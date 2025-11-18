Colombia

Pichingo entregó emotivo detalle a Jorge Rausch antes de abandonar ‘MasterChef’: “Con mucho cariño y admiración”

El músico se convierte en el nuevo eliminado y conmueve al jurado al entregar su instrumento favorito al jurado del programa

El trovador le dejó un emotivo regalo al chef del programa - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

El reciente episodio de Masterchef Celebrity Colombia marcó la salida de uno de sus participantes más carismáticos, Diego Alexander Gómez, conocido como Pichingo.

La eliminación se produjo luego de un exigente reto de eliminación, con la cocina en un ambiente cargado por la inminente definición de los semifinalistas.

El desafío planteó a Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Valentina Taguado y Pichingo la elaboración de dos platos, uno salado y uno dulce, en un tiempo limitado de 75 minutos.

Los platos presentados por Pichingo no alcanzaron el estándar esperado por el jurado, compuesto por Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch. La salida del concursante, apreciado por su energía positiva y habilidad para improvisar trovas, generó reacciones emotivas tanto entre sus colegas como entre los jueces.

El episodio adquirió mayor significado cuando Pichingo se despidió del certamen con un gesto que, para muchos, resumió la esencia de su paso por el programa.

Antes de salir, el participante le entregó a Jorge Rausch su objeto más preciado, el ukelele que utilizó para animar a sus compañeros. “Recibo este regalo con mucho cariño y admiración por tu fortaleza y ganas de aprender”, expresó Rausch visiblemente conmovido.

Pichingo entregó su ukelele a Jorge Rausch, gesto que emocionó al chef y al resto de los participantes - crédito @masterchefcelebrityco/ Instagram

La actitud de Pichingo fue subrayada por la chef Belén Alonso, quien hizo énfasis en el ambiente inspirador que generó durante la competencia.

“Enseñaste a todos a no quejarse y tener una sonrisa para todo”. La participación de Pichingo, que se caracterizó por la alegría y las trovas improvisadas, dejó una fuerte impresión, quedando reflejada en la calidez de la despedida.

Tras la eliminación, el programa quedó configurado para enfrentar su recta final con Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Michelle Rouillard y Valentina Taguado como semifinalistas.

La competencia se intensifica a medida que se acerca la gran final, con desafíos en los que únicamente la excelencia garantizará el paso a la siguiente fase.

"Pichingo" conmovió en ‘MasterChef Celebrity’
"Pichingo" conmovió en ‘MasterChef Celebrity’ al compartir su historia de resiliencia y humor tras la violencia en Granada, Antioquia - crédito cortesía del Canal RCN

El gesto de Pichingo al entregar su ukelele a Jorge Rausch: “como símbolo de gratitud”, se convirtió en el momento más recordado del episodio y en un cierre significativo para su trayectoria dentro de la cocina televisiva.

