Petro cuestionó la propuesta de Abelardo de La Espriella de retirar a Colombia de la ONU si llega a la Presidencia: “Al nivel de Corea del Norte”

El mandatario nacional reaccionó de inmediato a la propuesta del aspirante presidencial, señalando que una decisión así pondría a la nación en una situación similar a la de regímenes aislados

El presidente colombiano respondió con
El presidente colombiano respondió con dureza a la idea del precandidato presidencial de retirar al país de Naciones Unidas, comparando la iniciativa con el aislamiento internacional de Corea del Norte - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

Con la campaña rumbo a la Presidencia de 2026 en marcha, los candidatos han empezado a exponer sus propuestas ante la ciudadanía. En ese marco, el abogado Abelardo de La Espriella, quien busca convertirse en presidente, declaró a la revista Semana que, de llegar al poder, uno de sus planes es sacar a Colombia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las declaraciones del precandidato presidencial llamaron la atención y generaron respuesta por parte del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. El mandatario, en un mensaje en su cuenta de la red social X, comentó lo siguiente: “Al nivel de Corea del Norte”.

En el diálogo con el medio, al aspirante presidencial le preguntaron en qué consiste su plan para que Colombia deje de formar parte de Naciones Unidas. Además, le solicitaron explicar de manera precisa los pasos que implementaría si llegara a ocupar la jefatura de Estado.

“Facilito, no se manda (representación diplomática). La ONU y la OEA son directorios políticos de la izquierda que no han servido para nada. Ahí está Venezuela, 25 años en una tiranía. Ahí está Cuba, casi 70 años. Ahí lleva Nicaragua más de 15 años. ¿De qué han servido la ONU y la OEA? Son una cantidad de burócratas y gastamos plata que no tenemos. Eso hay que cerrarlo. ¿Para qué vamos a tener representación allá? Y también hay que revisar la participación de Colombia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, contestó el abogado y precandidato presidencial.

La reacción del presidente Petro al planteamiento de De La Espriella sobre retirar a Colombia de la Organización de las Naciones Unidas fue inmediata y crítica. A través de un comentario publicado en su cuenta de la red social X, Petro equiparó la propuesta del precandidato a un aislamiento internacional, sugiriendo que esa medida situaría al país en una posición comparable con Corea del Norte.

“Que barbaridad, el ostracismo mundial. Al nivel de Corea del Norte o peor”, expresó el primer mandatario.

