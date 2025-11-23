Según creador de contenido mexicano, está es la frase colombiana que sirve para pasar de la planeación a la acción: “Las cosas no se hacen ahorita, se hacen de una”

Según Clavio, decir: de una, es como una especie de conjuro para acelerar las cosas - crédito @claviobatay / TikTok

La expresión “de una” se ha convertido en un emblema de la cultura colombiana, según el influencer mexicano Clavio, conocido en TikTok como @claviobatay, que destacó la rapidez con la que los colombianos pasan de la palabra a la acción, en contraste con la tendencia a la deliberación que observa en México.

Para Clavio, esta diferencia lingüística y cultural no solo marca el ritmo de la vida cotidiana, también transforma la manera en que se concretan los sueños y proyectos personales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su análisis, Clavio relató a su audiencia en TikTok que la adopción de la actitud representada por el “de una” cambió radicalmente su perspectiva: “Colombia tiene algo que México no, y es justo lo que nos falta, porque les juro que cuando yo lo aprendí mi vida comenzó a cambiar”.

El influencer Clavio destacó que el uso de la frase "de una" le ha facilitado la vida - crédito @claviobatay / TikTok

Afirmó que esto le ha facilitado la vida. “Cosas que antes solo eran un sueño, ahora están a la vuelta de la esquina. Nos vemos en la fila. Esto que nos falta es un conjuro muy simple: “De una”. Eso es de una. Eh, de una. Eso es de una. Porque en el país de la arepa las cosas no se hacen ahorita, se hacen de una”, afirmó el creador de contenido.

El influencer subrayó que, a diferencia de la costumbre mexicana de planificar y reflexionar antes de actuar, en Colombia predomina una disposición a lanzarse de inmediato, sin titubeos.

“A diferencia del mexicano, el colombiano se lanza a la acción con una velocidad que da vértigo. Cuando el mexicano apenas piensa en cómo hacer las cosas, para el colombiano esa planeación ya es una pérdida de tiempo, porque el que piensa pierde”

También habló de su experiencia personal. “Cosas que en México he tardado días en organizar, en Colombia me distraía un segundo y cuando volteaba ya estaban hechas, porque las cosas son de una”, explicó Clavio en su video.

El uso de esta frase, según su experiencia, facilita la gestión y realización del trabajo - crédito Freepik

La reflexión del mexicano también abordó el impacto del lenguaje en la conducta: “Y me pone a pensar qué tanto de nuestra forma de actuar depende de la forma en la que hablamos, qué tanto daño o beneficio puede hacernos el ahorita. Cuando dejé de pensar y comencé a actuar, de una, aceptando los posibles errores, las cosas comenzaron a fluir”, concluyó.

La publicación de Clavio generó una oleada de respuestas entre los usuarios, quienes aportaron matices y ejemplos sobre el uso de estas expresiones en ambos países.

Entre los comentarios destacados, algunos colombianos señalaron: “no conoce el ahorita de Colombia”, mientras que otros enfatizaron la urgencia implícita en su cultura con frases como “Pa’ mañana es tarde papi” y “según muchos mexicanos, ellos son norteamericanos”.

Un usuario profundizó en la dificultad de adaptación cultural: “es muy duro culturalmente para un colombiano adaptarse a un equipo de trabajo en México. y tu lo explicas muy bien”. También se aclaró la diferencia temporal entre las expresiones: “cuando decimos ahorita es una o dos horas después... de una, sí es al momento sí o sí”, y desde la perspectiva mexicana se aportó: “en México es: en caliente”.

El uso de esta frase se da en contextos informales donde no se requiere planear mucho - crédito Freepik

La explicación oficial de la frase “de una” es que se utiliza para indicar que algo se hará de inmediato, sin vacilaciones ni demoras. Expresa una aprobación rápida y entusiasta, y puede equivaler a “de una vez”, reforzando la idea de inmediatez en la acción.

Aunque el uso de esta también depende de la emoción del interlocutor y se usa mucho en contextos informales donde las labores o planes propuestos se relacionan con hechos que no se relacionan con tareas estructuradas o que requieran planeación cuidadosa y detallada.

De hecho, se usa más para: planes de amigos, fiesta, viajes, comida. A pesar de la experiencia laboral de Clavio es muy extraño que alguien encare un proyecto sin analizar. Por esto, el de una no siempre es de una.