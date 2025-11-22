Luisa Fernanda W sorprendió al revelar el “síndrome” que padece y que la afecta por el ritmo de vida que lleva

La influencer explicó que, aunque siempre está en movimiento por su trabajo y proyectos, encuentra su propia manera de descansar y mantener la motivación en medio del agotamiento - crédito @luisafernandaw / IG

La reconocida creadora de contenido Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al revelar un peculiar “síndrome” derivado de la exigente rutina que mantiene a diario.

La influencer, acostumbrada a compartir en sus redes sociales las exigencias de su trabajo y vida personal, explicó que el ritmo acelerado de su agenda le ha “pasado factura” y la ha llevado a reflexionar sobre sus hábitos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde sus historias y publicaciones, Luisa relató abiertamente cómo enfrenta días cargados de compromisos. “Tengo una cara de cansada que no puedo con ella. Una amiga me dijo en esta semana que tenía el síndrome de ‘no parar’, pero la realidad es que sí paro, solo que a mi manera. ¿Y qué les puedo decir? Parte de mi felicidad es hacer lo que amo”, relató la paisa, generando inmediatas reacciones entre sus seguidores.

La creadora de contenido compartió con sus seguidores la importancia de hacer pausas y buscar el equilibrio en medio de sus compromisos - crédito @luisafernandaW/IG

Según la propia Luisa, el llamado “síndrome del no parar” se traduce en estar siempre activa, moviéndose de un compromiso a otro y trabajando constantemente sin aparentar ningún descanso. No obstante, aclaró que sí encuentra momentos para reposar y recargar energías, aunque estos sean menos evidentes de lo que se percibe desde el exterior.

La influencer también destacó, para tranquilizar a los que la siguen, que pese al agotamiento se siente agradecida por cumplir objetivos personales y profesionales. “Por ejemplo, ayer fui parte de algo que tenía en mi cabeza desde hace tiempo. Se lo dejé a Dios, puse todo en sus manos y Él obró en mí. Y bueno, se hizo realidad. Pronto sabrán de qué les hablo. Por eso siempre les digo: trabajen por lo que aman, suelten tantas expectativas y dejen que la vida fluya. Creánme, las cosas se darán – y si no se dan, es porque algo más grande viene para ti. Todo lo que sucede siempre es aprender y mejorar”, expresó.

La influencer reconoció que, aunque parece no detenerse nunca, sí encuentra su propia manera de descansar - crédito @luisafernandaw/ Instagram

En su mensaje, Luisa Fernanda W insistió en que se mantiene enfocada en proyectos que la motivan y la llenan de alegría, sin dejar de insistir en la importancia de trabajar en lo que se ama y balancear el esfuerzo con el descanso. La creadora de contenido continúa así inspirando a sus seguidores tanto con sus reflexiones personales como con su ejemplo dentro y fuera de las redes.

Luisa Fernanda W debuta en el doblaje de Disney y dará voz a un personaje en ‘Zootopia 2′

Luisa Fernanda W celebró un nuevo capítulo en su carrera al ser anunciada oficialmente como parte del elenco de voces de la película animada Zootopia 2, producción de Disney que llegará a los cines el próximo 27 de noviembre de 2025.

Luisa Fernanda W debutará como actriz de doblaje en Disney dando vida a la capitana Hoggbottom en Zootopia 2 - crédito @luisafernandaw/Instagram

El estudio confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram, generando revuelo entre los seguidores de Luisa, que suma más de 19 millones de seguidores en la misma red social.

El personaje que interpretará la colombiana es la capitana Hoggbottom, una jabalí con personalidad rigurosa y enérgica, encargada de mantener el orden en el cuerpo de policía de la ciudad de Zootopia. Según la descripción de la productora, la capitana se distingue por su atención minuciosa a los detalles y su vigilancia estricta en busca de cualquier comportamiento sospechoso o irregular.

Su rol en la trama tendrá impacto directo, convirtiéndose en un obstáculo constante para los protagonistas Judy Hopps y Nick Wilde, que deberán enfrentar las reglas férreas de la capitana mientras resuelven los desafíos e investigaciones propuestas en la historia.

El estreno de Zootopia 2, previsto para el 27 de noviembre de 2025, marcará el ingreso de Luisa Fernanda W al cine animado internacional - crédito Foto: YouTube/Disney LA

La noticia generó entusiasmo entre los fanáticos de la creadora de contenido, que celebraron su incursión en uno de los proyectos cinematográficos más esperados del año. Luisa Fernanda W compartió su emoción por medio de un mensaje en video, donde expresó: “Por fin puedo contarles que mi voz le dará vida a uno de los nuevos personajes de Zootopia 2. Zootopia siempre nos enseñó que ningún sueño es demasiado grande. Así que no se la pierdan y acompáñenme a vivir este sueño desde este 27 de noviembre solo en cines. Ahí nos vemos”.