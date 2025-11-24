Carolina Cruz respondió fuertes críticas en redes por envejecer en televisión: “Esperan que me vea como una niña de 25”

La presentadora es blanco de críticas por su apariencia física con el paso de los años - crédito @letengoelchisme/IG

La presión sobre la imagen de las figuras televisivas y la expectativa de juventud eterna han sido temas frecuentes en la farándula y en la carrera de Carolina Cruz, que a sus 46 años no ha estado exenta de recibir críticas constantes sobre su apariencia.

En una reciente interacción con sus seguidores en redes sociales, la presentadora de Día a día, de Caracol Televisión, respondió de manera frontal a los comentarios negativos que circulan en sus publicaciones, especialmente aquellos que cuestionan su derecho a envejecer frente a las cámaras.

La presentadora habló sobre el modo en que aborda los comentarios en redes sociales, y sobre todo en lo referente a su figura - crédito @carocruzosorio/Instagram

Relató cómo, tras la publicación de un video suyo en el que evidentemente se nota el paso de los años, comenzaron a llegar mensajes relacionados con su aspecto.

“Me empezaron a llegar muchos mensajes diciéndome: ‘Caro, por ahí han dado un video tuyo, horrible, te ves fatal, donde te cogen supermal parqueada’”, comentó Carolina Cruz.

Esta reacción la motivó a reflexionar sobre el significado de “estar mal parqueada” y las expectativas del público hacia las mujeres en televisión.

Al profundizar en su experiencia, Cruz explicó que la presión por mantener una imagen juvenil es una constante en su entorno profesional.

“Dije: ¿qué es estar mal parqueada y qué es estar bien parqueada? O sea, bien parqueada, entiendo que es que a mis 46 años me vea como una niña de 25, con una piel perfecta, sin arrugas, que no se me haya descolgado o que sea un caso como de investigación en la NASA”, expresó la presentadora.

Su cercanía con Carolina permite que participe activamente en el cuidado de sus nietos y que se convierta en una figura importante tanto en la vida cotidiana de la familia como en su entorno público - crédito @lumaosofe / X

Con esta declaración, expuso la presión que es evidente de una industria donde la naturalidad parece incompatible con la aceptación pública, especialmente de aquellos que pretenden verla siempre joven y radiante.

Cruz remarcó la realidad física propia de su edad, desmitificando la perfección que se exige a quienes trabajan en televisión: “Yo, a mis 46 años, para algunos, de pronto me veo mucho más grande, pero tengo lo que corresponde a una persona de 46 años. Aquí no hay filtros ni maquillaje. Esta es mi piel normal y tengo mis manchas, tengo mi rosácea; por eso los ojos se me ponen rojos, porque sufro de rosácea en esta parte de acá”, detalló la vallecaucana.

Carolina Cruz y Jamil Farah contra todo pronóstico superaron los dos años de noviazgo - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Con estas palabras, fue enfática al decir la importancia de mostrar una imagen auténtica, alejada de filtros y retoques digitales. El desgaste físico y emocional propio de su trabajo también fue parte de su reflexión.

“Ya se me está descolgando la piel. Hoy me hice una limpieza porque tenía muchos granos, ya que este ha sido mi mejor año laboral, pero he trabajado mucho, y no he dejado descansar la piel del maquillaje. Por eso también me veo cansada, me veo agotada, pero esto es lo que hay. Esto es lo que veo todos los días de mi vida en un espejo”, señaló la presentadora.

Esta afirmación pone sobre la mesa la exigencia de jornadas extensas y la exposición constante, factores que inciden directamente en su aspecto.

Este proyecto, que ha ganado popularidad, se consolida como una alternativa accesible para quienes prefieren entrenar desde su casa - crédito carocruz.online

Finalmente, la presentadora cerró con una postura firme frente a las críticas: “¿O sea, las personas que trabajamos en televisión no tenemos derecho a envejecer? ¿Tenemos que vernos perfectos todo el tiempo?”, cuestionó la presentadora y modelo, dejando en evidencia la presión social sobre quienes han construido una carrera pública en los medios.

La reacción de sus seguidores fue inmediata. Muchos recalcaron que el paso del tiempo es una condición universal y defendieron el derecho de Carolina Cruz a mostrarse tal como es: “Pues bien frentera si es, a todos el paso del tiempo nos cobra factura y a ella más por el maquillaje”; “definitivamente la gente no tiene oficio, se ponen con unas vainas, déjenla envejecer tranquila”, entre otros.