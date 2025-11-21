Colombia

Desafío 2025: se filtró información sobre los primeros eliminados de la semifinal en el Box Negro

A pocos días de la final, una posible eliminación adelantada genera rumores y expectativas entre los seguidores del ‘reality’, donde las alianzas y estrategias definen la contienda

Guardar
La estrategia de Alpha y
La estrategia de Alpha y las filtraciones reconfiguran la semifinal del Desafío 2025 - crédito @desafiocaracol / Instagram

La recta final del Desafío 2025 ha elevado la tensión entre los participantes y seguidores del programa, luego de que se filtrara en redes sociales el nombre de los primeros eliminados en la etapa de semifinales.

Este año, la competencia introdujo variantes en la dinámica habitual: dos exparticipantes históricos, cuyos nombres están grabados en la copa del reality, conformaron sus propios equipos para retar a los nuevos desafiantes de la temporada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras completarse el primer ciclo de la semifinal, cuatro parejas quedaron en la mira de la eliminación y deberán enfrentarse en el temido Box Negro, escenario donde solo tres de ellas lograrán avanzar para asegurar su permanencia en la Ciudadela de las Cajas.

Los equipos Gamma y Alpha, con integrantes de la edición 2025, se aliaron momentáneamente en contra de Neos, el grupo debutante este ciclo.

La próxima eliminación en el
La próxima eliminación en el reality se conocerá en la noche del 21 de noviembre - crédito @desafiocaracol/ Instagram

El objetivo principal de los competidores veteranos era llegar a la final solo con atletas presentes desde el primer episodio, pacto que finalmente no se cumplió en su totalidad.

Durante la última semana de competencia, Alpha ratificó su dominio tras obtener un ciclo perfecto en las pruebas de agilidad, habilidad y puntería, destacándose especialmente la casa morada gracias a su capacidad de adaptación y estrategia.

Gracias a este rendimiento, Alpha decidió enviar el chaleco de eliminación a tres parejas del equipo Neos y a una dupla de Gamma, decisión que fue calificada por el grupo naranja como una “falta de palabra”.

En cuanto a los sentenciados, Roldán y Kathe de Neos fueron los primeros nominados a la eliminación por el capitán de Alpha. Poco después, Kevyn y Sofía, también de Neos, asumieron el desafío al aceptar el chaleco para enfrentar la pista del Box Negro. La estrategia varió cuando Alpha envió luego los chalecos a Gamma, resultando sentenciados Zambrano y Miryan, mientras que la última dupla elegida para competir por su permanencia fue la de Cristian y Mencho, también de Neos.

Kathe y Roldán podrían ser
Kathe y Roldán podrían ser los eliminados del nuevo ciclo - crédito @desafiocaracol/ Instagram

La filtración que circula por redes sociales anticipa que Roldán y Kathe se convertirán en los primeros eliminados de esta etapa, debido a una prueba especialmente competitiva en la que la falta de puntería habría condicionado su resultado. Si bien la información no está confirmada, ha generado muchas reacciones y amplió las expectativas sobre el desenlace de la semifinal.

Ante la especulación, los seguidores del programa siguen dando sus opiniones sobre los próximos eliminados del programa. “Las métricas y estadísticas dicen que se va….“, ”Desearía con todo mi ser q fuese Zambrano y Miriam", “Mucho bulto Mencho, pero prefiero que se vaya Zambrano!”, “Ojalá salga Zambrano”, “Kevin saca a Zambrano porfa”, dicen las reacciones.

Isa se desmaya durante un castigo extremo en la semifinal

En paralelo al desarrollo de la semifinal, los participantes también enfrentaron duros castigos impuestos por los ganadores de las pruebas.

Especial atención generó el episodio en el que Isa se desmayó mientras cumplía con el castigo en el Rincón de los Castigos. La prueba consistía en sostener con el cuerpo una plataforma sobre la que reposaban unos cocos durante un tiempo determinado, siempre en traje de baño y en el entorno exigente de la playa.

Isa sufrió un desmayo durante
Isa sufrió un desmayo durante un exigente castigo en la semifinal, evidenciando la intensidad física del Desafío 2025 - crédito captura de pantalla Ditu / Caracol Televisión

La joven, extenuada por el esfuerzo y el clima, no logró completar el reto y terminó desvaneciéndose ante sus compañeros.

