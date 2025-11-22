Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

El reclutamiento de menores es una tendencia que se mantiene en los grupos armados del país - crédito AFP

Los bombardeos en varias zonas del país por parte del Ejército Nacional contra las disidencias de “Iván Mordisco” han generado un debate nacional debido a que se confirmó que han muerto 15 menores de edad reclutados por el grupo armado en esos ataques.

Desde el Ministerio de Defensa han argumentado que los operativos se han registrado cumpliendo con todos los protocolos; además, han señalado que la responsabilidad de que los menores estén incluidos en el conflicto armado es de las disidencias y los demás grupos armados que reclutan forzosamente a niños en todo el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entidades como la Defensoría del Pueblo o la ONU han rechazado lo registrado en Colombia, reafirmando que la vida de los menores de edad debe ser protegida en todo momento sin importar las circunstancias.

Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, la experta en temas jurídicos, políticos e internacionales Mónica Hurtado entregó su análisis sobre el papel de los menores en el conflicto interno del país.

Entre 2022 y 2024 más de 600 menores fueron reclutados por grupos armados en el Cauca - crédito Icbf

En primer lugar, Hurtado mencionó que se trata de una problemática que se ha mantenido durante toda la historia del conflicto interno del país.

“Pienso que definitivamente el reclutamiento ha estado ligado a los grupos armados en Colombia desde la época de la violencia. Si uno mira algunos de los bandoleros más renombrados, varios de ellos habían empezado siendo menores de edad. Incluso los asesinaron siendo menores de edad”.

Para la experta es un error pensar que se trata de un aspecto que no se puede erradicar y que se debe combatir no solo de manera violenta con la certeza de que habrá menores involucrados en la guerra.

“Ha estado estrechamente relacionado con las dinámicas de violencia en el país. Ahora, decir que esto es un problema sin fin, pues es fatalista. No tenemos la opción. Esa no es una opción como país, la tenemos que encontrar”.

La mayoría de menores son víctimas de ataques si se niegan a cumplir con las órdenes de los guerrilleros - crédito AFP

Mónica Hurtado resaltó que no se puede observar el reclutamiento de menores como un tema lineal, sino que se trata de algo que se registra por diferentes razones, en las que los involucrados entienden, son conscientes de que no es algo legal.

“Lo que quiero mencionar es que el reclutamiento no se puede mirar solo desde la parte legal, también hay una mirada más desde economía política, más desde otras perspectivas de ciencias sociales y las dos son importantes. Desde lo legal, pensaría que hay unos temas que no se han resuelto a nivel internacional frente a la participación de los niños reclutados. Cuando un niño entra y viste uniforme y usa armas, pierde esa protección que le da el derecho internacional humanitario, eso pasa en otros conflictos armados y el problema ya no lo atiende el derecho internacional humanitario, sino la legislación ordinaria”.

A nivel de Colombia, afirmó que se trata de un tema que no ha sido debatido a fondo, principalmente desde una postura en la que se entienda la crudeza que tiene un conflicto de esta índole.

“Estos son debates que no se han resuelto y que Colombia es un ejemplo de eso. Una pregunta es cómo calificar el grado de responsabilidad del Estado y de los grupos armados. Esa es una mirada más desde la ciencia política. Esto es una guerra, y en la guerra hay unas dinámicas muy perversas”.

15 menores reclutados por las disidencias murieron en bombardeos de las Fuerzas Militares en 2025 - crédito Icbf

Hurtado recordó que gran parte de los menores reclutados son de familias de escasos recursos, que responden a una necesidad de tener combatientes que no generen costos para los grupos armados.

“Hay niños en una gran condición de pobreza, que encuentran alternativas de vida, de resolver problemas apremiantes del diario vivir vinculándose a grupos armados ilegales. Por otro lado, están los grupos armados que necesitan combatientes que duren mucho tiempo y que no sean tan costosos para ellos, como podría resultar un soldado profesional. Es una lógica muy perversa. Es una demanda y oferta que reproduce este sistema”.

Por último, cuestionó que en el país se discuta si es correcto o no matar niños en la guerra, y no se debata sobre las oportunidades de vida que tienen los menores en zonas con nula presencia del Estado.

“Si el Estado, si la sociedad colombiana no le ofrece a esta población alternativas mejores que unirse a un grupo armado ilegal, aun si tienen un alto riesgo de ser asesinados, de ser violentados, ellos van a seguir optando por esta alternativa”, puntualizó la experta.