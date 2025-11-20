Colombia

Adiós privilegios: nueva medida del Gobierno Petro haría que suba el precio del recibo de luz a colombianos con subsidios

La iniciativa busca focalizar los recursos estatales y evitar que los apoyos beneficien a quienes tienen mayor capacidad económica

Los usuarios del servicio de energía en la región Caribe colombiana están aburridos de los altos costos en el precio del recibo de luz - crédito @Dumek_Turbay

El Gobierno Petro, por medio del Ministerio de Minas y Energía, anunció que estudia una propuesta que podría transformar de manera profunda el sistema de cobro del recibo de la luz en Colombia. La iniciativa, presentada por los gremios del sector eléctrico, contempla la posibilidad de que algunos usuarios enfrenten aumentos en las facturas con el objetivo de que los subsidios energía se dirijan de manera exclusiva a los que en realidad los necesitan y que los recursos públicos dejen de financiar privilegios.

La propuesta plantea estratificar el cobro de la energía eléctrica según el nivel de consumo. El Ministerio de Minas y Energía explicó que este cambio se evaluará bajo los principios de transparencia y responsabilidad, por lo que se establecerá como “principio innegociable” que los recursos públicos no pueden seguir financiando privilegios.

Al respecto, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, calificó el sistema actual como una “injusticia histórica”. Según él, “del Presupuesto General de la Nación —que debería fortalecer la educación y la salud de los más pobres— terminan saliendo subsidios para usuarios que con claridad tienen la capacidad de pagar su consumo real”.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, se reunió con representantes de los gremios para hablar de la estratificación por consumo de energía para corregir subsidios injustos - crédito Ministerio de Minas y Energía

El funcionario resaltó que existen sectores que buscan mantener el modelo vigente, aunque este favorece a quienes más consumen y poseen mayor capacidad económica.

“Nosotros no vamos a defender privilegios, defendemos el interés público. Los subsidios deben llegar a quienes realmente los necesitan, no a quienes siempre han tenido las ventajas del sistema”. Palma insistió en que la reforma propuesta apunta a construir un sistema más equitativo y sostenible, donde “cada peso del presupuesto opere en función del bienestar colectivo y no de unos pocos”.

Riesgos de los cambios regulatorios frecuentes

Por su parte, Fitch Ratings, agencia internacional de calificación crediticia, advirtió sobre los riesgos que podrían derivarse de cambios regulatorios frecuentes y de una política que priorice el control de precios a corto plazo. Según esta, “un cambio constante en las políticas, que prioriza el control de precios a corto plazo sobre la previsibilidad financiera, puede erosionar la visibilidad del flujo de caja y ejercer presión a la baja sobre las calificaciones”.

El Ministerio de Minas y Energía analizará la iniciativa de los gremios, advirtiendo que no se puede seguir destinando recursos del Presupuesto General de la Nación para subsidiar a quienes más tienen - crédito Luisa González/Reuters

También señaló que las nuevas normas del mercado eléctrico colombiano reducen la flexibilidad comercial de las generadoras y podrían afectar la rentabilidad y el apalancamiento, especialmente durante períodos de escasez.

Cómo es el sistema de subsidios

Y es que, en la actualidad, el sistema de subsidios en la energía eléctrica en Colombia permite que usuarios con mayor capacidad económica reciban beneficios financiados con recursos públicos. El esquema es objeto de críticas del Gobierno, que considera necesario reformarlo para focalizar los subsidios en los sectores más vulnerables y eliminar lo que describe como una distribución inequitativa de los recursos estatales.

Tras el anuncio, el Ministerio de Minas y Energía reiteró que uno de los pilares de la agenda energética nacional es la construcción de un sistema más justo y sostenible.

Expertos aseguran que Colombia está cerca de un apagón energético - crédito Air-e

El debate sobre la reforma se desarrollará en los próximos meses, con la participación de gremios, usuarios y expertos del sector, y se espera que el Gobierno defina los mecanismos concretos para la focalización de los subsidios y la eventual modificación de las tarifas.

Consecuencias en la inversión

De acuerdo con las advertencias de Fitch Ratings, la implementación de políticas que limiten la rentabilidad y la previsibilidad financiera en el sector eléctrico podría tener consecuencias en la inversión y la capacidad de generación futura.

La agencia alertó que, si no se garantiza un entorno regulatorio estable, el país podría enfrentar dificultades para atraer nuevas inversiones antes de la próxima subasta de energía prevista para el primer trimestre de 2026, lo que incrementaría el riesgo de desabastecimientos energéticos en el futuro.

