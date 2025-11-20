Anuncian nuevas tarifas y reservas para gimnasios públicos en Bogotá: así quedaron los valores para la temporada de fin de año

La modalidad de práctica libre permite a los usuarios acceder de forma ilimitada a los gimnasios Cefe durante 30 días continuos - crédito Idrd

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) anunció la implementación de un nuevo modelo de acceso a los gimnasios en los cuatro Centros de Felicidad (Cefe) que administra en Bogotá, con el objetivo de ampliar la oferta para la ciudadanía y facilitar el uso efectivo de estos espacios.

Bajo este esquema, los usuarios podrán acogerse a la modalidad de práctica libre por 30 días, que se activa de manera inmediata tras la realización del pago, permitiendo el acceso ilimitado a los gimnasios durante un mes continuo. Esta actualización ofrece mayor flexibilidad y comodidad, permitiendo a los bogotanos organizar sus rutinas de entrenamiento de acuerdo con sus necesidades y estilos de vida.

La tarifa establecida para la modalidad mensual asciende a $78.435 para hombres y $54.947 para mujeres, mientras que el ingreso para adultos mayores y personas con discapacidad es completamente gratuito. Además, la modalidad tradicional de reserva por hora se mantiene disponible, con un costo de $6.900 por sesión, pensada para quienes prefieren agendar periodos específicos o mantener su esquema habitual de uso.

El sistema tradicional de reserva por hora en los gimnasios Cefe se mantiene disponible con un costo de $6.900 por sesión - crédito Idrd

Al respecto, Daniel García Cañón, director del Idrd, destacó la importancia del cambio: “Nuestros Cefe son espacios de encuentro y bienestar. Con este nuevo modelo queremos que cada vez más bogotanos y bogotanas se acerquen a la actividad física, disfruten de instalaciones de calidad y hagan del deporte un hábito para la vida”.

El servicio en los gimnasios Cefe está restringido a mayores de edad y el agendamiento es obligatorio, pudiendo realizarse de manera diaria, semanal o mensual, según la preferencia del usuario. Cada persona tendrá la posibilidad de modificar una reserva por semana para adaptarse a cambios en su agenda.

Cabe señalar que los Cefe cuentan con equipos modernos, instalaciones completamente dotadas y condiciones idóneas para una práctica deportiva segura y de alta calidad. Para hacer efectivo el acceso, los pagos y reservas pueden gestionarse a través del Portal Ciudadano del Idrd o de la aplicación Vive Idrd.

Asimismo, la entidad estableció una serie de recomendaciones para garantizar el buen uso y convivencia dentro de los centros. Entre las principales, se enfatiza el respeto a la señalización, el uso de las canecas para residuos, la importancia de evitar el desperdicio de agua y la prohibición de consumir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas o ingresar armas. Los usuarios deben entregar los espacios limpios al final de cada actividad y llevar bolsas para recoger cualquier residuo generado.

El acceso a los gimnasios Cefe está restringido a mayores de edad y requiere agendamiento diario, semanal o mensual según preferencia - crédito Idrd

Respecto a la presencia de mascotas, sus responsables deben mantenerlas con correa o arnés, bajo vigilancia constante, y encargarse de recoger los excrementos. El ingreso de patinetas o bicicletas eléctricas en funcionamiento está prohibido dentro de los recintos, aunque pueden llevarse de la mano si es necesario.

En cuanto a la oferta de servicios y espacios, cada uno de los Cefe de Bogotá está diseñado para atender diversas necesidades y fomentar la actividad física, cultural y recreativa para todas las edades:

San Cristóbal cuenta con piscina olímpica y recreativa, gimnasio, salones para spinning y boxing, coliseo con cancha múltiple, ludoteca para adultos, cinema, sala de grabación y centro de psicomotricidad.

Tunal ofrece piscinas olímpicas y recreativas, plazas de deportes y culturales, aulas de capacitación, gimnasio, salones de música y danza, sala de cine, ludotecas y áreas deportivas y recreativas.

Fontanar del Río dispone de piscina olímpica y recreativa, gimnasio, salones para deportes de contacto, polideportivo, auditorio, sala de grabación, biblioteca de la red Bibliored y espacios culturales y administrativos como el CREA Centro Local de Artes.

Cometas - Suba ofrece piscina semiolímpica y recreativa, polideportivo con cancha múltiple, gimnasio, salón de espejos para artes marciales, auditorio, biblioteca y restaurante.

Las tarifas mensuales para el uso de gimnasios Cefe son de $78.435 para hombres y $54.947 para mujeres, con gratuidad para adultos mayores y personas con discapacidad - crédito Idrd

Para consultar la agenda completa de actividades y descubrir los múltiples planes disponibles en los Centros de Felicidad y otros escenarios administrados por el Idrd, los interesados pueden acceder al enlace de la Agenda Cultural de Bogotá, donde se detallan los eventos programados y las oportunidades de recreación para la comunidad.