Yeferson Cossio arremetió contra tiktoker que se quejó porque no lo dejaron entrar a su discoteca: “Para mí usted es nadie...”

La controversia en torno a los criterios de admisión en Clandestino, la discoteca de Bogotá vinculada al influencer Yeferson Cossio, se intensificó tras la denuncia pública de la tiktoker conocida como Fernanda Muelitas, la cual aseguró que le negaron el acceso al establecimiento la noche del sábado 15 de noviembre.

La joven, a través de una serie de videos en su perfil de esa red social, calificó el episodio como un acto de “clasismo” y puso en tela de juicio los supuestos filtros visuales y el trato recibido por parte del personal del local.

El relato de Fernanda detalla que ella y un grupo de amigos acudieron a la discoteca convencidos de cumplir con los requisitos habituales de vestimenta y presentación exigidos en este tipo de lugares, pero el personal de Clandestino les negó la entrada sin ofrecer una explicación concreta y tan pronto ocurrió la situación decidió hacer la denuncia pública, indicando que “La discoteca de Yeferson Cossio, Clandestino, son unos clasistas. No vengan ahí. No dejan entrar a la gente. Dizque que te miran por una cámara con rayo láser, como si la plata de uno no valiera”.

La tiktoker insistió en que tanto ella como sus acompañantes iban “bien vestidos”, e incluso algunos del grupo llevaban atuendos formales, mientras que otras personas que ya se encontraban adentro del lugar optaron por tenis, hecho que evidencio con un clip que grabó.

La joven también dirigió sus críticas directamente a Yeferson Cossio, sugiriendo que el trato recibido podría estar motivado por prejuicios hacia ella o su grupo.

“¿Es que Yeferson Cossio nos tiene en la mala? ¿Nos ves cara de pobres o cómo es?”, cuestionó, y calificó la situación de humillante, al tiempo que acusó al establecimiento de actuar de manera discriminatoria.

Ante esto, Cossio decidió reaccionar en una transmisión en vivo por su canal de Kick, hablando sobre su discoteca, lo que ofrece, el posicionamiento que logra tener y respondiéndole a la joven tiktoker respecto a su actitud y las palabras que utilizó en su contra.

“Ustedes saben que yo tengo varias discotecas, unas en Medellín y otras en Bogotá, pues soy socio, no soy el dueño del todo, pero sí en una parte. Una de las de Bogotá, yo se las he mostrado en videos y eso, es una de las mejores de Bogotá y, de hecho, es una de las mejores del mundo, quedamos en el puesto número 73 de mejor club del mundo, se llama Clandestino... En estos días salió una vieja muelona toda ardida porque no la dejaron entrar a Clandestino y echándome la culpa y todo eso y yo por acá en Medellín relajado, yo qué me voy a dar cuenta de quienes entran y quienes no... Vieja malparida. Cuando la gente quiere ser venenosa, gas, de buena”, empezó diciendo Yeferson.

El creador de contenido le dedicó varios minutos de su transmisión a la tiktoker para aclararle la razón por la que no la dejaron ingresar al establecimiento, para defender su discoteca, pero también para responderle de manera contundente, pues revisó su contenido y opinó de él, de su página y del físico de la joven.

“Esa vieja tiene una cara de mierda, no estoy diciendo del físico porque es bonita, pero se ve que es de esas malparidas odiosas, gas... Estoy viendo su engagement y nada le pega ni mierda, la muchacha no ha despegado en redes y me hizo el primer video tirándome y tuvo 4,6 millones de vistas, claro, entonces la nena está super realizada. Si mi personal no dejó entrar a una persona que se expresa de esa manera (se burla de su tono, dentadura y manera de comunicarse), si mi personal no deja entrar a alguien de esa calaña, independientemente de que tengas o no dinero, eres una más, no nos interesa su dinero", contestó Cossio.

Yeferson explicó que su personal toma ese tipo de decisiones teniendo en cuenta la asesoría y recomendaciones que les hacen desde la administración, aseguró que no se trata de una situación de dinero ni de apariencias, sino que principalmente de actitud.

“Se trata de ir a parchar, ¿para qué vamos a tener gente hijueputamente peleona y cizañosa? Es que tiene una cara de mierda... Se ve que es de esas que su contenido es criticar y criticar y no le funciona, o sea que es re fracasada", indicó Cossio.

Seguido a esto, Yeferson se tomó el tiempo de revisar los otros clips que publicó Fernanda hablando de él, ya que se refirió al creador de contenido directamente y Cossio no dudó en responder fuertemente, no sin antes aclarar que reaccionaba a las publicaciones porque eso para él “es rating” y de esa manera sabe que “tiene entretenida a la gente”.

“¿Yo qué la voy a tener en la mala si ni siquiera sé de su existencia?, para mí usted es nadie. Segundo, sí, nos reservamos el derecho de admisión y por eso tú no entraste, y no, no importa si tiene tenis... pero querida, esa cara de mierda tuya da tanto asco, usted es una persona que a mí en la vida me gustaría tener una discusión. ¿Usted es tan perdedora en esta vida? Marica, no te dejaron entrar, tenga dignidad. Una cosa es hacer contenido, pero hacer contenido a costa de la propia dignidad, ¿qué putas?, o sea eres tan cara de, ni siquiera pobre, independientemente de la plata que tengas, pero das tanto repelus que no te dejan entrar“, le dijo Yeferson Cossio a Fernanda Muelitas.

Sin embargo, el influenciador paisa, no solo se refirió al contenido de Fernanda y su vestimenta en la denuncia, también le corrigió su manera de expresarse porque en un momento ella dice “no nos dejaron dentrar” y él entre risas le indica que es “entrar”.

Después le informa que no es una discoteca solo para sus amigos famosos, como ella lo mencionó, si no dice que es un espacio al que han ido más personalidades como Karol G, así no sean de sus amistades. Y finalmente, Cossio confirmó que su discoteca en Bogotá es clasista y que no es un tema oculto.

“Hemos tenido a Rauw Alejandro, Beéle, Karol G, no solo son los amigos famosos míos, son los famosos de todo el mundo. Entonces no son solo mis amigos... Y querida, sí, somos clasistas, voy a entrar a defendernos, nuestra discoteca es super exclusiva... Que nos reservemos el derecho de admisión si quiere decir que podemos hacer lo que se nos da la gana, ¿es que acaso eso es una discoteca del gobierno? Eso es un lugar privado y yo puedo hacer lo que se me dé la gana... Podías ir bañada en oro, pero con esa gonorrea de cara de odiosa no te iban a dejar entrar, no es tu ropa, es tu actitud de mierda, emanas una energía maluca, pesada, su PH debe oler horrible, gas, gonorrea", expresó Cossio.

Finalmente, el creador de contenido dijo que le prohibía el ingreso a Fernanda Muelitas a sus demás discotecas en Bogotá como Octava club y Bora Bora, Ni a 521, como también en Clandestino “por huele maluco”, mientras enviaba una foto de su rostro al personal y también pedía el nombre del guarda que le negó la entrada inicialmente porque quiere darle un aumento de sueldo o “una gran propina” por “haberlos salvado”.