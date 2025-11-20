Momento de tensión en MasterChef Celebrity, Valentina Taguado enfrenta al chef Jorge Rausch en La Guajira: “Renuncio”

Valentina Taguado enfrentó a Jorge Rausch por una solicitud inesperada durante la semifinal de 'MasterChef Celebrity 2025' en La Guajira - crédito cortesía Canal RCN

La semifinal de Masterchef Celebrity 2025 estuvo marcada por un momento de alta tensión protagonizado por la locutora Valentina Taguado y el chef Jorge Rausch, uno de los jurados más reconocidos del programa.

El episodio se desarrolló durante el primer reto de la etapa decisiva del concurso, realizado en La Guajira, donde los participantes debían replicar menús para un grupo de comensales.

El chef Jorge Rausch adoptó una actitud exigente y mostró un carácter más fuerte de lo habitual, interviniendo en el desarrollo del reto para asegurar que los platos alcanzaran el nivel esperado.

Los gritos y las instrucciones enfáticas sorprendieron a las celebridades, que no habían experimentado esa faceta del jurado con anterioridad.

El desencuentro se produjo cuando los participantes ya habían terminado de preparar y entregar los menús previstos para el servicio.

Fue en ese punto cuando el chef solicitó que se sirvieran más platos, generando confusión entre las concursantes.

Valentina Taguado, que realizaba funciones de cocina e interacción con el jurado, tomó la iniciativa de aclarar la situación: “Solo habían pedido platos para quince personas, de modo que no entendía por qué se solicitó más”, manifestó ante el jurado.

Ante la aparente insistencia del chef en que se sirvieran más raciones, Taguado expresó su incomodidad: “¡Renuncio!”, exclamó en tono enérgico y levantando la voz, lo que provocó la risa de Jorge Rausch, quien rápidamente aclaró que todo se trataba de una broma y que el reto había finalizado.

La situación, aunque momentáneamente tensa, se resolvió entre risas, pero no pasó desapercibida entre los seguidores del programa, pues el enfrentamiento generó discusión en redes sociales y múltiples reacciones de quienes siguen el formato culinario.

Mientras tanto, otras celebridades continuaban sirviendo platos en un intento por cumplir con lo que creían exigía el chef, pese a que el reto ya había concluido. Esta escena evidenció el nivel de presión presente en la competencia, sobre todo en fases avanzadas como las semifinales.

El concurso, conducido por Claudia Bahamón, llegó así a una de sus etapas más cruciales, con cinco semifinalistas disputando un lugar en la gran final: Valentina Taguado, Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Michelle Rouillard y Violeta Bertoni.

El cruce entre Taguado y Rausch se suma a la lista de episodios memorables del reality, en el que las emociones, los retos inesperados y las personalidades de los participantes y jurados marcan la recta final de una nueva temporada.