Desafío 2025: se filtró información sobre los primeros eliminados de la semifinal en el Box Negro

La estrategia de Alpha y las filtraciones reconfiguran la semifinal del Desafío 2025 - crédito @desafiocaracol / Instagram

La recta final del Desafío 2025 ha elevado la tensión entre los participantes y seguidores del programa, luego de que se filtrara en redes sociales el nombre de los primeros eliminados en la etapa de semifinales.

Este año, la competencia introdujo variantes en la dinámica habitual: dos exparticipantes históricos, cuyos nombres están grabados en la copa del reality, conformaron sus propios equipos para retar a los nuevos desafiantes de la temporada.

Tras completarse el primer ciclo de la semifinal, cuatro parejas quedaron en la mira de la eliminación y deberán enfrentarse en el temido Box Negro, escenario donde solo tres de ellas lograrán avanzar para asegurar su permanencia en la Ciudadela de las Cajas.

Los equipos Gamma y Alpha, con integrantes de la edición 2025, se aliaron momentáneamente en contra de Neos, el grupo debutante este ciclo.

La próxima eliminación en el reality se conocerá en la noche del 21 de noviembre - crédito @desafiocaracol/ Instagram

El objetivo principal de los competidores veteranos era llegar a la final solo con atletas presentes desde el primer episodio, pacto que finalmente no se cumplió en su totalidad.

Durante la última semana de competencia, Alpha ratificó su dominio tras obtener un ciclo perfecto en las pruebas de agilidad, habilidad y puntería, destacándose especialmente la casa morada gracias a su capacidad de adaptación y estrategia.

Gracias a este rendimiento, Alpha decidió enviar el chaleco de eliminación a tres parejas del equipo Neos y a una dupla de Gamma, decisión que fue calificada por el grupo naranja como una “falta de palabra”.

En cuanto a los sentenciados, Roldán y Kathe de Neos fueron los primeros nominados a la eliminación por el capitán de Alpha. Poco después, Kevyn y Sofía, también de Neos, asumieron el desafío al aceptar el chaleco para enfrentar la pista del Box Negro. La estrategia varió cuando Alpha envió luego los chalecos a Gamma, resultando sentenciados Zambrano y Miryan, mientras que la última dupla elegida para competir por su permanencia fue la de Cristian y Mencho, también de Neos.

Kathe y Roldán podrían ser los eliminados del nuevo ciclo - crédito @desafiocaracol/ Instagram

La filtración que circula por redes sociales anticipa que Roldán y Kathe se convertirán en los primeros eliminados de esta etapa, debido a una prueba especialmente competitiva en la que la falta de puntería habría condicionado su resultado. Si bien la información no está confirmada, ha generado muchas reacciones y amplió las expectativas sobre el desenlace de la semifinal.

Ante la especulación, los seguidores del programa siguen dando sus opiniones sobre los próximos eliminados del programa. “Las métricas y estadísticas dicen que se va….“, ”Desearía con todo mi ser q fuese Zambrano y Miriam", “Mucho bulto Mencho, pero prefiero que se vaya Zambrano!”, “Ojalá salga Zambrano”, “Kevin saca a Zambrano porfa”, dicen las reacciones.

Isa se desmaya durante un castigo extremo en la semifinal

En paralelo al desarrollo de la semifinal, los participantes también enfrentaron duros castigos impuestos por los ganadores de las pruebas.

Especial atención generó el episodio en el que Isa se desmayó mientras cumplía con el castigo en el Rincón de los Castigos. La prueba consistía en sostener con el cuerpo una plataforma sobre la que reposaban unos cocos durante un tiempo determinado, siempre en traje de baño y en el entorno exigente de la playa.

Isa sufrió un desmayo durante un exigente castigo en la semifinal, evidenciando la intensidad física del Desafío 2025 - crédito captura de pantalla Ditu / Caracol Televisión

La joven, extenuada por el esfuerzo y el clima, no logró completar el reto y terminó desvaneciéndose ante sus compañeros.

Zambrano acudió rápidamente en su auxilio, junto con Leo, para estabilizarla levantando sus brazos y piernas y ayudarla a recuperar el calor corporal. El momento reflejó la exigencia física y mental de la competencia en su etapa decisiva, así como la importancia del trabajo en equipo ante situaciones límite. Tras unos minutos, Isa logró reincorporarse y siguió las indicaciones de sus compañeros para recuperarse junto al resto de participantes.

Momento crítico en la playa: Isa perdió el conocimiento durante un castigo extremo, lo que resaltó el nivel de dificultad de la competencia en su etapa final - crédito captura de pantalla Ditu / Caracol Televisión

El incidente no pasó desapercibido entre la audiencia y generó una ola de comentarios en redes sociales, con opiniones divididas sobre la dureza del castigo y la fortaleza mostrada por los integrantes de Gamma.

Estos episodios han aumentado el interés por la semifinal y el ambiente de incertidumbre de cara a la final de temporada, en la que solo los más resistentes y hábiles tendrán oportunidad de llegar a la disputa por el título del Desafío 2025.