Patricia Grisales reveló la reacción de Amparo Grisales por su participación en ‘MasterChef’: “No estaba muy de acuerdo”

La exconcursante reconoció el impacto emocional de la competencia y se refirió a la complicidad con su hermana durante las semanas que estuvo en el programa de cocina

Patricia Grisales revela detalles inéditos de su salida de MasterChef Celebrity y el apoyo de Amparo - crédito cortesía Canal RCN - Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

La participación de Patricia Grisales en MasterChef Celebrity 2025 atrajo la atención del público por su carisma y actitud positiva, rasgos que la consolidaron como una de las concursantes más queridas de la temporada.

Aunque la competencia avanza hacia su etapa final y solo unos pocos permanecen en carrera, la salida de Grisales tras un reto de eliminación dejó comentarios entre quienes la seguían por su sencillez y compañerismo en la cocina del Canal RCN.

En recientes declaraciones ofrecidas a la revista 15 minutos, Patricia Grisales reveló detalles sobre el papel de su hermana, Amparo Grisales, en la decisión de ingresar al reality. Según relató, antes de aceptar la invitación para ser parte del formato, consultó con la reconocida actriz y jurado de Yo me llamo, quien inicialmente tuvo dudas sobre la participación de Patricia en un programa tan exigente.

Patricia Grisales contó que todas las recetas que prepara en ‘Masterchef Celebrity 2025’ fueron heredadas de su mamá - crédito Cortesía Canal RCN

“Amparo, cuando yo le dije que me iba a meter a MasterChef, me respondió: ‘Estás loca, eso es pesadísimo, no sé, a usted no le han contado que eso es súper pesado’. No estaba muy de acuerdo, pero me respeta mucho; ella y yo nos respetamos mucho. Y, ya en el momento en que decidí participar en MasterChef, me apoyó y me sigue apoyando. Es tan linda… de verdad que ha sido un gran apoyo y una gran motivación”.

A lo largo de la temporada, la relación de las hermanas Grisales fue objeto de comentarios entre los seguidores del programa, especialmente por el respaldo que Amparo ofreció a Patricia en redes sociales. La participación de Patricia, pese a ser eliminada en una etapa intermedia, estuvo caracterizada por una actitud constructiva e historias de amistad que surgieron alrededor de los fogones y las pruebas.

La exparticipante de 'MasterChef' reveló si recibió apoyo de su hermana Amparo cuando entro al 'reality' de cocina - crédito @patgrisales/ Instagram

Tas la confesión de Patricia, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. “Obvio como no te iba a ver y apoyar si te ama, y sabe que tú cocinas delicioso”, “Lo hiciste bien mi querida Patty”, “Las dos son lindas y se adoran por supuesto”, dicen algunos interantuas.

Patricia Grisales descarta participar en ‘La casa de los famosos Colombia’ y reveló la razón

Tras su paso por MasterChef Celebrity, Patricia Grisales reflexionó sobre lo que le dejó su experiencia en la cocina televisada y las motivaciones que la guiaron durante la competencia. Aunque su eliminación sorprendió a muchos seguidores que la veían como una de las participantes más sólidas, la actriz aseguró que su presencia en el programa obedeció a un propósito personal y no al interés de ganar visibilidad en otros formatos de telerrealidad.

En una entrevista con la emisora El Sol de Bogotá, Grisales fue enfática al diferenciar su experiencia en el reality gastronómico de la dinámica de programas centrados en la exposición mediática. Cuando le consultaron sobre la posibilidad de participar en La casa de los famosos Colombia, respondió entre risas: “No creo”, y agregó: “No es un contenido que a mí me llame la atención... yo siento que el objetivo de la casa de los famosos es volverse famosos”.

Patricia Grisales se negó a aceptar una invitación al programa de La casa de los famosos - crédito @patgrisales/Ig

Dejó claro que su motivación nunca fue la fama ni incrementar su presencia en la industria del entretenimiento, sino crecer a nivel personal y cumplir sueños relacionados con su pasión por la cocina.

“Yo me llevo amigos maravillosos, me llevo más conocimiento... pude cumplir un sueño, porque yo llegué allí con dos objetivos: aprender más de cocina, porque amo realmente la cocina, y cumplir un sueño que yo lo veía en televisión y yo decía: ¿Será que yo puedo?”, expresó Patricia Grisales, mostrando gratitud hacia los tres chefs y hacia Claudia Bahamón, la presentadora de MasterChef.

Grisales subrayó que cada desafío representó un reto consigo misma y que su mayor satisfacción fue demostrar que los objetivos personales pueden alcanzarse a cualquier edad y a pesar de cualquier obstáculo. “Era como un reto conmigo misma”, insistió, motivando a sus seguidores a atreverse a cumplir sus metas y no desanimarse ante las dificultades.

