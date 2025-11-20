Pueblo poco conocido de Cundinamarca ofrece diferentes planes de piscina sin tanta congestión de visitantes como en La Mesa y Anapoima

Escapar a lugares cercanos para alejarse del ruido de la ciudad lleva a descubrir territorios poco conocidos como Bituima, en Cundinamarca, a 112 kilómetros de Bogotá.
La presencia de piscinas en este municipio, menos concurrido que destinos populares como La Mesa, Anapoima o El Colegio, cambia según la época, pero la menor afluencia de visitantes marca diferencia.
Un clima cálido con temperatura media de 20°C, máximas de 26°C y mínimas de 15°C ofrece condiciones estables para disfrutar actividades acuáticas y recorridos naturales.
Siete piscinas imperdibles en Bituima
La Alcaldía Municipal recomienda siete piscinas dentro y fuera del casco urbano.
Los visitantes interesados encuentran en fincas y hostales piscinas abiertas al público sin requerir reserva de hospedaje, lo que facilita viajes cortos o paseos de un solo día. Manteniendo una oferta limitada pero original.
Piscina Municipal
Ubicada en el centro del pueblo, donde familias y grupos de amigos aprovechan el ambiente sencillo y abierto.
Piscina del hotel Ocobos Real
Este espacio permite entrada sin hospedaje previo y suma opciones recreativas como bolirana, convirtiéndose en alternativa accesible para los visitantes.
Hostal Payaca
Las instalaciones ofrecen tranquilidad y aislamiento, además se se ofrecen servicios como cabaña, glamping y claramente la piscina.
Finca Villa Rosita
En la vereda Volcán se destaca como un sitio adecuado para compartir con familia y amigos.
La piscina está rodeada de vegetación, lo que resalta sus paisajes de montaña. La finca Las Palmeras, ubicada cerca, utiliza agua natural en su piscina y se considera uno de los espacios más buscados por quienes desean fotografías del entorno.
Piscina Refugio Azul
Este lugar es reconocido por encontrarse entre árboles frutales, resulta idóneo para preparar asados en familia y pasar el día.
Hacienda La Grallaria
Este punto está orientado al turismo ecológico y su cuidado.
El inventario turístico de Bituima va más allá de las piscinas espacios como:
- Parque Ecológico Rancho Los Leones
- Reserva Natural Paraíso Andino, que apoyan rutas de senderismo y observación de aves.
- El rafting en A Pata con Joaco ofrece una alternativa para el turismo de aventura.
- Parroquia Nuestra Señora de Belén
- Parque Arqueológico Piedras del Tunjo representan la faceta histórica del municipio.
La abundancia de aguas caracteriza la zona con sitios como la Cascada de Chorreras Negras y el Embalse de Chuza, frecuentados por viajeros interesados en naturaleza y fotografía de paisajes.
Durante la época de lluvias, el caudal aumenta y realza la vitalidad del entorno de la provincia de Magdalena Centro.
¿Cómo llegar Bituima?
Para acceder a Bituima desde Bogotá, existen alternativas: salidas desde la Terminal Salitre rumbo a La Vega, con continuidad en buses locales hasta Villeta, o rutas directas a Villeta con servicio de taxi al municipio.
Otra opción es viajar hasta Vianí en la ruta Madrid-Mosquera y luego tomar taxi. Para transporte particular, las vías principales incluyen la Calle 80 hacia La Vega y la Calle 13 que atraviesa Facatativá y Sasaima.