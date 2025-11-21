Colombia

Dónde queda Chimichagua, el pequeño municipio que es noticia nacional por el secuestro de su alcalde

José David Rocha Quintero fue retenido en el municipio de Soacha y sus familiares recibieron mensajes en los que solicitaba una transferencia de 50 millones de pesos

Guardar
El alcalde de Chimichagua, Cesar,
El alcalde de Chimichagua, Cesar, fue hallado en una vivienda de Soacha, Cundinamarca, amarrado - crédito captura de pantalla Policía Nacional

Debido al número de municipios del país - más de 1.000- hay una gran cantidad que son desconocidos a nivel de popularidad en el país, un ejemplo de ello es Chimichagua, en Cesar, que fue noticia nacional por el secuestro de su alcalde.

Sobre este hecho, las autoridades informaron que José David Rocha Quintero, que viajó a Soacha, en Cundinamarca, en donde iba a negociar maquinaria amarilla que había observado en publicaciones, fue víctima de un secuestro “exprés”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“En tiempo récord, el Gaula de la Policía Nacional frustró el secuestro del alcalde de Chimichagua, Cesar. En una rápida y contundente reacción, unidades del Gaula lograron el rescate sano y salvo”, dijo en declaraciones un funcionario de la institución policial. La operación permitió, además, la captura hasta el momento de cinco personas y la aprehensión de un menor de edad. El mandatario municipal había viajado el día anterior a Bogotá para adelantar una supuesta negociación de maquinaria a bajo costo", informó la Policía Nacional tras confirmar la liberación del mandatario municipal.

En los detalles que alertaron a los familiares del alcalde se destacó que recibieron mensajes desde el teléfono de Rocha Quintero en los que pedían la consignación de 50 millones de pesos.

Alcalde José David Rocha Quintero,
Alcalde José David Rocha Quintero, de Chimichagua, Cesar, luego de su rescate en Soacha, Cundinamarca - crédito redes sociales/X

Además del secuestro, otro aspecto que llamó la atención fue que el municipio de Chimichagua fue tendencia en redes sociales, principalmente porque los usuarios desconocían de su existencia.

Cabe mencionar que se trata de una población de 40.000 personas ubicada en la subregión central del Cesar, que fue fundado el 8 de diciembre de 1748 con el nombre de Nuestra Señora de la Purísima Concepción de Chimichagua.

Limita en el norte con Astrea, en el sur con Pailitas y Tamalengue, en el este con Curumaní y El Carmen, mientras que en el oeste está cerca de El Banco, que hace parte del departamento del Magdalena.

Allí, la población vive principalmente de la ganadería, la economía informal, la pesca artesanal y el turismo. En este último aspecto, es pertinente mencionar que está a 780 kilómetros de Bogotá, y el viaje en carretera desde la capital hasta Chimichagua es de más de 12 hora.

La ruta recomendada para viajar desde Bogotá hasta Chimichagua consiste en tomar la autopista Norte hasta conectar con la vía hacia Villeta, luego Guaduas y por último ingresar al segundo sector de la Ruta del Sol. Se debe pasar por ciudades como Puerto Boyacá, San Alberto y Curumaní antes de desviarse hacia Chimichagua.

¿Qué hacer en Chimichagua?

Las personas que vayan a hacer turismo en este municipio no pueden dejar de visitar las islas circundantes, que son el atractivo principal del lugar, en donde podrán hacer pesca artesanal.

Se recomienda visitar Chimichagua entre el 7 y 9 de diciembre, cuando se llevan a cabo las fiestas patronales en honor a la Virgen Inmaculada Concepción.

Este municipio tiene una población
Este municipio tiene una población de 40.000 habitantes - crédito Tripadvisor

Otro sitio recomendado es el pozo del higuerón, en donde la leyenda dice que en 1895 llegó Juan Zambrano para sembrar una múcura, que se transformó en el manantial que es popular para hacer celebraciones familiares en la región.

También pueden recorrer la ciénaga de Zapatosa, que está ubicada entre Chimichagua, Curumaní y Tamalameque, en donde se puede ver la desembocadura final del río Cesar, que le pertenece a la depresión momposina y es clave para la economía de los municipios.

Por último, recomiendan visitar el centro Recreacional Remanganagua, un estanque en el que viven varias especies de peces y ofrece un paisaje natural y acogedor para los turistas.

Temas Relacionados

ChimichaguaCesarDónde queda ChimichaguaJosé David Rocha QuinteroSecuestroColombia-Noticias

Más Noticias

Granizó en Bogotá y la ciudad colapsó: Trancones, inundaciones y varios árboles caídos en la capital

El alcalde Carlos Fernando Galán entregó un balance después de que se controlaron las emergencias registradas

Granizó en Bogotá y la

Petro llamó “pederastas” a los mencionados en la nueva filtración del caso Jeffrey Epstein y generó debate en redes

Documentos sobre correos que recibió y envió Epstein entre 2009 y 2019 fueron desclasificados

Petro llamó “pederastas” a los

Conozca la localidad de Bogotá donde más se reportan casos de hurto y los horarios preferidos por los malhechores

Las estadísticas muestran un aumento sostenido de delitos en sectores clave de Bogotá. El informe detalla patrones, horarios y consecuencias que preocupan a autoridades y residentes

Conozca la localidad de Bogotá

Crisis en la Universidad Nacional tomó un nuevo camino tras el comunicado de tres excandidatos a la rectoría

El mensaje conjunto de los excandidatos agitó nuevamente el panorama en la Universidad Nacional, que ahora deberá decidir cómo retomar la estabilidad tras meses de incertidumbre jurídica y fracturas internas

Crisis en la Universidad Nacional

Inició el estudio sobre la legalidad de la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional: esto sigue en el proceso

Infobae Colombia tuvo acceso al contenido completo de demanda admitida por el Consejo de Estado, conversó con los accionantes y consultó sobre las posibilidades de que el exdefensor del Pueblo sea separado del cargo para el que fue elegido por el Senado

Inició el estudio sobre la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se conocen los videos de

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

Asesinaron a un canadiense en Medellín: el hombre era testigo federal en Estados Unidos y el FBI ofrece $6 millones de recompensa por los sicarios

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

ENTRETENIMIENTO

Kevin James y Alan Ritchson

Kevin James y Alan Ritchson triunfan en Prime Video Colombia con esta película de comedia

Las series más vistas en Netflix Colombia para pasar horas frente a la pantalla

El top de las mejores series de Prime Video en Colombia

Sobrino de Shakira fue despedido de la gira de la barranquillera, este fue el motivo

Las mejores películas de Netflix en Colombia para ver hoy mismo

Deportes

Final de la Copa Sudamericana

Final de la Copa Sudamericana tuvo como protagonista a Shakira: esta es la razón

Bucaramanga quedó “varado” en el aeropuerto El Dorado: en riesgo el partido contra Tolima por cuadrangulares de Liga BetPlay

Esta es la convocatoria de la selección Colombia femenina para la Liga de Naciones Conmebol: hay novedades

Un “tema contractual” fue la razón por la que Carlos Darwin Quintero eligió a Millonarios sobre Santa Fe

Luis Díaz recibe dura sanción en la Champions League con Bayern: le cobraron su expulsión ante el PSG