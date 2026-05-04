Daniel Quintero generó polémica al transferir $900.000 para los medicamentos de una menor tras la queja de Jennifer Pedraza: esto pasó

Daniel Quintero giró un dinero a una familia que necesitaba un medicamento, pero esto abrió una nueva polémica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El tema de la salud volvió a ser centro de controversia en Colombia, esta vez con un nuevo enfrentamiento entre el superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, y la representante a la Cámara Jennifer Pedraza. La disputa comenzó luego de una denuncia sobre la falta de entrega de medicamentos a una niña de 12 años, Sara Mariana Riaño, que necesita el Tacrolimus, un medicamento esencial para su trasplante hepático.

El conflicto comenzó cuando Daniel Quintero, a través de su cuenta en la red social X, compartió una actualización sobre el caso de la menor, al señalar que logró que la EPS entregara el medicamento a la familia y anunció que comenzaría una investigación para determinar por qué se había negado su suministro previamente.

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“🙏Buena noticia🙏: Sara tiene su medicina. No solo ordené a la EPS entregar el Tacrolimus. (Mismo medicamento que toma mi chiquita). Iniciamos investigación para determinar por qué a una niña de 12 años se le negó una medicina que necesita para vivir. No más”, escribió Quintero en su publicación (sic)”, escribió el exalcalde de Medellín.

Daniel Quintero aseguró que la EPS habría entregado el medicamento a una menor de 12 años - crédito @QuinteroCalle/X

Así fue la crítica de la congresista a las palabras del nuevo superintendente de Salud

Este post fue rápidamente desmentido por la congresista Jennifer Pedraza, también jefa de debate del aspirante presidencial Sergio Fajardo, que, mediante la misma red social, acusó al exalcalde de Medellín de dar información errónea.

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“Yo quisiera que lo que usted dice fuera verdad, @quinterocalle. Estoy en contacto con la madre y, como ella misma dice en este video, hoy 3 de mayo de 2026, su hija aún no recibe su medicamento. Deben darle solución definitiva a este caso y entregarlo, es VITAL para que no pierda el trasplante. @nuevaeps_ @supersalud (sic)”, escribió Pedraza, acompañando sus palabras con un video en el que la madre de Sara, Libeth Jaimes, explicaba la situación.

En el video, la mujer relató con desespero que, a pesar de las afirmaciones de Daniel Quintero, aún no recibían el medicamento vital para la niña: “El día de ayer instauramos una denuncia pública por un medicamento que no le quieren entregar a mi hija (...) El superintendente de salud, eh, envió un mensaje donde decía que ya habíamos recibido la medicina, cuando no es cierto. A hoy, 3 de mayo, no hemos recibido ningún medicamento”.

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Jennifer Pedraza señaló que la niña aún no recibía el medicamento y adjuntó un video de la madre, Libeth Jaimes, que afirmó que la situación persistía - crédito @JenniferPedraz/X

Daniel Qunteró solucionó, pero generó controversia con la manera de proceder

El cruce de acusaciones continuó en las redes sociales, y una hora después de la intervención de Jennifer Pedraza, el superintendente de Salud, Daniel Quintero, publicó un nuevo mensaje, esta vez sin referirse directamente a la representante, pero abordando el mismo tema.

Quintero relató que había transferido de manera personal $900.000 pesos a la madre de Sara para que pudiera adquirir el medicamento de forma inmediata.

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“Ofimedicas no quiso entregar las medicinas a Sara, una niña que necesitaba de manera urgente una medicina (La misma que usa mi chiquita). Hablé con su madre y en medio de su dolor, que siento como mío, le transferí los recursos a su Nequi (900 mil pesos). Ella fue de inmediato a una farmacia, los compró y se los dio a su chiquita”, escribió el líder político en su publicación.

El superintendente explicó que la familia logró comprar el medicamento con ese dinero y propuso que este tipo de giros directos podrían servir como mecanismo de emergencia cuando las EPS no cumplan con la entrega - crédito @QuinteroCalle/X

Daniel Quintero añadió: “No tuvo que hacer fila de nuevo en la EPS ni madrugar a las 6 de la mañana. Esta puede ser la solución para las EPS que no entreguen la medicina. Giros directos a las familias como mecanismo de emergencia y descuento de estos recursos a las EPS de su UPC”, expresó Quintero en su mensaje.

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Acompañando esta publicación, Quintero también compartió un video en el que la madre de Sara, nuevamente visiblemente agradecida, confirmó que había recibido la ayuda financiera del superintendente.

“Por medio de este video quiero manifestar que el superintendente Daniel Quintero me solucionó el medicamento de mi hija por un mes mientras la EPS me hace la entrega”.

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Daniel Quintero informó que transfirió 900.000 pesos a la madre para que adquiriera el medicamento de forma directa - crédito @QuinteroCalle/X

La propuesta y la solución que dio Daniel Quintero generó opiniones divididas; algunos la vieron como una salida pragmática para resolver rápidamente las necesidades de los pacientes cuando las EPS no cumplen con su deber.

Sin embargo, otros la criticaron, señalando que no debería ser la responsabilidad de los ciudadanos costear medicamentos que deberían ser entregados por el sistema de salud.

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Muchos usaurios escribieron: “El método que propone también abre las puertas a la corrupción; quizás fue efectivo en este caso, pero peligroso y no tan efectivo en masa”; “Castigos para los protervos promotores y/o gestores de la salud q no entregan las medicinas, pero hay q tener cuidado porque somos colombianos y pulula la corrupción”; “Daniel a esa gente le vale huevo la ciudadanía,penoso e inhumano trato!!!”.