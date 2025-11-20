Colombia

Esta es la impresionante cifra de menores reclutados por grupos terroristas en Colombia según la ONU y Unicef

Informes internacionales revelan que la captación de menores por organizaciones ilegales sigue creciendo, principalmente en comunidades indígenas y afrocolombianas

Guardar
El fenómeno de menores apartados
El fenómeno de menores apartados de sus familias y empleados en actividades violentas se intensifica, con 453 casos documentados solo en 2024 y una tendencia ascendente en áreas de la costa Pacífica y fronterizas - crédito Raúl Arboleda/AFP

Organizaciones internacionales han alertado sobre el incremento en el reclutamiento de menores en Colombia. Reportes de Unicef y la ONU evidencian que esta problemática permanece en varias zonas del país y afecta a numerosas familias.

Cifras de Unicef y el reporte del Secretario General de Naciones Unidas sobre infancia y conflictos armados indican que en los últimos cinco años se triplicó la incorporación de menores al conflicto armado.

Se ha registrado que más de 1.200 niños, niñas y adolescentes fueron vinculados a grupos armados en ese lapso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante 2024 se han documentado 453 casos confirmados de reclutamiento.

La frecuencia observada es de un menor apartado de su familia o entorno cada veinte horas.

“Son solo los casos que se han podido monitorear; hay muchos más niños y niñas que han sido reclutados”, aseguró Julien Hayois, especialista de protección de Unicef.

El informe del Secretario General de la ONU sobre infancia y conflicto armado resalta la gravedad del fenómeno. Entre 2019 y 2024, más de 1.200 niños, niñas y adolescentes fueron apartados de sus familias y empleados en actividades vinculadas con la violencia armada.

Estas cifras reflejan únicamente los casos comprobados, por lo que se estima que la situación podría ser aún más extensa debido a la falta de reportes en varias regiones.

El informe del Secretario General
El informe del Secretario General de la ONU sobre infancia y conflicto armado resalta la gravedad del fenómeno. Entre 2019 y 2024, más de 1.200 niños, niñas y adolescentes fueron apartados de sus familias y empleados en actividades vinculadas con la violencia armada - crédito Unicef

La información disponible indica que entre 2023 y 2024 la cantidad de menores reclutados y usados en el conflicto aumentó en un 64 %. En 2023 se verificaron 453 incidentes de este tipo, lo que confirma un patrón en aumento. Las poblaciones indígenas y afrocolombianas han sido las más vulnerables: en conjunto, representaron el 52 % de los casos durante los últimos dos años.

Las mayores tasas de reclutamiento se concentran en áreas de la costa Pacífica como Cauca, Nariño y Chocó, además de las zonas fronterizas con Venezuela, especialmente en Arauca y Norte de Santander. Allí, la fuerte presencia de grupos armados ilegales intensifica la exposición de menores a prácticas de captación forzada.

El informe detalla que 59 menores reclutados sufrieron vulneraciones: 22 fueron asesinados, 14 mutilados y 23 víctimas de violencia sexual. También se destaca que las niñas están siendo reclutadas y utilizadas a edades más tempranas que los niños; “el 47 % de las niñas reclutadas y utilizadas en 2024 tenían entre 10 y 14 años”, mientras que este rango de edad representa solo “el 23 % de los niños” en iguales circunstancias.

El informe detalla que 59
El informe detalla que 59 menores reclutados sufrieron vulneraciones: 22 fueron asesinados, 14 mutilados y 23 víctimas de violencia sexual - crédito Unicef

Además, el informe menciona que los menores captados por grupos armados suelen ser obligados a realizar tareas de vigilancia, extorsión, sicariato y otras actividades delictivas.

La problemática del reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados volvió al centro del debate público tras estos hechos. Después de que el Gobierno nacional ordenó bombardeos contra disidencias de las Farc, en los que murieron varios menores, el presidente Gustavo Petro respondió a las críticas defendiendo que la acción se realizó conforme a la ley.

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego afirmó que las operaciones militares respetaron los lineamientos del derecho internacional humanitario y que las decisiones tomadas buscan combatir tanto al narcotráfico como a los grupos armados al margen de la ley. Según el presidente, estas acciones no constituyen una vulneración de los derechos de la población civil ni de los menores reclutados.

