Crisis en el Partido Conservador: la llegada de Pipe Córdoba desata la renuncia de Juan Pablo Cepero

El exmagistrado del CNE dimitió al Consejo Nacional de Control Ético del colectivo tras la ampliación del plazo de inscripción de precandidatos para que entrara el excontralor; aseguró que la decisión es irregular y vicia el proceso

La inscripción de Felipe Córdoba
La inscripción de Felipe Córdoba como precandidato presidencial generó una profunda división interna en el Partido Conservador - crédito Infobae Colombia

La incorporación del excontralor Felipe “Pipe” Córdoba a la carrera presidencial de la mano del Partido Conservador, provocó evidentes divisiones al interior del colectivo. Mientras algunos sectores dan la bienvenida a su candidatura, otros no ocultan su malestar por las decisiones tomadas por el Directorio Nacional Conservador para facilitar su inscripción como aspirante presidencial.

La situación se tornó más tensa tras la renuncia de Juan Pablo Cepero, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), al Consejo Nacional de Control Ético del partido.

En su misiva, Cepero expuso que el Directorio Nacional Conservador aprobó, a solicitud de un sector cercano al petrismo —según sus señalamientos—, la ampliación del plazo para inscribir precandidatos presidenciales hasta el 1 de diciembre de 2025.

Carta de Juan Pablo Cepero
Carta de Juan Pablo Cepero al Partido Conservador por la inclusión “injusta” de Pipe Córdoba - crédito redes sociales

Esta decisión, que fue adoptada sin el respaldo de los órganos de control del partido, provocó una ruptura interna dentro de la colectividad, al considerarse que se está desvirtuando el reglamento aprobado por unanimidad, que fijaba el 10 de noviembre como fecha límite para las inscripciones.

En la carta de renuncia, Cepero afirma que la extensión del plazo fue una medida irregular que no se ajustó a los lineamientos previamente establecidos por los órganos responsables: “Los acontecimientos de los últimos días, relacionados con las fechas de inscripción de precandidatos a la Presidencia de la República, de conformidad con su reglamento-aprobado por unanimidad-desconociendo las decisiones adoptadas por los Órganos de Control, han terminado por viciar este proceso”.

Cepero, que había desempeñado un papel importante dentro del Consejo Nacional de Control Ético, también ratificó su apoyo a las denuncias presentadas por la veedora nacional del colectivo, María Eugenia Correa Olarte, y por el presidente del propio Consejo, Julián Quintana. Ambos habían señalado previamente las fallas en que había incurrido el Directorio Nacional, al hacer caso omiso de las recomendaciones formuladas por los órganos de control.

Noticia en desarrollo...

