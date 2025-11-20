La emotiva despedida de Claudia Bahamón a Pichingo tras su salida de ‘MasterChef Celebrity’: “Eres alegría pura”

Claudia Bahamón se despidió de Pichingo tras su salida de 'Masterchef Celebrity' - crédito @claudiabahamon/IG

La reciente eliminación de Pichingo en Masterchef Celebrity ha provocado una oleada de reacciones tanto dentro como fuera del programa, especialmente tras el emotivo mensaje que Claudia Bahamón compartió en sus redes sociales.

Con una publicación en su cuenta de Instagram la presentadora, con más de cinco millones de seguidores en Instagram, dedicó unas palabras cargadas de afecto al comediante, quien se despidió del concurso luego de un error en la preparación de una lasaña durante la degustación del jurado, dejándolo fuera del grupo de semifinalistas.

Con la salida de Pichingo, se conocieron las integrantes que competirán en la semifinal de 'Masterchef Celebrity' - crédito @canalrcn/IG

Aunque Pichingo no logró ingresar al grupo de los cinco semifinalistas, su paso por la competencia dejó una huella profunda entre sus compañeros y en el equipo de producción.

Su disciplina y talento culinario, sumados a su carisma, le valieron la admiración de quienes compartieron con él la experiencia en la cocina más reconocida del país.

A lo largo del certamen, el comediante manifestó un respeto especial tanto por el jurado —integrado por Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría— como por la propia Claudia Bahamón.

Tras varios días de silencio, la presentadora decidió pronunciarse públicamente y publicó una serie de fotografías junto a Pichingo en su cuenta oficial de Instagram.

El emotivo mensaje de despedida de la huilense al comediante llamó la atención en redes sociales - crédito @claudiabahamon/IG

En el mensaje, Bahamón expresó: “Hace rato, no sentaba a un hombrecito en mis piernas. Eres tremendo Pichingo y eso eres, alegría pura al 100%. Tu paso por esta cocina alegró la vida de quienes estábamos trabajando a tu lado y los que están en sus casas disfrutando de nuestro maravilloso programa. Colombia te ama, gracias”.

La publicación de Claudia Bahamón generó una ola de comentarios entre los internautas, que destacaron el lazo especial que Pichingo forjó no solo con la presentadora, sino también con el resto de los participantes.

El día de su eliminación, el comediante se mostró visiblemente conmovido y subrayó la admiración que sentía por sus cinco compañeras, con quienes estableció una relación cercana durante la competencia.

Pichingo entregó su ukelele a Jorge Rausch, gesto que emocionó al chef y al resto de los participantes - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

Además de su desempeño en la cocina, Pichingo destacó entre sus compañeros por su habilidad en la composición musical. Antes de abandonar el programa, entregó su apreciado ukelele a Jorge Rausch como muestra de gratitud y reconocimiento por el apoyo recibido a lo largo del certamen, gesto que fue interpretado como un símbolo de la conexión y el agradecimiento que caracterizaron su paso por MasterChef Celebrity.

El reconocimiento de Claudia Bahamón en el Congreso

Claudia Bahamón, reconocida presentadora y activista ambiental colombiana, recibió la “Orden de la Democracia” otorgada por el Congreso de la República de Colombia, en reconocimiento a su firme compromiso con la protección ambiental, la educación ecológica y la promoción de prácticas sostenibles.

El reconocimiento, impulsado por el representante Juan Carlos Losada, se entregó el 11 de noviembre de 2025 en el Congreso, donde se elogió su influencia como defensora del medio ambiente en el país.

Claudia Bahamón recibe la Orden de la Democracia por su activismo ambiental - crédito cortesía

Durante la ceremonia, Bahamón agradeció el galardón y reflexionó sobre su trabajo ambiental, destacando la importancia de que la protección de la naturaleza sea vista como un acto de amor y no solo como una obligación. Hizo un llamado a los congresistas sobre su responsabilidad como líderes en la defensa de la vida y la naturaleza.

Bahamón, arquitecta de profesión y embajadora de la WWF desde 2012, ha liderado campañas, proyectos y plataformas como BeClá y Conexión Océanos, orientadas a reducir el impacto ambiental y concientizar a la ciudadanía.

Su activismo surgió de la preocupación por el futuro de sus hijos y de las generaciones venideras, lo que la llevó a convertirse en una de las principales voces verdes del país.

El evento contó con la presencia de varios chef y exparticipantes de MasterChef Celebrity, quienes acompañaron emotivamente el reconocimiento a la presentadora.