Alerta energética en Colombia: la producción de gas cae fuerte y el petróleo no logra repuntar en 2026

La producción de gas natural en Colombia cayó 9,74% en el primer trimestre de 2026 respecto a 2025, según datos de la ANH - crédito EFE

El arranque de 2026 no le está dando tregua al sector de hidrocarburos en Colombia. Los datos más recientes muestran un desempeño que combina caídas, estancamientos y leves repuntes que no alcanzan a revertir la tendencia general. El gas natural es el más golpeado, mientras que el petróleo apenas logra sostenerse.

En el caso del gas, la caída es clara y sostenida. Durante el primer trimestre del año, la producción promedio fue de 1.168 millones de pies cúbicos por día calendario (Mpcdc), lo que representó una disminución del 9,74% frente al mismo periodo de 2025. No se trata de una variación menor, es un retroceso que empieza a generar alertas en un momento en el que el país discute su seguridad energética.

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Los problemas técnicos en los campos del Valle Inferior del Magdalena afectan la capacidad productiva de gas y activan alertas sobre seguridad energética - crédito Ecopetrol

Marzo, que suele ser un mes de referencia para medir la dinámica del trimestre, confirmó esa tendencia. La producción se ubicó en 1.151 Mpcdc, por debajo no solo de los 1.273 registrados en marzo del año pasado, sino también de los 1.162 de febrero de este mismo año. Es decir, la curva no solo cae en términos anuales, también muestra debilidad en el corto plazo.

Detrás de estos números hay factores técnicos que ya fueron identificados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Según la entidad, varios campos del Valle Inferior del Magdalena presentaron problemas asociados al aumento de agua y a la migración de sólidos en los pozos, situaciones que afectan directamente la capacidad de producción.

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Mientras el gas pierde ritmo, el petróleo se mueve en una zona gris. No hay una caída tan pronunciada, pero tampoco señales claras de recuperación. En marzo de 2026, la producción alcanzó los 740.497 barriles por día calendario (Bpdc), lo que implica una reducción de 7.394 barriles diarios frente al mismo mes de 2025, equivalente a una variación de -0,99%.

En marzo de 2026, la producción de gas cayó a 1.151 millones de pies cúbicos por día, consolidando una tendencia negativa anual y mensual - crédito José Miguel Gómez/REUTERS

La comparación trimestral tampoco es alentadora. En promedio, durante los primeros tres meses del año, el bombeo de crudo fue de 740.622 Bpdc, un 2,26% por debajo de lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Es un descenso moderado, pero suficiente para hablar de estancamiento. Aun así, hay matices. Si se observa la variación mensual, marzo mostró una leve recuperación frente a febrero. La producción pasó de 734.924 a 740.497 Bpdc, lo que representa un incremento de 0,76%. Es un dato que la ANH destacó como señal de estabilidad operativa en medio de un entorno complejo.

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Esa mejora puntual tiene explicaciones concretas. Por un lado, la reactivación del campo Índico, en el Meta, tras superar bloqueos sociales que habían limitado su operación. Por otro, el aporte de nuevos pozos en el campo Mateguafa, en Casanare, que contribuyeron a sostener los niveles de producción. Sin embargo, estos avances conviven con desafíos estructurales. La ANH advirtió que la declinación natural de los yacimientos maduros, que siguen siendo la base de la producción nacional, continúa reduciendo el potencial del país. A esto se suman fallas eléctricas en algunas zonas del Meta, que han afectado la continuidad de la operación en determinados campos.

El panorama, entonces, es mixto: pequeñas recuperaciones operativas que no logran compensar una tendencia de fondo más débil. En ese contexto, el comportamiento del gas preocupa especialmente, dado su papel clave en la matriz energética y en el abastecimiento interno.

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La producción de petróleo en Colombia mostró un descenso menor, con una reducción del 0,99% interanual en marzo y un promedio trimestral 2,26% inferior a 2025 - crédito José Miguel Gómez/REUTERS

A pesar de este escenario, hay un dato que introduce algo de perspectiva. Según la ANH, el promedio de producción de crudo en lo corrido de 2026 se ubica en 740.812 barriles por día (Bppd), una cifra que está 3,15% por encima del escenario base de reservas probadas (1P) proyectado para el país. Es decir, aunque hay una caída frente al año pasado, el nivel actual sigue dentro de lo previsto en términos técnicos.

Esa lectura permite entender que el problema no es únicamente de volumen, sino de tendencia. El sector no está colapsando, pero tampoco logra crecer ni recuperar el terreno perdido. Se mantiene en una especie de meseta, con riesgos latentes que podrían acentuarse si no se corrigen las fallas operativas y estructurales.

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