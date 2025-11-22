Colombia

Volqueta, aparentemente, sin frenos chocó 12 vehículos en transitada vía de Medellín: este es el balance preliminar

El accidente, que no dejó víctimas mortales, pero sí daños materiales severos y heridos, fue atendido oportunamente por las autoridades correspondientes. Asimismo, informaron que la vía ya fue habilitada

Algunos habitantes se detuvieron a prestar los primeros auxilios a los afectados por el siniestro vial - crédito Redes sociales/X

Momentos de pánico e incertidumbre dejó un grave accidente de tránsito registrado hacia las 2:00 p. m. del 22 de noviembre en Medellín, específicamente en la Carrera 80 con Calle 65, a la altura del Éxito Robledo.

El hecho, que involucró una volqueta cargada con 17 toneladas de material, ocasionó un choque múltiple con al menos 10 vehículos y dejó a tres personas heridas, según información suministrada por la Secretaría de Movilidad de Medellín.

La autoridad de movilidad señaló que las personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos, por fortuna, sin reportar heridas de gravedad.

Declaraciones de la Secretaría de Movilidad de Medellín sobre el accidente - crédito @MovilidadMedellín/X

El siniestro generó caos vial y momentos de pánico en el sector de Robledo, uno de los puntos más transitados de la ciudad.

Así se reportó el accidente de tránsito

De acuerdo con lo reportado por la Secretaría de Movilidad de Medellín, la volqueta —de color amarillo— se movilizaba por la zona en sentido norte-sur cuando, al parecer, se quedó sin frenos e impactó en primera instancia a un vehículo particular, generando una colisión en cadena que afectó a varios carros y un poste de luz.

Funcionarios del organismo recomendaron a los conductores tomar vías alternas, ya que la Avenida 80 permanece cerrada en ambos sentidos entre la Calle 65 y la Calle 54A mientras avanzan las labores de remoción y limpieza.

Estas son las imágenes que dejó el accidente de tránsito en Medellín - crédito Redes sociales/X

Las tres personas trasladadas a centros hospitalarios son el conductor de uno de los buses impactados, junto con el conductor y el acompañante de un vehículo particular, que presentan heridas leves. Varios de los vehículos implicados resultaron con pérdida total.

A través de imágenes difundidas en redes sociales, se observó a ciudadanos ayudando a los afectados que quedaron atrapados dentro de los vehíulos.

"Se presenta un siniestro vial en la calle 80 a la altura de la carrera 65, ocasionado por un vehículo tipo volqueta que llevaba cerca de 17 toneladas de material. En la afectación y como balance, se presentan tres personas lesionadas (...) De igual manera, resultan 12 vehículos afectados, los cuales están siendo trasladados a los lugares de origen o a los lugares establecidos. Al momento y preliminarmente, al parecer, el siniestro vial se presenta por pérdida de frenos del vehículo tipo volqueta, pero vamos con peritos a establecer las causas reales del incidente", indicó puntualmente Pablo Ruiz, secretario de Movilidad.

Las autoridades de tránsito trabajaron durante varias horas en la habilitación total de la vía, afectada por la cantidad de restos de vehículos esparcidos en el asfalto.

Las autoridades piden a la ciudadanía transitar con precaución y estar atenta a los reportes oficiales.

Las autoridades informaron que el
Las autoridades informaron que el paso ya fue habilitado en la zona del siniestro - crédito Fotomontaje Infobae (Redes sociales/X)

Una persona muerta y tres heridas dejó grave accidente en la autopista Medellín - Bogotá

Una colisión múltiple en la autopista Medellín - Bogotá dejó una persona muerta y al menos tres heridas, a la altura del sector conocido como La Josefina, en el municipio de San Luis, Antioquia.

El siniestro, que involucró a un carro particular, un bus de la empresa Transoriente y un tractocamión, ocurrió en la noche del lunes 10 de noviembre y generó una fuerte congestión vehicular en la zona.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Luis, Nilson Weymarth Rosero, declaró que “el balance parcial es de una persona fallecida, el conductor de un pequeño automotor, dos mujeres lesionadas, que eran quienes le acompañaban”.

Las víctimas heridas, que se transportaban junto al conductor en el vehículo particular Ford Fiesta, y otra mujer más resultaron con lesiones y debieron ser trasladadas a centros médicos de la región para recibir atención especializada.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran que el vehículo particular terminó completamente destruido junto al bus interdepartamental. Las labores de rescate estuvieron a cargo de bomberos voluntarios de San Luis y de testigos del accidente, que trabajaron para liberar a los lesionados entre los hierros retorcidos de los vehículos.