Zambrano acudió rápidamente en su auxilio, junto con Leo, para estabilizarla levantando sus brazos y piernas y ayudarla a recuperar el calor corporal. El momento reflejó la exigencia física y mental de la competencia en su etapa decisiva, así como la importancia del trabajo en equipo ante situaciones límite. Tras unos minutos, Isa logró reincorporarse y siguió las indicaciones de sus compañeros para recuperarse junto al resto de participantes.

Momento crítico en la playa:
Momento crítico en la playa: Isa perdió el conocimiento durante un castigo extremo, lo que resaltó el nivel de dificultad de la competencia en su etapa final - crédito captura de pantalla Ditu / Caracol Televisión

El incidente no pasó desapercibido entre la audiencia y generó una ola de comentarios en redes sociales, con opiniones divididas sobre la dureza del castigo y la fortaleza mostrada por los integrantes de Gamma.

Estos episodios han aumentado el interés por la semifinal y el ambiente de incertidumbre de cara a la final de temporada, en la que solo los más resistentes y hábiles tendrán oportunidad de llegar a la disputa por el título del Desafío 2025.

Temas Relacionados

Desafío 2025Desafío Siglo XXIBox NegroFiltraciones eliminados Desafío siglo XXIEliminados DesafíoEliminados Desafío 2025Colombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Mujer en presunto estado de embriaguez habría causado la muerte de una profesora en un accidente de tránsito en Bogotá: familiares piden justicia

La tragedia se produjo cuando varios automóviles colisionaron en cadena y chocaron contra el carro en el que viajaba Rosa Gualteros, que murió en el accidente

Mujer en presunto estado de

Trump advierte sobre el narcotráfico de Colombia: “Esto está destruyendo a gran parte de Estados Unidos”

el exmandatario responsabilizó a gobiernos extranjeros y sugirió medidas excepcionales para frenar la crisis

Trump advierte sobre el narcotráfico

Luis Díaz sería baja ante el Arsenal en la Champions League por la dura entrada a Achraf Hakimi: esto dijo Vincent Kompany

El técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany, despejó las dudas sobre la presencia del jugador colombiano en el partido contra Friburgo, el sábado 22 de noviembre

Luis Díaz sería baja ante

Migración Colombia habría negado el ingreso del abogado de “Papá Pitufo” al país

Diego Marín, conocido como Papá Pitufo o “el zar del contrabando”, es investigaciones en Colombia, y su relación con el abogado Boyem su defensor, ha despertado el interés de las autoridades colombianas

Migración Colombia habría negado el

Alerta en Medellín por extranjeros inadmitidos con objetos sexuales: un hombre traía casi 100 condones en su maleta

Las autoridades intensifican la vigilancia en el aeropuerto José María Córdova luego de que un ciudadano estadounidense fuera rechazado por portar sorpresiva cantidad de preservativos en su equipaje

Alerta en Medellín por extranjeros
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinaron a un canadiense en

Asesinaron a un canadiense en Medellín: el hombre era testigo federal en Estados Unidos y el FBI ofrece $6 millones de recompensa por los sicarios

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Agente reveló los secretos del bombardeo en el Guaviare que provocó la muerte de siete niños reclutados por las disidencias

Así fue el crimen del mexicano en Medellín por el que también fue acusado ‘el Costeño’, uno de los detenidos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Métale candela”

ENTRETENIMIENTO

Desafío 2025: se filtra información

Desafío 2025: se filtra información sobre los primeros eliminados de la semifinal en el Box Negro

Giovanny Ayala se pronunció tras el secuestro de su hijo Miguel Ayala: “Una situación extremadamente difícil”

Hijo de Marcelo Cezán y Michelle Gutty está hospitalizado: cuál es el diagnóstico

Karina García se coronó como ganadora en el reinado de la belleza de ‘La mansión de Luinny’: quiénes la eligieron y los detalles

Michelle Rouillard compartió el detrás de escenas de la semifinal de ‘MasterChef Celebrity’: así es la convivencia con sus compañeras

Deportes

Luis Díaz sería baja ante

Luis Díaz sería baja ante el Arsenal en la Champions League por la dura entrada a Achraf Hakimi: esto dijo Vincent Kompany

El colombiano Kevin Mier es acusado de abandonar destruida la casa que arrendaba en México: “Se puso muy loco”

Millonarios contrataría director deportivo extranjero: es argentino y trabajó con River

Este es el polémico afiche de la FIFA sobre el Mundial 2026 donde aparecía James Rodríguez pero sacaron a Cristiano Ronaldo

Nuevo presidente del Deportivo Cali se refirió a la continuidad de Alberto Gamero en el 2026: “Hablamos claramente”