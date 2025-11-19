Colombia

Efraín Cepeda se ausentó del encuentro del Partido Conservador y dejó en evidencia rencillas internas: cuál es la razón

El expresidente del Senado decidió no participar en la reunión convocada por la presidenta Nadia Blel para el 18 de noviembre, pues la cita sería clave para definir las estrategias del partido para las elecciones de 2026

Efraín Cepeda no se reuniera
Efraín Cepeda no se reuniera con las directivas de su Partido Conservador y provocó evidencias de rencillas al interior del colectivo crédito John Paz/Colprensa

El senador Efraín Cepeda, expresidente del Senado y precandidato presidencial, decidió no asistir al encuentro convocado por la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, el martes 18 de noviembre en la noche, una cita que debía reunir a los militantes del partido para tener claras sus estrategias de cara a las elecciones 2026.

La ausencia de Cepeda, lejos de pasar desapercibida, encendió nuevamente las tensiones dentro de la colectividad y dejó entrever profundos desacuerdos sobre el rumbo del partido.

Mucho se rumora al respecto, por lo que se cree que el principal motivo de la ausencia del expresidente del Senado se debe a su desacuerdo con la invitación extendida al excontralor Carlos Felipe “Pipe” Córdoba, que pese a no haberse inscrito oficialmente como precandidato del partido, fue incluido en la reunión.

Noticia en desarrollo...

