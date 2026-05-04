Hospital San Francisco de Asís en Chocó declara alerta roja por sobreocupación del 340%: Gobernadora exige plan de choque

Impactantes imágenes muestran una grave inundación dentro del Hospital San Francisco de Asís. El agua cae a chorros desde el techo en pasillos y salas de procedimientos, mientras el personal de salud intenta lidiar con la emergencia en medio de un evidente hacinamiento de pacientes. - crédito @NubiaCarolinaCC/X

El Hospital San Francisco de Asís, en el departamento del Chocó, declaró alerta roja hospitalaria debido a una sobreocupación del 340% en el servicio de urgencias, según informó la gobernadora del departamento a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la mandataria, el centro asistencial (el único de segundo nivel en la región) enfrenta un colapso en la atención, lo que ha llevado a la administración departamental a reiterar la necesidad de implementar un plan de choque urgente que permita estabilizar la prestación del servicio.

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“Este es el estado del Hospital San Francisco de Asís, único hospital de 2do nivel en todo el departamento del Chocó. En los últimos días el hospital ha tenido que declarar la alerta roja hospitalaria por una sobre ocupación del 340% con el servicio de urgencias colapsado”, indicó.

Asimismo, señaló que el hospital se encuentra intervenido por la Superintendencia Nacional de Salud y que, dentro de ese contexto, el departamento ha ofrecido aunar esfuerzos para ejecutar obras que permitan ampliar la capacidad de atención.

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La gobernadora del Chocó expuso la situación del hospital y solicitó medidas urgentes para atender la crisis. - crédito @NubiaCarolinaCC/X

Condiciones reportadas dentro del hospital

Según lo expuesto por la gobernadora, los registros audiovisuales difundidos evidencian hacinamiento en distintas áreas del hospital, especialmente en urgencias. En las imágenes se observan pacientes ubicados en pasillos, algunos en camillas improvisadas y otros esperando atención fuera de las zonas destinadas para ese fin.

Entre los pacientes hay menores de edad y adultos, en un contexto de alta demanda de servicios médicos.

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La denuncia también incluye problemas de infraestructura. De acuerdo con la información entregada, se presentan filtraciones de agua desde el techo en diferentes áreas del hospital. Estas filtraciones afectan salas de procedimiento, áreas administrativas y zonas con equipos médicos.

Las imágenes muestran agua cayendo de manera constante, lo que puede incidir en el funcionamiento de equipos y en la prestación del servicio.

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Pronunciamiento de la Superintendencia de Salud

Tras la publicación de la gobernadora, el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, respondió a través de redes sociales sobre uno de los aspectos señalados en la denuncia.

“Gobernadora, resuelto. Me informa la interventora que la viga canal que queda entre la cubierta y el cielo falso estaba obstruida por las hojas de un árbol. Ya se solucionó. Sin embargo, vamos a revisar qué está pasando y cómo ha avanzado la intervención”, señaló.

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El hospital permanece bajo intervención de la Superintendencia, entidad encargada de supervisar su funcionamiento.

El superintendente Daniel Quintero respondió que una de las fallas estructurales reportadas ya fue solucionada. - crédito @QuinteroCalle/X

Rol del hospital en el sistema de salud del Chocó

El Hospital San Francisco de Asís es el único centro de segundo nivel en el departamento, lo que implica la prestación de servicios de mediana complejidad, entre ellos la atención en pediatría, la cirugía general, la medicina interna y las urgencias especializadas.

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Este tipo de instituciones atiende casos que superan la atención básica y que no corresponden a servicios de alta complejidad, por lo que cumple una función central en la red de salud del Chocó.

Antecedentes de la sobreocupación

La situación actual tiene antecedentes recientes. Según un reporte del 10 de agosto de 2025 y conocido por Blu Radio, el hospital registraba una sobreocupación cercana al 200%, en relación con su capacidad instalada.

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Entre los factores asociados a la congestión del servicio se mencionan:

Deudas de las EPS

Escasez de medicamentos

Dificultades para la remisión de pacientes a centros de mayor complejidad

Filtraciones de agua afectan distintas áreas del hospital, según registros difundidos por la gobernadora. - crédito captura de video

Medidas anunciadas por la administración departamental

La gobernadora indicó que la administración departamental extendió la declaratoria de emergencia sanitaria frente al estado de la red hospitalaria.

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También señaló que, dentro de las limitaciones derivadas de la intervención, el departamento ha propuesto trabajar de manera conjunta en acciones orientadas a ampliar la capacidad de atención del hospital.