Gustavo Petro defendió la legalidad
Gustavo Petro defendió la legalidad de la acción y rechazó las críticas de expertos en Derecho Internacional - crédito @petrogustavo/X

El presidente Petro abordó el tema con un mensaje publicado en su cuenta de X, al responder tanto a las críticas del jurista Kai Ambos como a los cuestionamientos provenientes de la opinión pública: “Vuelvo a insistir que no nos hemos salido del DIH en los bombardeos ordenados por mí. Decir que se detengan los bombardeos cuando estamos dentro del DIH es de una ingenuidad brutal”.

“Nosotros detenemos y detendremos la esclavitud de nuestro pueblo en muchas regiones de Colombia en manos de los grupos armados narcos. Decir que se paren los bombardeos en acciones ofensivas de los narcos es invitarlos a reclutar más niños”, continuó el presidente en su post.

Temas Relacionados

Reclutamiento menoresConflicto armadoGrupos armados ColombiaUnicefColombia-Noticias

Más Noticias

Después de su discusión con Gustavo Petro, Bruce Mac Master contestó a embajador de China en Colombia por decreto que elimina aranceles a hilos importados: “Nos da lecciones”

El presidente de la Andi criticó la intervención del diplomático Zhu Jingyang en el debate sobre la eliminación de aranceles a hilos importados, y advirtió sobre riesgos laborales e industriales

Después de su discusión con

Yaya Muñoz enfrentó críticas por su piel durante su paso como Miss Tolima: así lucía la presentadora

La modelo y creadora de contenido recordó los difíciles episodios vividos como Miss Tolima en 2015, etapa marcada por señalamientos por su color de piel y el acné

Yaya Muñoz enfrentó críticas por

Corte Constitucional garantiza a los solteros la protección de su vivienda ante embargos

En Colombia existen mecanismos legales para proteger la vivienda frente a deudas y procesos de embargo, sin importar el estado civil del propietario

Corte Constitucional garantiza a los

Nacional vs. América de Cali EN VIVO, fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay: hay clásico en el Atanasio Girardot

En menos de una semana se repite el partido entre el equipo verdolaga y los Diablos Rojos, de Cali, pero esta vez en el Atanasio Girardot, de Medellín

Nacional vs. América de Cali

Dorado Mañana números sorteados 20 de noviembre

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana números sorteados 20
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Policía atribuyó el secuestro del

Policía atribuyó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala a la disidencia Jaime Martínez: “En estado de indefensión”

John Poulos, el asesino de la Dj Valentina Trespalacios, está en problemas en la cárcel de La Tramacúa: “Insoportable”

Alertan por los riesgos que corren los líderes sociales en medio de la violencia en Arauca

Revelan audio de uniformado que pidió ayuda en medio de ataques en Jambaló: “Por Dios, manden un helicóptero”

Una ciudadana ecuatoriana murió en medio de atentado contra la estación de Policía en Suárez, Cauca: su bebé resultó herido

ENTRETENIMIENTO

De La Ghetto confiesa lo

De La Ghetto confiesa lo que piensa del acento colombiano, la ciudad que lo conquistó y por qué tiene a Karol G en la mira

Yaya Muñoz enfrentó críticas por su piel durante su paso como Miss Tolima: así lucía la presentadora

Andrés Cepeda debió modificar una de sus fechas en Barranquilla por paro en la Universidad del Atlántico

Westcol habla del video viral en el que se ve quejándose de la música de Feid en partido de Colombia

Andrea Valdiri sorprendió a sus seguidores al confesar que se sometió a una nueva cirugía plástica: “Me dolía mucho la espalda, estaba encorvada”

Deportes

Nacional vs. América de Cali

Nacional vs. América de Cali EN VIVO, fecha 1 del cuadrangular A de la Liga BetPlay: hay clásico en el Atanasio Girardot

Técnico del Junior armó polémica al afirmar que Nacional tendría ventajas extradeportivas en los cuadrangulares: “No se las voy a dar”

Reapareció Achraf Hakimi tras la dura lesión que sufrió por una fuerte entrada de Luis Díaz: recibió importante reconocimiento cojeando

Presidente Petro felicitó a Saeta, la marca deportiva colombiana que vestirá a la selección de Haití en el Mundial de 2026: “Ayudar es la clave”

Así se jugarán las próximas fechas de los cuadrangulares de la Liga Betplay: estos son los horarios