas de MasterChef Celebrity: esta fue la participante eliminada

Conciertos del Grupo Niche y El Gran Combo emocionan a los asistentes hasta las lágrimas: “Me siento como en casa”

Deportes

Estos serán los partidos de

Estos serán los partidos de los jugadores colombianos en la semana 5 de la Champions League: Luis Díaz, el gran ausente

Jhon Jader Durán fue el peor calificado tras la goleada de Fenerbahce en Turquía: “No hizo nada”

Este fue el polémico gol con el que Junior empató contra América en el Pascual: no hay cámara que muestre que el balón cruzó la línea

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular A: Junior y Nacional le sacan ventaja a Medellín y al América

Ministerio del Deporte se pronunció tras señalamientos contra presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá