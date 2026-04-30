Con decreto en mano, Gobierno impone aranceles de hasta 75% a productos de Ecuador

El comercio entre Colombia y Ecuador enfrenta una nueva fase de tensión con el incremento de aranceles a 191 productos importados desde Ecuador - crédito VisualesIA

El comercio entre Colombia y Ecuador entra en una nueva fase de tensión. A la espera de su publicación oficial, un decreto del Ministerio de Comercio redefine las reglas para cientos de productos que cruzan la frontera y eleva los aranceles hasta niveles que no se veían en los últimos años.

La medida, que fue anticipada en reuniones del Gobierno, plantea un esquema de tarifas diferenciadas que impacta directamente a 191 bienes importados desde Ecuador. Aunque el universo comercial entre ambos países incluye 758 subpartidas, la decisión se concentra en aquellos sectores donde, según el Ejecutivo, existe capacidad productiva local.

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El decreto 0455 del Ministerio de Comercio de Colombia introduce aranceles del 35%, 50% y 75% a cientos de bienes tras la publicación oficial - crédito Karen Toro/REUTERS

Todavía sin aparecer en el Diario Oficial, el decreto 0455 del 28 de abril de 2026 entraría a regir de inmediato una vez se formalice su publicación. Desde ese momento, comenzaría a aplicarse una estructura de aranceles del 35%, 50% y hasta 75%, dependiendo del tipo de producto.

El argumento central del Gobierno apunta a la protección del aparato productivo nacional. La intención es contener el impacto de lo que consideran un “choque externo”, con referencia a la política comercial ecuatoriana, que actualmente impone una ‘tasa de seguridad’ del 100% a productos colombianos que ingresan a su mercado.

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En ese contexto, la ministra Diana Marcela Morales Rojas defendió la decisión y explicó la lógica detrás del decreto. “Con esta medida no solo protegemos la industria nacional, sino que garantizamos el abastecimiento interno. Esto implica mantener arancel cero para los bienes que son insumos productivos esenciales, que no tienen sustituto inmediato y que son necesarios para los procesos de transformación con valor agregado. Y al tiempo, aplicamos medidas de protección en los sectores en los que Colombia cuenta con capacidad productiva suficiente”.

La funcionaria agregó que, “esa racionalidad es consistente con la estructura del comercio bilateral y con la necesidad de no trasladar el choque externo a la propia industria colombiana”. En otras palabras, el Gobierno busca equilibrar la balanza sin afectar las cadenas productivas que dependen de insumos importados.

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La decisión gubernamental prioriza la protección del aparato productivo nacional, en respuesta a la ‘tasa de seguridad’ ecuatoriana del 100% a productos colombianos - crédito @MincomercioCO/X,VisualesIA

De hecho, uno de los puntos clave del decreto es que no todos los productos estarán sujetos a estos incrementos. Aquellos considerados estratégicos o indispensables para la industria nacional seguirán ingresando sin arancel, con el objetivo de evitar sobrecostos en la producción local. En contraste, los bienes que compiten directamente con la producción colombiana sí enfrentarán las nuevas tarifas. Allí se concentran las mayores tasas, especialmente en productos agrícolas, industriales y manufacturados que ya tienen presencia en el mercado interno.

Entre los artículos que tendrán un arancel del 35% aparecen el fríjol, los plátanos, algunos alimentos para animales, el carbonato de calcio, medicamentos y equipos como congeladores. En el siguiente nivel, con una tasa del 50%, se ubican productos como aceites vegetales procesados, neumáticos, diferentes tipos de papel, sacos plásticos y empaques industriales.

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El grupo más impactado será el de los bienes con arancel del 75%. En esta categoría entran productos sensibles como arroz, aceite de palma, azúcar, café y cacao en polvo, además de materiales industriales como acero, aluminio y plásticos. También figuran combustibles, lubricantes y artículos de uso cotidiano como vajillas plásticas y cuadernos. La amplitud de esta lista refleja el alcance de la medida, que no solo toca el sector agrícola, también abarca manufacturas y bienes intermedios clave para distintas industrias.

Bienes como arroz, aceite de palma, azúcar, café, cacao en polvo, acero y plásticos tendrán el mayor impacto al ubicarse en la categoría de arancel del 75% - crédito Thomas Peter/REUTERS

Pese a su impacto, el Gobierno dejó claro que se trata de una decisión temporal. La vigencia de estos aranceles dependerá directamente de la política que mantenga Ecuador frente a los productos colombianos. Si se modifica la ‘tasa de seguridad’, Colombia podría ajustar o desmontar estas medidas.

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Mientras tanto, el decreto abre un nuevo capítulo en la relación comercial entre ambos países, marcada ahora por un enfoque más defensivo. Para los empresarios, el reto será adaptarse a un escenario en el que los costos de importación cambian y las reglas del juego se ajustan en tiempo real.