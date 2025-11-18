Un muerto y varias personas y mascotas desaparecidas: así ocurrió la tragedia provocada por las fuertes lluvias en Silvania, Cundinamarca

Este es el reporte oficial de la emergencia registrada en Silvania, Cundinamarca - crédito Alcaldía Municipal de Silvania/Facebook

Una grave emergencia se registró la noche del lunes 17 de noviembre, en el municipio de Silvania (Cundinamarca), debido a las fuertes lluvias que provocaron crecientes súbitas en las quebradas Yayatá y El Hato, dejando una persona fallecida y tres más desaparecidas.

La tragedia afectó a integrantes de una misma familia que se movilizaban en un vehículo por una de las vías del municipio, cuando el agua cobró fuerza y arrastró el vehículo, según explicó José Ricardo Pulido, alcalde de Silvania, en declaraciones a Blu Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El mandatario local relató que “el carro fue absorbido, pasó por debajo del puente y se lo llevó la quebrada”, añadiendo que se hallaron partes del vehículo como dos de sus puertas, lo que sugiere que quedó completamente destruido.

El vehículo en el que viajaba la familia quedó completamente destruido - crédito Relato ciudadano/Facebook

La emergencia se desató tras más de cuatro horas de intensas precipitaciones que generaron el desbordamiento de las quebradas, arrastrando por completo cinco viviendas y provocando la reubicación de unas 55 personas, según informó Pulido en la entrevista.

“(...) A raíz de la fuerza del agua fueron impactadas cinco viviendas, que desaparecieron totalmente, viviendas que estaban construidas en materiales tradicionales y hoy tenemos 17 viviendas que necesitan una reubicación por algunas afectaciones que han tenido. En este sector no tuvimos pérdidas humanas, no tuvimos desaparecidos, estamos con la pérdida de algunas mascotas que estamos en el proceso del censo y estamos haciendo la reubicación de estas familias, de ellas ocho están en albergues y las demás personas fueron ubicadas en plan padrino a través de vecinos y familiares”, apuntó Pulido.

El funcionario precisó que en total eran tres vehículos que transitaban el puente sobre la quebrada El Hato en el momento crítico; el que fue arrastrado era un Nissan Sentra y en su interior se movilizaban cinco miembros de la familia Villota.

Cinco viviendas quedaron completamente destruidas - crédito Emisora vital stereo 97.1 FM/Facebook

La única sobreviviente, Sara Gabriela, de 25 años, logró escapar gracias a que la presión del agua rompió uno de los vidrios del carro.

Según explicó el alcalde en sus declaraciones al medio, la joven “logra salir a un costado y es arrastrada más o menos unos 200 metros”. Actualmente, la joven recibe atención médica y acompañamiento psicológico en un centro asistencial.

En cuanto a las víctimas, se confirmó el fallecimiento de Segundo Miguel Villota, de 69 años, que fungía como funcionario de la Contraloría General de la República. Permanecen desaparecidas Ana Lucía Villota Escandón, de 45 años; Teresa Escandón, de 65 años; y Manuela Sofía Villota Escandón, de 16 años.

Sobre las razones por las que la familia transitaba el área a esa hora, Pulido indicó que “habían adquirido un predio y venían haciendo su desplazamiento hacia la ciudad de Bogotá”.

El ente de control fiscal lamentó la muerte de uno de sus funcionarios - crédito Contraloría General de la República

Los intentos de algunos vecinos por advertir a la familia no pudieron evitar la tragedia. Un testigo narró: “Eso fue en cuestiones de menos de un minuto, llegó y se lo llevó el remolino por debajo del puente”.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Silvania y otros organismos de socorro respondieron de inmediato, instalando un Puesto de Mando Unificado (PMU) a las 9:30 p.m., con la participación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo del Departamento de Cundinamarca, Gestión del Riesgo, Bomberos Fusagasugá, Ejército Nacional, Ponalsar, Defensa Civil y Cruz Roja.

Las acciones de búsqueda se intensificaron durante la madrugada y la mañana del 18 de noviembre, con 80 unidades trabajando en la localización de los desaparecidos y hallando fragmentos del vehículo en distintos puntos de la quebrada.

“Continuaremos con las labores de búsqueda y rescate en la quebrada El Hato, y mantener el Puesto de Mando Unificado de operaciones para coordinar las acciones de los organismos de socorro”, señalaron los bomberos.

La emergencia también dejo al municipio sin agua ni servicio de energía. Carrotanques enviados por la Gobernación de Cundinamarca acudieron a la zona para garantizar el suministro temporal de agua a la comunidad afectada.