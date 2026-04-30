Colombia

Gobierno Petro confirmó que subirá el pago de impuestos de millones de colombianos con nueva reforma para cuadrar caja

Germán Ávila, ministro de Hacienda, dijo que dificultades políticas y sentencias judiciales limitaron los ingresos estatales y hay urgencias financieras que atender

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Germán Ávila, ministro de Hacienda, reconoció que el Gobierno nacional tiene problemas fiscales - crédito Banco de la República

El Gobierno de Gustavo Petro anunció que presentará en los próximos días una reforma tributaria para enfrentar el déficit fiscal que atraviesa el país. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, admitió el deterioro de las finanzas públicas y sostuvo la urgencia de corregir la situación. “El Gobierno reconoce la existencia de un problema fiscal en el país, creemos que hay que mejorarlo”, dijo en rueda de prensa el 30 de abril. El funcionario recalcó que el desafío de equilibrar las cuentas será también responsabilidad del próximo gobierno.

Fundamentó la insistencia en la reforma en el aumento del déficit fiscal y la reducción sostenida de los ingresos tributarios, lo que limita la capacidad estatal para cumplir con sus obligaciones. Para él, las restricciones exigen ajustes inmediatos que garanticen la sostenibilidad financiera, ya que el desequilibrio de fondo no pudo resolverse con los instrumentos actuales.

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Incremento del déficit fiscal

De igual forma, explicó que el país enfrenta problemas fiscales muy delicados. “Tenemos un incremento del déficit fiscal importante y creemos que esto hay que controlarlo, hay que reducirlo”, afirmó el ministro. Dentro de las causas, destacó la dificultad para elevar los ingresos tributarios, consecuencia de la suspensión y modificación de iniciativas fiscales de la Corte Constitucional y del rechazo del Congreso a la ley de financiamiento en el último año.

La reforma tributaria de 2022 tenía como objetivo recaudar $20 billones, pero la Corte Constitucional "tumbó" algunos artículos y recaudó mucho menos - crédito Luisa González/Reuters
La reforma tributaria de 2022 tenía como objetivo recaudar $20 billones, pero la Corte Constitucional "tumbó" algunos artículos y recaudó mucho menos - crédito Luisa González/Reuters

Puntualizó que estos obstáculos obligaron a adoptar medidas extraordinarias en coyunturas específicas. “Tuvimos que acudir, para buscar nuevos recursos con el propósito de atender coyunturas de emergencia económica, a dos medidas de emergencia. Una de ellas fue suspendida también por el Consejo de Estado”, expuso Ávila. La secuencia provocó un espacio fiscal restringido y una capacidad limitada para afrontar las obligaciones del Estado.

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El funcionario aseguró que la combinación de intervenciones judiciales y del Congreso creó un entorno restrictivo para la gestión financiera. El resultado inmediato, según su evaluación, es una disminución de los recursos y una contracción tributaria que acentúa las dificultades presupuestarias. “Esta situación ha generado a las finanzas públicas una contracción y una reducción del espacio tributario para atender las responsabilidades que tiene un gobierno”, apuntó.

Medidas de emergencia y el impuesto al patrimonio

Ante la presión sobre los recursos, recordó que el Gobierno implementó medidas de emergencia como el impuesto al patrimonio. Ávila explicó que “ya se ha recaudado la primera cuota de este impuesto y la Corte acaba de establecer que deja vigente el cobro de este segundo tramo de los recursos que se necesitan en esta emergencia económica producto de la ola invernal”.

La Corte Constitucional ha estado en desacuerdo de algunas medidas económicas del Gobierno Petro - crédito Corte Constitucional
La Corte Constitucional ha estado en desacuerdo de algunas medidas económicas del Gobierno Petro - crédito Corte Constitucional

Aunque una parte de los ingresos previstos fue suspendida, el ministro subrayó que los puntos centrales del gravamen se mantienen efectivos.

El destino de estos fondos es la atención urgente ante las inundaciones en el norte del país. Para el ministro de Hacienda, “estas medidas ayudan a atender una coyuntura de emergencia”, pero su impacto es temporal y no corrige el desequilibrio estructural de las finanzas públicas. La crisis motivada por la ola invernal ha precipitado la utilización de herramientas fiscales excepcionales, aunque el problema de fondo persiste.

“Por eso creemos que sigue siendo válida la necesidad de implementar medidas de reforma tributaria”, insistió. Las soluciones transitorias, sostuvo, no reemplazan una revisión profunda de la política tributaria.

La reforma tributaria como prioridad a futuro

Con perspectiva de mediano plazo, Ávila aseguró que una reforma será inevitable para cualquier nueva administración. Explicó que quien asuma el Gobierno deberá priorizar la discusión tributaria como parte de un paquete integral para estabilizar las cuentas estatales. Insistió en que la urgencia de estos cambios será una constante, independientemente del calendario político.

Señaló que el reto fiscal actual obliga a mantener la reforma en el centro de la agenda pública, para preservar el equilibrio financiero y responder a nuevas crisis como los desastres naturales.

El Congreso de la República ya rechazó dos reformas tributarias al Gobierno Petro - crédito Leonardo Muñoz/EFE
El Congreso de la República ya rechazó dos reformas tributarias al Gobierno Petro - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Otras medidas económicas

Además de la reforma tributaria, el Gobierno Petro adoptó otras medidas para fortalecer la estabilidad fiscal. Ávila anunció que el precio de la gasolina subirá $400 a partir del 1 de mayo, mientras que el Acpm (diésel) tendrá un incremento menor. La decisión responde al comportamiento internacional del petróleo y pretende evitar un aumento adicional en el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

El ministro aclaró que el ajuste no cubre toda la brecha del fondo, aunque representa un alivio parcial; los precios se revisarán cada mes para determinar ajustes futuros. También afirmó que el Estado cumple puntualmente con sus compromisos de pago y con las nóminas del sector público, que “se están pagando de manera regular”.

Respecto al mercado laboral, Ávila descartó que la creación de empleo dependa del sector público, por lo que explicó que la mayor parte de los nuevos puestos corresponde al sector privado. Además, vinculó el empleo informal con la agricultura de pequeña escala, un factor que influye en las estadísticas nacionales de informalidad. Por último, el Ejecutivo convocará en los próximos días a una asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol, donde se considerarán eventuales ajustes en la junta directiva.

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