Colombia

Según creador de contenido mexicano, está es la frase colombiana que sirve para pasar de la planeación a la acción: “Las cosas no se hacen ahorita, se hacen de una”

Clavio afirmó que este pensamiento se debe implementar en la cultura mexicana para facilitar la manera en que se hacen las cosas

Guardar
Según Clavio, decir: de una,
Según Clavio, decir: de una, es como una especie de conjuro para acelerar las cosas - crédito @claviobatay / TikTok

La expresión “de una” se ha convertido en un emblema de la cultura colombiana, según el influencer mexicano Clavio, conocido en TikTok como @claviobatay, que destacó la rapidez con la que los colombianos pasan de la palabra a la acción, en contraste con la tendencia a la deliberación que observa en México.

Para Clavio, esta diferencia lingüística y cultural no solo marca el ritmo de la vida cotidiana, también transforma la manera en que se concretan los sueños y proyectos personales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su análisis, Clavio relató a su audiencia en TikTok que la adopción de la actitud representada por el “de una” cambió radicalmente su perspectiva: “Colombia tiene algo que México no, y es justo lo que nos falta, porque les juro que cuando yo lo aprendí mi vida comenzó a cambiar”.

El influencer Clavio destacó que el uso de la frase "de una" le ha facilitado la vida - crédito @claviobatay / TikTok

Afirmó que esto le ha facilitado la vida. “Cosas que antes solo eran un sueño, ahora están a la vuelta de la esquina. Nos vemos en la fila. Esto que nos falta es un conjuro muy simple: “De una”. Eso es de una. Eh, de una. Eso es de una. Porque en el país de la arepa las cosas no se hacen ahorita, se hacen de una”, afirmó el creador de contenido.

El influencer subrayó que, a diferencia de la costumbre mexicana de planificar y reflexionar antes de actuar, en Colombia predomina una disposición a lanzarse de inmediato, sin titubeos.

“A diferencia del mexicano, el colombiano se lanza a la acción con una velocidad que da vértigo. Cuando el mexicano apenas piensa en cómo hacer las cosas, para el colombiano esa planeación ya es una pérdida de tiempo, porque el que piensa pierde”

También habló de su experiencia personal. “Cosas que en México he tardado días en organizar, en Colombia me distraía un segundo y cuando volteaba ya estaban hechas, porque las cosas son de una”, explicó Clavio en su video.

El uso de esta frase,
El uso de esta frase, según su experiencia, facilita la gestión y realización del trabajo - crédito Freepik

La reflexión del mexicano también abordó el impacto del lenguaje en la conducta: “Y me pone a pensar qué tanto de nuestra forma de actuar depende de la forma en la que hablamos, qué tanto daño o beneficio puede hacernos el ahorita. Cuando dejé de pensar y comencé a actuar, de una, aceptando los posibles errores, las cosas comenzaron a fluir”, concluyó.

La publicación de Clavio generó una oleada de respuestas entre los usuarios, quienes aportaron matices y ejemplos sobre el uso de estas expresiones en ambos países.

Entre los comentarios destacados, algunos colombianos señalaron: “no conoce el ahorita de Colombia”, mientras que otros enfatizaron la urgencia implícita en su cultura con frases como “Pa’ mañana es tarde papi” y “según muchos mexicanos, ellos son norteamericanos”.

Un usuario profundizó en la dificultad de adaptación cultural: “es muy duro culturalmente para un colombiano adaptarse a un equipo de trabajo en México. y tu lo explicas muy bien”. También se aclaró la diferencia temporal entre las expresiones: “cuando decimos ahorita es una o dos horas después... de una, sí es al momento sí o sí”, y desde la perspectiva mexicana se aportó: “en México es: en caliente”.

El uso de esta frase
El uso de esta frase se da en contextos informales donde no se requiere planear mucho - crédito Freepik

La explicación oficial de la frase “de una” es que se utiliza para indicar que algo se hará de inmediato, sin vacilaciones ni demoras. Expresa una aprobación rápida y entusiasta, y puede equivaler a “de una vez”, reforzando la idea de inmediatez en la acción.

Aunque el uso de esta también depende de la emoción del interlocutor y se usa mucho en contextos informales donde las labores o planes propuestos se relacionan con hechos que no se relacionan con tareas estructuradas o que requieran planeación cuidadosa y detallada.

De hecho, se usa más para: planes de amigos, fiesta, viajes, comida. A pesar de la experiencia laboral de Clavio es muy extraño que alguien encare un proyecto sin analizar. Por esto, el de una no siempre es de una.

Temas Relacionados

Costumbre colombianasQué significa de una en ColombiaMexicanos hablando sobre ColombiaCultura colombianaColombia-Noticias

Más Noticias

El divertido reto de Mariana Pajón y Vincent Pelluard: así vivieron juntos los desafíos del embarazo

La pareja de ciclistas olímpicos sorprendió a sus seguidores con un video en el que su pareja simula el embarazo, mientras Mariana Pajón reflexiona sobre el equilibrio entre la maternidad y el deporte

El divertido reto de Mariana

Enrique Gómez arremetió contra Petro por posible importación de gas desde Venezuela: “Decidió hundir a Colombia”

El abogado advirtió que la decisión de la administración de Petro de importar gas desde el país vecino podría poner en riesgo la estabilidad del comercio exterior colombiano

Enrique Gómez arremetió contra Petro

Esto se sabe sobre la posibilidad de entregar una tercera estrella al año en el fútbol colombiano

El polémico título entregado a Rosario Central, de la mano de Ángel Di Maria, en Argentina de manera repentina, abrió le debate sobre adaptar esta medida en el fútbol colombiano

Esto se sabe sobre la

Queso colombiano gana oro en los World Cheese Awards 2025: esta es la historia

El producto Extra Maduro de la quesería HolaAndes, elaborado en Monquentiva, Cundinamarca, fue premiado entre más de 5.000 participantes

Queso colombiano gana oro en

Empresa vinculada a Vladimir Álvarez Claro, asesinado en Cúcuta, apareció en investigación por cargamento de droga: analizan posible relación

El crimen del director de Tropical Resources SAS en Cúcuta impulsó pesquisas sobre conexiones entre el sector exportador, incautaciones de cocaína y procesos por contrabando de crudo, involucrando a exsocios y empresas relacionadas

Empresa vinculada a Vladimir Álvarez
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

El divertido reto de Mariana

El divertido reto de Mariana Pajón y Vincent Pelluard: así vivieron juntos los desafíos del embarazo

Artistas de la música popular se solidarizan con la situación que afronta Giovanny Ayala con el secuestro de su hijo

Pirlo en el ojo del huracán: mujer trans asegura que el cantante la contactó y muestra pruebas de los chats que tuvieron en redes sociales

La Segura dio nueva actualización de la recuperación de sus cirugías: aseguró que no ha tenido una recuperación fácil

La polémica entre Juan David Tejada y Aida Victoria Merlano se enciende con acusaciones y sarcasmo en redes sociales

Deportes

Esto se sabe sobre la

Esto se sabe sobre la posibilidad de entregar una tercera estrella al año en el fútbol colombiano

Bayern Múnich apelará la sanción a Luis Díaz en Champions League: “No fue un acto de violencia”

Así fue la celebración de los 113 años del Deportivo Cali: el decano de Colombia festejó entre hinchas, leyendas y campeonas

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Así quedó la tabla del cuadrangular B en la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha 2: Santa Fe celebró el empate de Tolima vs. Bucaramanga