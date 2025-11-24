Armando Benedetti podría ser imputado por violencia intrafamiliar, tras denuncia de su pareja en España

El ministro Armando Benedetti enfrenta una posible imputación por presunta violencia intrafamiliar en Colombia - crédito @MinInterior/X

La posibilidad de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, enfrente cargos por presunta violencia intrafamiliar cobró nuevamente fuerza, luego de que una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia avanzara en la preparación de un proyecto de imputación.

El caso se origina en una denuncia presentada en España por Adelina Guerrero, esposa del jefe de cartera, tras un incidente reportado a la Policía de Madrid la noche del 30 de junio de 2024.

Según información revelada por la revista Semana, a pesar de que los hechos ocurrieron fuera del territorio colombiano, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación sobre la denuncia recibida en Madrid.

El proceso, que aún se encuentra en fase de elaboración, contempla dos posibles escenarios para el funcionario cercano al presidente Gustavo Petro: la formalización de la imputación por el episodio con su actual pareja o la búsqueda de una conciliación, dado que el delito en cuestión sería el de violencia intrafamiliar.

La situación se complica por el hecho de que Adelina Guerrero se ha retractado de las acusaciones iniciales.

Sin embargo, la Fiscalía analiza también los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia, que ha señalado que la retractación de la víctima no necesariamente implica el cierre de la investigación en casos de violencia.