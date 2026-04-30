Colombia

Renta Ciudadana y Devolución del IVA: Prosperidad Social iniciará el segundo ciclo de pagos en mayo para más de 770 mil hogares

La SuRed y Supergiros facilitarán el pago en más de 31.000 puntos a nivel nacional, beneficiando a la población no bancarizada y residente en regiones apartadas

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El registro vigente en Sisbén IV o listados indígenas avalados es requisito imprescindible para recibir los beneficios sociales estatales - crédito Prosperidad Social
El registro vigente en Sisbén IV o listados indígenas avalados es requisito imprescindible para recibir los beneficios sociales estatales - crédito Prosperidad Social

El Departamento de Prosperidad Social anunció el inicio del segundo ciclo de transferencias de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA para mayo de 2026.

El nuevo ciclo, que se desarrollará entre el 2 y el 18 de mayo, beneficiará a 774.387 hogares en todo el país, con un énfasis especial en el reconocimiento de hogares étnicos indígenas, gracias a la implementación de la ruta 2 del focalizador indígena. En total, el Gobierno nacional invertirá 322.013 millones de pesos para mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables.

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¿Quiénes reciben Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

El programa Renta Ciudadana está dirigido a hogares en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad socioeconómica, con prioridad para aquellos que incluyen:

  • Personas con discapacidad.
  • Niñas y niños en primera infancia.
  • Niñas, niños y adolescentes.
  • Hogares con jefatura monoparental (madres cabeza de hogar).
  • Unidades de intervención indígenas, especialmente aquellas con personas con discapacidad que requieren cuidado y familias con niños en primera infancia.

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Por su parte, la Devolución del IVA se focaliza en hogares de bajos ingresos, seleccionados con base en la información más reciente del Sisbén IV y validaciones institucionales, permitiendo que reciban un reembolso parcial del impuesto al valor agregado por el consumo de bienes y servicios.

El pago unificado de Renta Ciudadana e IVA tendrá lugar del 2 al 18 de mayo de 2026 en los 32 departamentos - crédito Prosperidad Social
El pago unificado de Renta Ciudadana e IVA tendrá lugar del 2 al 18 de mayo de 2026 en los 32 departamentos - crédito Prosperidad Social

¿Cuánto y cómo se paga?

Los beneficiarios de Renta Ciudadana reciben hasta $500.000 pesos colombianos por ciclo de pago, dependiendo de la conformación familiar y su clasificación en el Sisbén IV. El monto puede variar según los criterios establecidos por Prosperidad Social y la presencia de miembros priorizados, como menores de seis años o personas con discapacidad. Los pagos son acumulativos y se entregan generalmente cada 45 días, siempre que los hogares cumplan con los compromisos y condiciones del programa.

La Devolución del IVA se entrega de manera simultánea a los hogares seleccionados, unificándose en muchos casos con el pago de Renta Ciudadana para facilitar la dispersión de recursos y maximizar el impacto en los hogares beneficiarios.

Modalidad de entrega y canales de pago

Los recursos se entregan a través de la modalidad de giro, operado por la unión temporal SuRed y Supergiros, que garantiza una cobertura nacional con más de 31.000 puntos en 1.108 municipios de los 32 departamentos. Esta modalidad facilita el acceso a la transferencia, especialmente para la población no bancarizada o con acceso limitado a servicios financieros.

SuRed y Supergiros facilitan el pago en más de 31.000 puntos nacionales, favoreciendo a población no bancarizada y regiones apartadas - crédito Prosperidad Social
SuRed y Supergiros facilitan el pago en más de 31.000 puntos nacionales, favoreciendo a población no bancarizada y regiones apartadas - crédito Prosperidad Social

El sistema permite a los beneficiarios elegir el canal de pago, promoviendo la inclusión financiera, tal como lo establece el artículo 68 de la Ley 2294 de 2023. Los pagos pueden cobrarse en cualquiera de los puntos autorizados en todo el país, sin necesidad de intermediarios.

Proceso de consulta y verificación

Los hogares pueden consultar su estado como beneficiarios y la disponibilidad de pagos en la página oficial de Prosperidad Social (www.prosperidadsocial.gov.co). Es fundamental que los beneficiarios revisen la vigencia de sus documentos y la coherencia de la información registrada en el Sisbén IV o, en el caso de comunidades indígenas, en los listados avalados por las autoridades tradicionales.

La reciente actualización del modelo de focalización para 2026 permitió la integración de nuevos hogares, gracias a la depuración y validación de datos en coordinación con entidades como el Ministerio de Salud, ICBF, DNP y autoridades indígenas reconocidas.

La Devolución del IVA prioriza hogares de bajos ingresos con base en la información actualizada del Sisbén IV y validaciones institucionales - crédito Prosperidad Social
La Devolución del IVA prioriza hogares de bajos ingresos con base en la información actualizada del Sisbén IV y validaciones institucionales - crédito Prosperidad Social

Condiciones de permanencia y salida

La continuidad de los hogares en el programa está sujeta a varios criterios, entre ellos:

  • Inscripción vigente en Sisbén IV o en listados indígenas avalados.
  • No tener jóvenes vinculados al programa Jóvenes en Paz.
  • Coherencia de datos con registros oficiales.
  • Vigencia del documento de identidad.
  • Suscripción del acta de compromiso y corresponsabilidad.
  • Cumplimiento de condiciones sociales y económicas según los parámetros del programa.

El incumplimiento de estas condiciones puede llevar a la suspensión preventiva del beneficio y la exclusión del ciclo de pago.

Fechas clave del ciclo de mayo 2026

  • Inicio de pagos: 2 de mayo de 2026
  • Finalización: 18 de mayo de 2026
  • Consulta de beneficiarios: Portal de Prosperidad Social y puntos de pago de SuRed y Supergiros.

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