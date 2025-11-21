Tomás Uribe advierte: “Si no hay unidad, el narcosocialismo podría mantenerse en el poder”, luego de que Mauricio Gómez propuso unirse con De la Espriella

El hijo del expresidente Álvaro Uribe expresó su apoyo a la propuesta de Mauricio Gómez Amín para consolidar una coalición opositora que enfrente al aspirante oficialista en las próximas elecciones, advirtiendo sobre la permanencia del actual modelo político - crédito Colprensa

Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, manifestó su apoyo a la propuesta del senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, de consolidar una unión política en torno a la precandidatura presidencial Abelardo de la Espriella para enfrentar al candidato del gobierno de Gustavo Petro en las próximas elecciones de 2026.

En un mensaje publicado en X, Uribe calificó la iniciativa como una “lección de humildad, realismo y sensatez” y advirtió que, si no se logra la unidad, el “narcosocialismo” podría mantenerse en el poder.

Durante un panel político, el senador liberal Gómez Amín planteó que la prioridad de los líderes de la centroderecha debe ser derrotar al candidato oficialista. Dirigiéndose a Mauricio Cárdenas, exministro y figura relevante, Gómez Amín afirmó: “Para ganarle a este gobierno necesitamos a Abelardo y te lo digo de frente”.

El congresista, también precandidato, recordó que forma parte del Partido Liberal, una colectividad que apoyó a Petro en el pasado, pero que ahora busca contribuir a que el petrismo no continúe en el poder. Gómez Amín subrayó que los liberales pueden aportar 2,5 millones de votos para asegurar la victoria en primera vuelta y llamó a sus colegas a actuar con realismo y anteponer el interés nacional: “Primero está Colombia”.

Durante un panel político, Mauricio Gómez Amín subrayó la importancia de superar divisiones internas y sumar fuerzas en torno a Abelardo de la Espriella para evitar la continuidad del actual gobierno en el poder - crédito Captura de pantalla / X

Gómez Amín reconoció la alianza entre Cárdenas, Juan Manuel Galán y David Luna, pero destacó que las encuestas favorecen a De la Espriella como figura emergente. Además, rechazó las comparaciones entre De la Espriella e Iván Cepeda, al señalar: “Me parece muy injusto comparar a Iván Cepeda, que es el heredero de las Farc, con un empresario que le ha aportado al país que es Abelardo de la Espriella”.

Para el senador, la clave del triunfo electoral radica en la capacidad de conectar con la ciudadanía, y expresó su disposición a respaldar a quien logre ese vínculo en la contienda.