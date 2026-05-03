Colombia

Resultado Lotería del Cauca hoy 2 de mayo

Esta lotería colombiana cuenta con una larga lista de premios que suman miles de millones de pesos

Guardar
La Lotería del Cauca tiene un sorteo a la semana, todos los sábados (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Lotería del Cauca tiene un sorteo a la semana, todos los sábados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería del Cauca difundió los ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este sábado 2 de mayo de 2026.

Esta popular lotería entrega más de 30 premios cada semana. Descubra aquí si conseguiste alguno de sus miles de millones de pesos en premios.

PUBLICIDAD

Resultados de la Lotería del Cauca

Fecha: sábado 2 de mayo de 2026.

Premio mayor: 0496.

PUBLICIDAD

Serie: 158.

A qué hora se juega la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca realiza sólo un sorteo a la semana y publica los resultados por las noches de la siguiente manera:

Todos los sábados.

A las 23:00 horas.

Cuál es el plan de premios

La Lotería del Cauca ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 50 millones de pesos.

27 secos de 10 millones de pesos.

A estos premios principales se les suma una larga lista de aproximaciones.

Este es el peculiar plan de premios de la Lotería del Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)
Este es el peculiar plan de premios de la Lotería del Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impuestos o retenciones aplican al premio de la Lotería del Cauca?

Los premios de la Lotería del Cauca están sujetos principalmente a los siguientes impuestos y retenciones:

Se aplica una retención en la fuente del 20% sobre el valor total del premio. Este impuesto recae sobre la ganancia ocasional que representa el premio y se descuenta antes de que el ganador reciba el dinero. Esta retención aplica tanto para el premio mayor como para premios secundarios o aproximaciones superiores a $2.036.000 pesos.

Además, el ganador debe considerar que podría enfrentar otros cargos administrativos o notariales relacionados con el cobro del premio.

En el caso de tener deudas fiscales con el Gobierno, estas pueden ser descontadas del monto del premio antes de la entrega.

Es importante reiterar que el impuesto principal que se aplica al premio de la Lotería del Cauca es una retención del 20% sobre la ganancia ocasional, que reduce el monto neto que recibe el ganador. Este descuento es obligatorio y gestionado por la entidad que paga el premio para cumplir con las normativas fiscales colombianas.

¿Cómo ganar la Lotería de Cauca?

Para jugar la Lotería del Cauca se necesita de al menos 4 mil pesos para comprar una fracción y hasta 16 mil pesos para comprar un billete entero.

Ya sea fracción o billete, el boleto se puede adquirirlo en los diferentes puntos de venta autorizados que hay a lo largo de todo el país o en línea a través de la página de Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta completa tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería del Cauca ofrece a sus apostadores.

Sin embargo, existen premios secundarios que se pueden ganar coincidiendo con apenas dos dígitos de tu apuesta.

Es por eso que las probabilidades de obtener alguno de los distintos premios de la Lotería del Cauca es mayor.

Temas Relacionados

Resultado Lotería del Cauca HoyÚltimas actualizacionesLoterías de ColombiaLotería del Cauca sorteo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Lotería de Santander hoy 3 de mayo: revise su billete y cobre el premio mayor

Esta lotería colombiana tiene más de 30 premios principales que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Santander hoy 3 de mayo: revise su billete y cobre el premio mayor

Shakira en Copacabana, Brasil: crónica del concierto y los momentos más destacados del show multitudinario

El espectáculo reunió a una cifra récord de asistentes y contó con invitados de la música brasileña, un despliegue tecnológico innovador y un repertorio que abarcó más de tres décadas de trayectoria artística

Shakira en Copacabana, Brasil: crónica del concierto y los momentos más destacados del show multitudinario

Resultado Baloto y Revancha hoy 2 de mayo

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultado Baloto y Revancha hoy 2 de mayo

Resultado La Caribeña noche hoy <p>2</p> de <p><p>mayo</p> </p>

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultado La Caribeña noche hoy <p>2</p> de <p><p>mayo</p> </p>

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 2 de mayo

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 2 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Shakira en Copacabana, Brasil: crónica del concierto y los momentos más destacados del show multitudinario

Shakira en Copacabana, Brasil: crónica del concierto y los momentos más destacados del show multitudinario

Shakira en Copacabana: así fue el histórico show que reunió a casi tres millones de asistentes

La ‘influencer’ Valentina Mor fue arrestada por la Policía de Medellín luego de un presunto intento de hurto: esto se sabe

Campaña por María Angélica Mallarino conmueve al país y revela difícil momento de salud que enfrenta la actriz colombiana

El lazo de Shakira con Brasil: cómo el portugués y sus giras la convirtieron en favorita mucho antes de Copacabana

Deportes

Junior de Barranquilla ya tendría el primer “castigo” para Jermein Peña por su expulsión en Copa Libertadores

Junior de Barranquilla ya tendría el primer “castigo” para Jermein Peña por su expulsión en Copa Libertadores

La Liga BetPlay podría definir a los clasificados a playoffs con una cifra histórica: así fue el puntaje con 19 fechas

Así va la tabla del descenso en la Liga BetPlay: Boyacá Chicó ganó, pero Jaguares le dio un nuevo golpe

Richard Ríos mantiene su racha goleadora en Portugal: así fue su anotación con Benfica

Alarmas en la selección Colombia: uno de sus jugadores es duda para la convocatoria al Mundial 2026