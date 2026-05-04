Colombia

Van se incendia en la vía Bogotá–Girardot a la altura del peaje de Chinauta: no hubo personas lesionadas

La emergencia ocurrió en medio de la operación retorno del puente festivo, generando restricción parcial del paso y congestión vehicular. Las autoridades controlaron la situación rápidamente y restablecieron la movilidad, mientras otros incidentes viales en Cundinamarca complicaron el tránsito en la jornada

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Van se incendió en el peaje de Chinauta, en la vía Bogotá-Girardot - crédito @JorgeEmilioRey/X
Van se incendió en el peaje de Chinauta, en la vía Bogotá-Girardot - crédito @JorgeEmilioRey/X

En medio del alto flujo vehicular por el regreso a Bogotá tras el puente festivo, una van se incendió en la vía Bogotá–Girardot, generando momentos de tensión entre los conductores que transitaban por este importante corredor vial. El incidente ocurrió este domingo 3 de mayo en el kilómetro 52, a la altura del peaje de Chinauta, sin dejar personas lesionadas, pero sí afectaciones en la movilidad.

La emergencia se registró en un punto estratégico de la vía que conecta el suroccidente del país con la capital, justo cuando miles de viajeros regresaban a Bogotá en el marco del plan retorno.

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Incendio de la van: lo que se sabe del caso

De acuerdo con información entregada por la concesión Vía Sumapaz, encargada de la operación del corredor Bogotá–Girardot, el incidente fue reportado hacia las 5:12 p. m., momento en el que se confirmó el incendio de un vehículo tipo van en el sector del peaje de Chinauta.

La situación obligó a la restricción del carril 8, generando congestión vehicular en la zona. Sin embargo, la rápida reacción de los equipos de emergencia permitió controlar el fuego en pocos minutos.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde explicó las causas preliminares del incidente:

“Un vehículo tipo van se incendió en el km 52, sector peaje de Chinauta, al parecer por una falla en el sistema eléctrico. No se registran personas lesionadas. El incendio fue controlado por bomberos”.

Según el mandatario, la emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Fusagasugá, quienes lograron extinguir las llamas y evitar que la situación escalara.

Movilidad afectada durante varias horas

Aunque el incendio no dejó víctimas, sí impactó la movilidad en uno de los puntos más transitados del corredor vial, especialmente por coincidir con la operación retorno del puente festivo.

Las autoridades confirmaron que la afectación se concentró en un solo carril mientras se adelantaban labores para retirar el vehículo siniestrado. Posteriormente, la concesión informó que la movilidad fue restablecida, aunque con alta carga vehicular.

Durante la jornada, se esperaba el ingreso de miles de vehículos a Bogotá, lo que convirtió este incidente en un factor adicional de congestión.

Otro accidente complica el tránsito en Cundinamarca

De manera paralela, otro hecho vial agravó la situación en el departamento. En la vía Soacha–Mesitas de El Colegio, a la altura del sector conocido como El Charquito, se registró un choque entre dos vehículos que ocupó inicialmente ambos carriles.

El gobernador Jorge Emilio Rey informó que los automotores fueron retirados a un costado de la vía, permitiendo el paso restringido por un solo carril mientras avanzaban las labores de atención.

Este accidente generó un fuerte represamiento vehicular, afectando tanto a quienes salían como a quienes ingresaban a Bogotá.

Según información preliminar entregada por la Policía de Tránsito de Cundinamarca, el siniestro dejó cuatro personas heridas, quienes fueron atendidas por los organismos de emergencia.

Llamado urgente a la prudencia en las vías

Ante la seguidilla de incidentes registrados durante la jornada, las autoridades departamentales reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de seguridad en las carreteras.

El gobernador Rey enfatizó en la importancia de:

  • Respetar las normas de tránsito
  • Evitar excesos de velocidad
  • Mantener la precaución en condiciones de alto tráfico

Además, el mandatario lamentó otro grave siniestro vial ocurrido en el sector La Europa, en el municipio de Paratebueno, que dejó tres personas fallecidas y una más herida, lo que evidencia la complejidad de la movilidad durante este tipo de jornadas.

Un corredor vial bajo presión en jornadas de alto flujo

La vía Bogotá–Girardot es uno de los corredores más importantes del país, especialmente durante fines de semana y festivos, cuando registra un aumento significativo en el tránsito de vehículos.

Eventos como el incendio de la van en Chinauta y los accidentes reportados en otras vías del departamento reflejan la presión que enfrenta la infraestructura vial en estos periodos.

Aunque en este caso no hubo víctimas, las autoridades insisten en que la prevención y la conducción responsable siguen siendo claves para evitar emergencias mayores.

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